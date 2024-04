2 exclusieve hotels in het VK waar je meteen wilt boeken

1 | Klassieke Britse luxe in Oxfordshire

Op zo’n twee uur rijden van Londen, op het Engelse platteland van Oxfordshire, opende vorig jaar Estelle Manor: een landhuis met 108 kamers en suites die je onderdompelen in de ‘classic British luxury’. Nu kun je op het 1200 hectare grote domein ook naar de Eynsham Baths, een maar liefst 3000 m² grote wellnesstempel in neoklassieke stijl, geïnspireerd op antieke baden.

Tip: wie liever niet in een kamer of suite zijn Engelse vakantie doorbrengt, kan de Downton Abbey 2.0-sfeer ook opsnuiven in een van de cottages (met drie tot zes kamers), verspreid over het landgoed. Er zijn een fitnesscentrum en padelterreinen. En voor wie een hongertje heeft: maar liefst vier restaurants.