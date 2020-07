20x zomerse hotspots in Knokke

Het aantal winkels, bars, restaurants en galeries in Knokke stijgt deze zomer alweer exponentieel. Dit zijn onze favoriete nieuwe hotspots en pop-ups.

DRINK & DINE

Cicciolina

Schermvullende weergave Cicciolina

Deze zomer kan je weer afspreken in het casino. Vier Knokse ondernemers (van Kitsch Club en Calypso) zetten samen Cicciolina op poten. Behalve een groot terras op de Zeedijk is de ware troef de authentieke seventiesbar met kamerbreed tapijt, rode lampen en een zwart glossy plafond. Op de kaart staan kombuchacocktails, een selectie sakewijnen en de ‘cocktail maison’: The Cicciolina Pornstar.

Zeedijk 508, vanaf 1 juli. Instagram: @cicciolina.bar

Seaberry & Seacuterie

Schermvullende weergave

De Gentse koffiebar Peaberry opent tijdens de zomermaanden een tweede plek: Seaberry. Een takeawayconcept met een groot terras op 200 meter van het strand. Behalve ‘specialty coffee’ van Caffenation scoor je er ook cocktails (van Hannah ‘The Pharmacy’ Van Ongevalle) en snacks.

In de andere helft van het pand toveren de ouders van Seaberry-eigenares Laurence De Jonghe hun restaurant om tot een pop-up: Seacuterie by La Croisette, met takeawayhapjes. Lees meer over de seacuterie-hype.

Van Bunnenplein 24, van 1 juli tot 31 augustus, Instagram @peaberry_coffeebar_gent @seacuterie_by_lacroisette

Picknickmanden bij Hotel Van Bunnen

Schermvullende weergave Hotel Van Bunnen ©David Samyn

Dit familiehotel huist in een knap art-decopand op 300 meter van het strand en heeft een nauwe band met hedendaagse kunst. Op de gevel prijkt een kunstwerk van Peter Downsbrough en in het hotel is er één bijzondere kamer - ‘Wake up in Art’ - die huist in een kunstgalerie.

Leuk: het hotel begint deze zomer met picknick-ontbijtmanden, inclusief kaart met de leukste picknickplekken in Knokke. Voor iedereen, dus ook wie niet in het hotel logeert.

Van Bunnenlaan 50 in Knokke-Heist, hotelvanbunnen.be

Mise en Plage Tasting Tour

Schermvullende weergave Mise en Plage

Vorig jaar maakte het Knokse foodfestival Mise en Plage een puik debuut op het strand aan het casino. Deze zomer steekt covid een vorkje voor een volwaardige tweede editie. Als alternatief zetten alle deelnemers hun Mise en Plage-gerecht op de kaart. Alle veertig adressen - twintig gastronomie en evenveel bistronomie - liggen in de Zwinstreek, dus echte foodies kunnen op culinaire kroegentocht. Of liever: op Mise en Plage Tasting Tour.

Nog tot 30 september, misenplage.be

Het vernieuwde Bartholomeus

Schermvullende weergave Bartholomeus Knokke

Na 25 jaar en twee Michelinsterren vonden Sandra Vandegeuchte en Bart Desmidt eind 2019 dat het tijd was voor iets anders. Dus vormden ze hun beroemde restaurant Bartholomeus om tot een kleinschaliger concept. Architect Glenn Sestig maakte er een sterk geheel van dat tegelijk strak en weelderig is. En de grote personeelsbrigade is vervangen door een team van amper vier mensen. Lees hier onze recensie van het vernieuwde Bartholomeus.

Zeedijk-Heist 267, 8301 Knokke-Heist, 050 51 75 76, maandag, dinsdag en zondag gesloten.

Enso

Schermvullende weergave Enso Knokke

Het koppel achter dit boetiekhotel heeft van de stijlvolle eetzaal in zwart en wit een plek gemaakt waar het van het ontbijt tot en met de late lunch genieten is. Vanaf de namiddag verschuift de actie naar de zeteltjes aan de open bar, waar tot 20 uur afternoontea geserveerd wordt, compleet met sandwiches en zoete hapjes.

