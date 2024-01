24 bestemmingen voor 2024 | Luxe in Peru en 4x4'en in Botswana

Wie in de Colca-vallei een adresje zoekt om te overnachten, kan voortaan terecht in het luxetentenkamp Puqio. Dat biedt niet alleen onderdak aan, maar neemt zijn gasten ook mee de vallei in. Met een kruidengenezer bijvoorbeeld, die je alles vertelt over medicijnen gemaakt van planten. Of voor een bezoek aan een van de thermale baden.

Avontuur is er ook te vinden: verken het gebied te paard of doe een hoogtetrek. Allebei uiteraard met een gids. De mooiste vergezichten krijg je er gratis bij.

Terrasvormige plateaus in de Colca Canyon in Peru. Met zijn 3.270 meter is de Colca een van de diepste canyons ter wereld. © Shutterstock

3 | Stranden en een Chipperfield

Skåne, Zweden

Met het Eurovisiesongfestival dit jaar in Malmö zal de derde grootste stad van Zweden volop in de schijnwerpers staan. Vergeet evenwel ook de omgeving rond Malmö niet te verkennen, bijvoorbeeld met een roadtrip door Skåne, de meest zuidelijke provincie van Zweden. Skåne is zowat van alle markten thuis: mooie landschappen met uitgestrekte graanvelden, witte en goudgele stranden en fijne steden met die typische, gekleurde huizen.

Ook op food- en designvlak kom je hier meer dan aan je trekken. Zo opende vorig jaar Daniel Berlin – al vier keer verkozen tot ‘Zweedse chef van het jaar’ – in de buurt van Brantevik een wijnbar, restaurant én hotel: Vyn.

Nog aan de oostkust, maar dan een stuk noordelijker, vind je het Kivik Art Centre, een openlucht­architectuurpark waar je werk kunt zien van toppers als David Chipperfield, Snøhetta en Gert Windgårdh. Het panoramische uitzicht over de omliggende natuur is al even bedwelmend.

Skåne biedt natuur én cultuur (hier: Kivik Art Centre). © Gerry Johansson

4 | Olympisch zónder mensenmassa’s

Parijs, Frankrijk

Bij Parijs denken we dit jaar natuurlijk in de eerste plaats aan de Olympische Spelen. Maar dat betekent nog niet dat wie niet staat te springen om te supporteren voor de Belgische atleten of wielrenners aan zijn lot wordt overgelaten. Ook literatuur, kunst én mode krijgen dit jaar een prominente plaats in de Franse hoofdstad.

Sarah Andelman, een van de oprichtsters van de legendarische conceptstore Colette (gesloten in 2017), opent ‘Mise en Page’, een tijdelijke expositie in Le Bon Marché Rive Gauche (van 24 februari tot en met 21 april). Ze brengt er de interessantste boeken van culturele uitgevers zoals Assouline en Maison Kitsuné samen met bijzondere ‘merchandingproducten’ – denk totebags, sieraden, kaarsen – van boekhandels van over de hele wereld.

In de Fondation Louis Vuitton kun je nog tot begin april naar de Mark Rothko-expo. En de tentoonstelling ‘Fashion and sports: from one podium to another’ in het Musée des Arts Décoratifs (tot en met 7 april) onderzoekt de relatie tussen mode en sport. Zo stop je toch nog wat sportiefs in je stedentrip.

Le Bon Marché Rive Gauche en de Fondation Louis Vuitton in Parijs. © Louis Colbee / Unsplash

5 | Hedendaagse kunst en eilandliefde

Malta

Behalve de kunstbiënnale in het Italiaanse Venetië kun je van 11 tot en met 31 mei ook naar een volledig nieuwe biënnale, in Malta. De eilanden ten zuiden van Sicilië waren tot nog toe vooral in trek bij toeristen, met dank aan het helderblauwe zeewater, de duikplekken en de Unesco-­werelderfgoedsites, maar ook kunstliefhebbers zijn er dus voortaan welkom.

Er zal werk te zien zijn van tachtig kunstenaars uit 23 verschillende landen. Op twaalf historische plekken verspreid over Malta en Gozo (een ander bewoond eiland dat deel uitmaakt van de eilandengroep) zijn speciaal daartoe paviljoenen opgetrokken. Opmerkelijk: de hedendaagse kunstwerken zullen telkens de link maken met de geschiedenis van het eiland, met als thema ‘Insulaphilia’ (vrij vertaald: eilandliefde).

