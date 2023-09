14 reis- en eetadresjes op het Griekse eiland Amorgos

Hotels

1 | Emprostiada

In het hart van het dorp, in een bloemrijke tuin, staat een oud karaktervol huis, met vijf slaapkamers en vier ruime suites. Vanaf 70 euro voor twee personen. Geen ontbijt, wel een koffiezetapparaat.

Emprostiada, een oud karaktervol huis, met vijf slaapkamers en vier ruime suites. © Courtesy of Emprostiada

2 | Villa Katapoliani

In Katapola zijn er drie adresjes in de grote haven. Op een steenworp van de aanlegsteiger bevinden zich negen kleine, functionele kamers rondom een tuin. Uitzicht op zee. Vanaf 60 euro voor twee zonder ontbijt.

3 | Kykladonisia

Ook in Katapola, op tien minuten stappen van de haven, kijkt dit prachtige blauw-witte huis uit over de baai. Gemetste bedden en banken, afgeronde witgekalkte muren, sympathieke keukens en badkamers van gepolijst beton. Vanaf 50 euro voor twee buiten het hoogseizoen.

4 | Achinos

In het mooie vissersdorpje Xylokeratidi, aan de baai van Katapola, verhuren Nikos Gavalas, de broer van biologische landbouwer Nondas, en zijn vrouw Emilia drie smaakvol gerenoveerde studio’s en een appartement. De stijl is puur en elegant, met een mix van antiek en design. Uitzicht over de baai van Katapola. Volledig ingerichte keuken. Vanaf 65 euro.

| Tel. | +30/69.48.51.12.11

5 | Aegialis

Het grootste hotel van Amorgos, op de heuvels met een subliem panoramisch uitzicht op de baai van Aegiali. Er zijn verscheidene bars en restaurants, een zoutwaterzwembad, een grote spa en vier yogaruimtes. Conciërgedienst. Het hele jaar open. Vanaf 186 euro voor een tweepersoonskamer met ontbijt.

Aegialis, het grootste hotel van Amorgos. © Courtesy of Aegialis

6 | Askas Pension

Dit familiaal gerunde pension ligt op vijf minuten lopen van het strand. Comfortabele kamers met uitzicht op de zee of het hinterland. Yoga­lessen op het dakterras. Vanaf 35 euro voor een tweepersoonskamer zonder ontbijt.

Restaurants en bars

1 | Ston Pyrgo

Dit authentieke eethuis van de familie Roussos in Arkesini ligt bij de ingang van de archeologische site van Agia Triada, de best bewaard gebleven toren op het eiland. Op het menu: wijnrankbladeren, geitenkaas met oregano, kaas en kruidentaartje. En als de vangst goed is: kleine gefrituurde visjes, inktvis en roodbaars, allemaal met liefde bereid. Reken op 15 à 20 euro.

| Tel. | +30/22.85.07.22.58

Ston Pyrgo, een authentiek eethuis bij de ingang van de archeologische site van Agia Triada. © Shutterstock

2 | Fata Morgana

In Xylokeratidi, bij de zee en in de schaduw van een honderd jaar oude tamariskboom. Dit adresje onder de Minoa-heuvel kijkt uit op de baai van Katapola. De Griekse gerechten zijn op een originele manier geïnterpreteerd: tzatziki met artisjok in plaats van komkommer of gemarineerde zeebaarsfilet geserveerd met tarama met walnotensmaak. 20 à 25 euro.

| Tel. | +30/22.85.07.15.18

3 | Apospero

Helemaal boven in Chora vind je het meest verfijnde restaurant van het eiland. Het terras ligt op een mooi plein. Specialiteiten zijn ceviche van zeebrasem met limoen, verse tonijnfilet, garnalen met gekonfijte knoflook en vissoep. Van 20 tot 30 euro.

| Facebook | Apospero

Apospero, het meest verfijnde restaurant van het eiland. © Courtesy of Apospero

4 | To Limani tis Kyra Katinas

In Aegiali, in een klein steegje naast de haven, is dit blauw-witte restaurant een vaste waarde. Geitenkaas, inktvis of vis, salades, gebakken of gestoofde groenten: je proeft er alle traditionele gerechten van het eiland, dus ook de beroemde kakavia, een vissoep. Van 12 tot 18 euro.

In restaurant To Limani tis Kyra Katinas proef je alle traditionele gerechten van het eiland. © Courtesy of To Limani tis Kyra Katinas

5 | Jazzmin

Verfijnde alternatieve bar in Chora, al twintig jaar dé place to be voor artiesten en reizigers. Niet te missen: de brunches, zelfgemaakte cocktails, een opmerkelijke selectie kruidenthee en koffies. En natuurlijk: expo’s en concerten.