Ook de brunch verloot hier à la carte, met keuze van ‘pancakes’ over een omelet tot health food. De lunchkaart brengt comfortfood van over de hele wereld samen, van een pokébowl tot Thaise curry. Lees meer over 'Enso'.

ensohotel.be, Elizabetlaan 185, 8300 Knokke-Heist, 050/73.38.37

DESIGN & INTERIEUR

Nathalie Deboel

Schermvullende weergave Nathalie Deboel

De Knokse interieurarchitecte Nathalie Deboel gebruikte de covidperiode om een nieuwe meubelcollectie te ontwerpen: Nomad. De tien Nomad-meubels bestaan volledig uit stokken die je zonder schroeven in elkaar schuift tot een bibliotheek, zetel, tafel of bureau. De uitvoering is luxueus, in geborstelde eik of notelaar met details in messing en brons. Alle meubels worden artisanaal geproduceerd in België.

Vanaf 8500 euro voor de bibliotheek. Te bezichtigen volgens afspraak, Zeewindstraat 8 in Knokke-Heist, nathaliedeboel.be

Maniera in het Zwart Huis

Schermvullende weergave Het Zwarte Huis ©Jeroen Verrecht

Deze zomer palmt de Brusselse galerie Maniera het meest bijzondere huis van Knokke in: het Zwart Huis dat architect Huib Hoste in 1924 bouwde voor dokter De Beir.

Maniera vraagt al sinds 2014 aan kunstenaars en architecten om meubels te maken. Onder meer schilder Pieter Vermeersch, kunstenaar Richard Venlet en het architectenbureau Office Kersten Geers David Van Severen gingen al op die uitnodiging in. In het Zwart Huis, dat oogt als een 3D-schilderij van Mondriaan of Van Doesburg, toont Maniera tijdens zijn zomerresidentie voor de eerste keer alle 21 collecties samen.

Van 4 juli tot 30 augustus, open do-zo, Dumortierlaan 8 in Knokke-Heist, maniera.be

The Guest bij Flamant

Schermvullende weergave The Guest

The Guest palmt deze zomer twee derde in van de Knokse Flamant-winkel, een grote cottage op de Kustlaan. Je shopt er een mix van hippe modemerken genre Morobé Shoes, Valentine Witmeur Lab en 42|54 Sports van Olivia Borlée en Elodie Ouedraogo, maar ook retro Cubex-keukens. Er is ook horeca (ter plekke, takeaway én delivery) met all-day breakfast, teatime en apero. Wie wil, kan er zelfs digitaal leren golven.

Kustlaan 110, van 4 juli tot en met 31 augustus, Instagram: theguest.store

Muller Van Severen

Schermvullende weergave Muller Van Severen x Frederic Hooft

De Gentse interieurarchitect Frederic Hooft sloot enkele jaren geleden zijn winkel in Knokke, maar keert nu terug met een pop-up van het ontwerpersduo Muller Van Severen. Hij toont onder meer de Fireworks-reeks (paravents in email) en de nieuwe serie Alltubes. Leuk om nu al te weten: in de locatie van de pop-up opent kunstverzamelaar Peter Galliaert volgend jaar de exporuimte The StandArt.

Zeedijk 785, van 16 juli tot 16 augustus. Lees hier ons interview met Fien Muller en Hannes Vanseveren.

RR Beach

Schermvullende weergave RR Beach

RR Interieur bestaat in september twintig jaar en verhuist dan ook naar een nieuwe winkel. Tijdens de zomer verpopt de gevestigde waarde zich als tijdelijke ‘co-store’ waar bezieler Rik Ruebens interieur aanvult met food, mode en accessoires. Onder meer de juwelen van Diamanti Per Tutti en Rio Rockx: interieurobjecten met Braziliaanse mineralen. Om de horeca te steunen, geeft RR Beach een voucher voor lokale cafés en restaurants.

Zeedijk 753 in Knokke-Heist, van 25 juni tot 30 september, rrinterieur.be

Liaigre bij Obumex

Schermvullende weergave Christian Liaigre x Obumex ©Claire ISRAEL 2019

Christian Liaigre deed al verschillende projecten in Knokke, maar landt hier nu ook met een winkel. Eerder deze maand opende het Franse interieurmerk een permanente shop-in-shop van meer dan 100 vierkante meter in de Knokse Obumex-boetiek.

De Liaigre-corner is ingericht als een vakantiehuis en wordt gedomineerd door zandtinten en natuurlijke materialen als geborsteld hout, gepatineerd brons en sisal. Liaigre biedt ook een reeks accessoires aan die het wereldwijd sourcet, zoals koralen en Japanse vazen.