Zin om later dit jaar naar Malta te vertrekken? In oktober opent daar ook de Malta International Contemporary Art Space (Micas) de deuren.

Op tweeënhalf uur rijden van New York is de Hudson Valley een magneet voor natuurzoekers. © Rick Barton / Unsplash

6 | Natuur op je bord

Hudson Valley, Verenigde staten

De natuur rondom de grote steden: daar draait het vandaag allemaal om. Hudson Valley, de regio langs de Hudson River in de staat New York, van de noordelijke buitenwijken van New York tot Albany, brengt stadse chefs, hoteliers en kunstenaars samen die zich laten inspireren door al wat de natuur hun geeft. Verse ingrediënten komen hier rechtstreeks van de boerderijen, en lokaal vakmanschap wordt maar al te graag gebruikt in het interieur van nieuwe hotels.

Vraag maar aan Taavo Somer, de man achter het restaurant Freemans in New York, die in deze vallei Inness opende, een new-style countryclub met hotel, restaurant én golfbaan op slechts tweeënhalf uur rijden van de grootste stad van de VS.

Zelfs met de trein is deze regio makkelijk bereikbaar. Die stopt ook bij Dia Beacon, een mu­seum voor moderne kunst dat dit jaar het werk van de Brit Steve McQueen in de schijnwerpers zet. Al is ook de permanente collectie een aanrader, met werk van, onder meer, Richard Serra, Donald Judd en Louise Bourgeois.

Op Malta gaat op 11 mei de kunstbiënnale van start. © Shutterstock

7 | European Green Capital

Valencia, Spanje

Er zijn maar weinig steden die oud en nieuw zo goed weten te mixen als Valencia. En dit jaar heeft de op twee na grootste stad van Spanje ook nog een ‘green card’ te pakken: ze werd uitgeroepen tot ‘European Green Capital’, omdat ze al heel veel maatregelen heeft genomen om te verduurzamen, klimaatneutraal te worden en veel meer groen in het straatbeeld te brengen. Zo leeft nu 97 procent van de inwoners op loopafstand van groen, iets wat je ook als toerist merkt.

Onze aanrader? De Jardín del Turia, een groene zone van maar liefst 136 hectare groot en negen kilometer lang – meteen het langste stadspark van Europa.

De Jardín del Turia is een van de grootste natuurlijke stadsparken van Spanje. © Shutterstock

Dat alles nodigt natuurlijk uit om de stad op een duurzame manier te verkennen: al wandelend, of met de fiets. Er liggen maar liefst tweehonderd kilometer fietspaden in Valencia, en die brengen je ook langs hoogtepunten zoals de Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Een ander fijn park is Parque Central, waar je afkoeling kunt zoeken na een bezoek aan de talloze cafés en boetieks die de wijk Ruzafa rijk is.

8 | Duizendmaal cultuur

Tartu, Estland

De middeleeuwse binnenstad van Tallinn mag dan al op de Unesco-werelderfgoedlijst prijken, ook de tweede stad Tartu is beslist een aanrader. Tartu is niet alleen de oudste Baltische stad, maar staat ook bekend als universiteitsstad en lokt daarmee de jonge generatie met een oog voor cultuur. Niet gek dus dat Tartu zich dit jaar ‘Culturele hoofdstad van Europa’ mag noemen, samen met de regio Zuid-Estland.

In totaal staan er meer dan duizend activiteiten op de agenda. Denk aan festivals, exposities en workshops. Een van de highlights wordt het internationale ‘Art Camp’, dat in juli wordt georganiseerd in Äksi, net buiten de stad. Deze regio, en vooral het Saadjärv-meer in het oosten, heeft vele kunstenaars geïnspireerd, onder meer ook de expressionistische schilder Konrad Mägi.

In augustus kun je in Tartu dan weer naar het Food and Wine Festival. Ideaal voor wie altijd al eens van een ‘kiluvõleib’ wilde proeven: een sandwich van roggebrood met gemarineerde sprot en daarop een dikke laag ‘munavoi’, een spread van ei en boter. Een ideale opwarmer voor een bezoek aan het ‘Upside Down House’: een geestverruimend avontuur.

