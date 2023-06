Recept | Zomerse aardbeiencoupe

Biertip

Fruitbieren zijn dikwijls zo zoet dat ze frisheid en finesse missen om te passen bij een nagerecht, maar in die val zal de gereputeerde lambiekbrouwer en geuzesteker 3 Fonteinen in Beersel niet snel trappen. Voor deze cuvee liet hij frambozen van lokale kwekers macereren in lambiekbrouwsels van twee en drie jaar oud. Die blend, op de grens tussen bier en wijn, is fruitig, maar ook friszuur en legt een mooie link naar het dessert. (J.S.)