Kustlaan 351 in Knokke-Heist, liaigre.com, obumex.be

Pauline Vanthournout

Schermvullende weergave Pauline Vanthournout

De jonge Knokse interieurarchitecte Pauline Vanthournout lanceert haar eerste meubellijn. Misschien herinnert u zich nog haar interieur dat vorig jaar in onze Knokke-special stond, met felgekleurde meubels en metallic parketvloer? Haar eerste object past helemaal bij haar uitbundige stijl: de poef ‘Haute Couture’. Die naam is vast en zeker geïnspireerd op haar andere job als projectarchitect bij Chanel.

Vanaf 1150 euro, paulinevanthournout.com

Limonta

Schermvullende weergave Limonta

Het Italiaanse Limonta weeft voor de Prada’s en Vuittons van deze wereld. Het eigen huistextiellabel Society heeft al enkele jaren een boetiek op het Brusselse Brugmannplein en opent nu ook in Knokke.

Op de gelijkvloerse verdieping van Residentie St-James vind je niet alleen chique strandhanddoeken, maar ook beddenlakens, pyjama’s en plaids. Eigenares Martine Hansen vult het Society Limonta-gamma aan met interieuraccessoires van onder meer Michaël Verheyden en keramiek van Anita Le Grelle.

Kustlaan 128 in Knokke-Heist, societylimonta.com en homelinenbrussels.be

SPORT

Haven

Schermvullende weergave Haven

Al vier jaar is Haven een succesvolle surfwinkel in Antwerpen. Nu opent Haven een Noordzee-stek op peddelafstand van het strand. Natuurlijk kan je er surfbenodigdheden, zoals boards en wetsuits, kopen.

Maar je kan nu ook eerst een ‘testritje’ maken op de plank die je wil kopen. Haven organiseert ook fotografie-expo’s, yogasessies, filmavonden en workshops.

De Wielingen 18. Nog tot eind september, havensurf.com

MODE

Pop-up Lavellov

Schermvullende weergave Labellov

Never change a winning team: Labellov landt opnieuw in Knokke voor een pop-up. Je vindt hier ‘preloved’ designerhandtassen en andere accessoires. Natuurlijk gecheckt op authenticiteit.

Je kan ook handtassen binnenbrengen om te verkopen. Lees meer over Labellov.

Zeedijk 797, van 3 juli tot 31 augustus, labellov.com

CKND Concept Store

Schermvullende weergave CKND Concept Store

De multimerkenwinkel in Wijnegem opent een tijdelijke kustlocatie met een dertigtal kleine Belgische labels, met onder meer veel cadeauproducten.

Je kan er ook ‘ijsjes’ eten met bolletjes koekjesdeeg. CDKN beschrijft trouwens de doelgroep: Criminal babies, Dandy kids, Killer women & Notorious men.

Zeedijk 654, 1 juli tot 31 augustus, cdknwithfriends.com

Vilebrequin

Schermvullende weergave Vilebrequin

De nieuwste zwemshort van Vilebrequin, Man, bestaat volledig uit gerecycleerde vezels: een mix van 80 procent hergebruikt textiel en 20 procent oceaanplastic opgevist uit de Middellandse Zee. In elke zwembroek zit 200 gram oceaanplastic.

Lees ook: onze favoriete badmodemerken die doen dromen van de zomer.

125 euro, vilebrequin.com, Kustlaan 185, 8300 Knokke-Heist

KUNST

Thomas Lerooy

Schermvullende weergave Thomas Lerooy

Sinds vorige week liggen er 49 bronzen koppen samen naar de zee te staren. Ze zijn keurig gestapeld tot een toren van meer dan twintig meter hoog die prijkt op de Zeedijk in Duinbergen. Het is een kunstwerk van Thomas Lerooy.

Voor Lerooy is dit zijn eerste sculptuur in de openbare ruimte. Hij is hier in Knokke alvast in goed gezelschap van onder meer Wim Delvoye, Antony Gormley, Joep Van Lieshout, Franz West, Ossip Zadkine en Kris Martin.

Zeedijk-Duinbergen 300 (ter hoogte van de Anemos Beachclub)

Cwart

Schermvullende weergave

De Brusselse galerie Clearing organiseert met ‘The Secret Life of Lobsters’ een extra large groepsexpo op 1500 vierkante meter. En dit in een 14de-eeuwse boerderij die werd omgebouwd tot kunstplatform en eventlocatie: Cwart in Knokke.

Nog tot 30 augustus, c-l-e-a-r-i-n-g.com

Schermvullende weergave ©David Samyn