Het ‘Upside Down House’ in Tartu, Estland. © Shutterstock

9 | Hiken door de woestijn

Utah, Verenigde Staten

Het woestijnlandschap van de Amerikaanse staat Utah is zonder meer fenomenaal te noemen, vooral bij zonsopkomst of -ondergang, wanneer de rotsen een warme rode gloed krijgen. Een goede manier om dat schouwspel te bewonderen, is tijdens een hiketocht door het Zion National Park. Niet te missen daar is de Zion Canyon, een kloof van maar liefst 24 kilometer lang en achthonderd meter diep.

De Canyon Scenic Route is dan weer populair bij mensen die met de camper door het land trekken.

De Zion Canyon ligt in de staat Utah, op drie uur rijden van de bruisende stad Las Vegas. © Sapan Patel / Unsplash

En ook architectuurliefhebbers hebben intussen Utah op hun to-dolijst gezet. Het vijfsterrenresort Amangiri is zonder meer een van de meest spectaculaire hotels ter wereld. Het ligt in de Grand Circle of National Parks and Monuments en heeft een spa van maar liefst 25.000 vierkante meter.

En Studio Andrew Trotter, onder meer bekend van Masseria Moroseta in Puglia, werkt nu aan Paréa Zion, dat iets buiten Zion ligt. Dat landschapshotel zal eind 2024 openen en los van de functie als hotel ook als retreat dienen. Om in de gaten te houden, dus.

10 | Kunst op een ex-marinebasis

Kristiansand, Noorwegen

Kristiansand is de zuidelijkste stad van Noorwegen, met kleurrijke houten huizen en overal bootjes om de nabijgelegen eilanden te verkennen. Ze ligt op een kleine vier uur rijden van Oslo en is ook de plek waar de zon het vaakst schijnt. Er staan zelfs palmbomen op het strand.

Een must-see is Odderøya, een voormalige marinebasis en vroeger zelfs het grootste quarantainestation van heel Noord-Europa. Vandaag kun je er wandelen en zwemmen met uitzicht op de fjorden, al valt er evengoed kunst te bewonderen.

Nog meer kunst is er later dit jaar te zien in Kunstsilo, een voormalige graansilo die verbouwd is tot een museum waar vooral de Noorse moderne kunst centraal zal staan.

De ex-marinebasis op Odderøya is nu een cultuurplek. © Shutterstock

11 | Kleinschalig en pittoresk

Minho, Portugal

Bij Portugal denken we algauw aan de Algarve of de Alentejo, maar ook de noordelijke regio’s zijn meer dan het ontdekken waard. Het klimaat is er minder zuiders, het zorgt wel voor de vruchtbare grond van de bekende Portugese ‘vinho verde’.

Niet te missen is het nationaal park Peneda-­Gerês: het landschap is adembenemend en misschien zie je er wel reeën of de Iberische wolf. Ook te spotten: ‘garranos’, de typische wilde paarden.

In het nationaal park Peneda-Gerês leven de ‘garranos’ in het wild. © Alamy

Wil je de natuurpracht combineren met innerlijke schoonheid? She She Retreats, dat al enkele jaren wellbeingretraites organiseert in Duitsland en op Mallorca, wijkt van 22 tot en met 26 mei uit naar een oud kasteel in de Lima-vallei.

Een kleine groep vrouwen zal er een programma kunnen volgen waar de woorden beweging, mindfulness en creativiteit vooropstaan. Je kookt er samen, gaat er samen op tocht, en doet er samen aan yoga en pilates. Waarna je mentaal en lichamelijk weer klaar zou moeten zijn voor een nieuwe start.

12 | World Design Capital

San Diego, Verenigde Staten

De zuidelijkste stad van Californië staat bekend om zijn stranden, ‘fish tacos’ en bier. Maar dit jaar mag het wat méér zijn, aangezien San Diego samen met zijn zusterstad Tijuana (in Mexico) is uitgeroepen tot World Design Capital.

Beide steden hebben een rijke designcommunity, en dat zullen ze op diverse evenementen laten zien, zoals tijdens de Design Week in Tijuana in mei.

De Geisel Library in San Diego, een brutalistische parel. © Shutterstock

Architectuurliefhebbers zijn in San Diego ook op hun plek: bezoek de brutalistische en futuristische Geisel Library, die in de jaren 1970 werd ontworpen door William Pereira, de man die ook het Los Angeles County Museum of Art tekende.

Nog architecturale aanraders: het Salk Institute van Louis Kahn en, aan de andere kant van de grens, het Tijuana Cultural Center van Pedro Ramirez Vazques en Manuel Rossen Morrison.

13 | Natuur op een uur van Berlijn

Brandenburg, Duitsland

Dat het leven in de stad almaar duurder wordt en dat tegelijk voor veel stedelingen de natuur almaar aantrekkelijker wordt, is ook chefs in de buurt van de Duitse hoofdstad Berlijn niet ontgaan.

Zo openen Hannes Broecker en Claude Schötz op het landgoed Grosser Garten in Uckermark, op iets meer dan een uur rijden van Berlijn, deze zomer weer hun Bistro Parg, waar alles rechtstreeks van de tuin op het bord belandt. Parg ligt midden in de natuur en heeft zijn eigen moestuin. Wie na de lunch bij Parg toch nog op zijn honger zou zitten, kan even verderop bij Kombini Kiosk een ijsje halen.

Overnachten in de buurt kan in Das Glashaus, een architectonische vakantievilla met een bijzondere glazen dakconstructie vanwaar je een weids uitzicht hebt op de omringende natuur.

Op één uur van Berlijn vind je prachtige natuur, bijvoorbeeld de Grosser Kolpiner See. © Getty Images

14 | Voortaan ook lifestyle- en kunststad

Singapore

Singapore staat al op heel wat bucketlists door zijn luchthaven, architectuur en streetfood, maar biedt veel meer dan dat. Dankzij het Green Plan 2030 moet de stad een stuk groener worden. Nu al is de helft van het eiland bedekt met vegetatie, en de overheid wil dat elk huishouden zich straks in tien minuten van een park bevindt.

Dankzij het Green Plan 2030 moet Singapore een heel pak groener worden, met gemeenschapstuinen en stedelijke bossen. © Coleen Rivas / Unsplash

Al die pluspunten zijn ook de lokale ondernemer Wee Teng Wen niet ontgaan. Nadat hij eerder al het sterrenrestaurant Odette had geopend, verbouwde hij recent de voormalige Nan Chiau High School tot een creatieve community waar nog voor het einde van het jaar zo’n vijftig lifestylemerken, wellnesszaken, entertainmentbedrijven, kunst- en cultuurprojecten zullen samenkomen. Voortaan wordt Singapore dus ook een lifestyle- en kunststad.

15 | Ecolodge aan het water

Okavango-delta, Botswana

Wie Botswana zegt, zegt meteen Okavango-delta. Dat is de grootste binnenlandse delta ter wereld, met een 1.600 kilometer lange rivier die erdoorheen stroomt. Het gebied trekt niet alleen veel vogels aan, maar ook leeuwen, zebra’s en nijlpaarden. En nergens leven zoveel olifanten bij elkaar als hier.

Je kunt de delta per 4x4-jeep ontdekken of in een traditionele houten boomstam – een zogenaamde ‘mokoro’ – door het gebied trekken en, wie weet, zomaar een nijlpaard spotten.

Omdat de hele delta beschermd is, zijn de lodges op de vingers van één hand te tellen. Maar dit jaar komt er toch een nieuw, duurzaam resort bij: de Atzaro Okavango gaat volledig op in de wilde natuur en is alleen per helikopter te bereiken.

De Okavango-delta in Botswana. © Shutterstock

16 | Chakra’s zoeken in het museum

Lissabon, Portugal

Altijd al like-minded people willen leren kennen terwijl je de wereld rondreist? Tegenwoordig kun je in steden de leukste activiteiten boeken waarbij je je kennis uitbreidt, een vaardigheid aanleert of nieuwe mensen leert kennen.

Zo kun je in het MAAT in Lissabon tussen de kunstwerken van Joana Vasconcelos (die er tot en met 4 augustus haar werk toont) een ‘heart chakra meditation’ doen. Het kunstmuseum wordt dus voor heel even een plek waar je aan je mentale welzijn werkt.

En als je dan toch in de Portugese hoofdstad verblijft: later dit jaar opent Claus Sendlinger, de oprichter van Design Hotels, in Lissabon ‘Casa Noble’. Een hotel, maar evengoed een plek waar creatievelingen zullen kunnen samenkomen om bijvoorbeeld muziek te maken, te koken of te praten over thema’s als duurzaamheid.

Het MAAT in Lissabon ligt pal aan de Taag-rivier. Tijdens haar expo deze zomer koppelt Joana Vasconcelos kunst aan meditatie. © Alamy

17 | Vergeet de clichés

Bodrum, Turkije

Bij Bodrum denk je wellicht meteen aan smakeloze all-inhotels en zijn ‘Mausoleum’, een van ‘s werelds zeven wereldwonderen. Minder geweten is dat de toeristische trekpleister aan de Egeïsche Zee ook heel wat pittoreske dorpjes, stranden met turquoise zeewater en vooral veel rustgevende vergezichten herbergt die nog níét door de massa zijn ontdekt.

Waarom niet de lokale wijn van Karnas Vine­yards leren kennen, en intussen hun zelfgemaakte geitenkaas proeven? Gumusluk is dé plek voor een onvergetelijke zonsondergang. En Türkbükü, op vijftien kilometer van Bodrum, wordt dan weer het nieuwe Saint-Tropez genoemd.

Logeren kan in een van de luxecottages in het Amanraya-resort. En wie al fan was van Scorpios op Mykonos – een plek waar creativo’s, kunstenaars en changemakers graag naartoe komen – zal blij zijn te horen dat dit merk deze zomer ook in Bodrum een vestiging opent.

Türkbükü wordt het ‘nieuwe Saint-Tropez’ genoemd. © Getty Images

18 | Veertien kilometer verstilling

Nationaal park ‘Saksisch Zwitserland’, Duitsland

De Duitse schilder Caspar David Friedrich toonde in 1817 met zijn schilderij ‘Der Wanderer über dem Nebelmeer’ al hoe inspirerend de natuur in Saksisch Zwitserland, een nationaal park dat zich uitstrekt van Dresden tot Praag, kan zijn. Net als veel mensen vandaag zocht hij de verstilling op in de omgeving rondom zijn woonplaats Dresden. Om er op nieuwe ideeën te komen, en vooral te ontprikkelen.

Naar aanleiding van het 250ste geboortejaar van de kunstenaar kun je in het nationaal park de naar hem vernoemde route volgen. Tijdens de veertien kilometer lange Caspar David Friedrich Trail kom je in iets meer dan vier uur langs spectaculaire rotsformaties en panoramische vergezichten. Ook de plek waar de kunstenaar zich liet inspireren voor zijn wereldberoemde schilderij uit 1817.

Dit jaar viert Duitsland Friedrichs geboortejaar ook groots met tentoonstellingen in Hamburg, Berlijn en Dresden. Je kunt er zijn werken bewonderen en misschien nog wat landschappen uit Saksisch Zwitserland herkennen.

‘Saksisch Zwitserland’ is het enige rotsachtige nationale park van Duitsland. © Shutterstock

19 | Eindelijk: het Grand Egyptian Museum

Caïro, Egypte

Caïro is traditioneel de uitvalsbasis voor wie de piramides van Gizeh wil bezoeken en daarmee enkele van ‘s werelds oudste bouwwerken wil zien. De historische rijkdom van het land van de farao’s is nauwelijks te vatten.

Goed dus dat de archeologische schatten vanaf dit voorjaar allemaal worden ondergebracht in het Grand Egyptian Museum. De bouw ervan duurde maar liefst twintig jaar.

Het museum, dat ontworpen is door Hene­ghan Peng Architects (Dublin/Berlijn) is een stuk moderner dan de collectie van meer dan honderdduizend objecten die er te zien zal zijn. Van het beroemde, twaalf meter hoge standbeeld van farao Ramses II, tot maar liefst vijfduizend artefacten die in Toetanchamons graf werden gevonden. Nooit eerder vertoond, dus zeer uniek. Open in het voorjaar van 2024.

Bij de ingang van het Grand Egyptian Museum, dat dit voorjaar de deuren opent, staat een kolossaal beeld van farao Ramses II. © Shutterstock

20 | Spaces of Possibility

Brugge, België

Elke drie jaar organiseert Brugge een triënnale waarbij hedendaagse kunstenaars en architecten met een frisse blik kijken naar de pittoreske binnenstad. Dat is ook in 2024 het geval.

Thema dit jaar is ‘Spaces of Possibility’. Concreet: hoe kan een Unesco-beschermde historische stad, waar behoud centraal staat, omgaan met concepten als verandering en duurzaamheid? En hoe kan hedendaagse kunst en architectuur daar een nieuw kader voor scheppen?

De Triënnale Brugge palmt bijna vijf maanden lang de straten van de historische binnenstad in. © Emran Yousof / Unsplash

Van 13 april tot 1 september worden de straten van de historische binnenstad én Zeebrugge gevuld met hedendaagse kunst- en architectuurinstallaties. Onder meer van Studio Ossidiana uit Nederland, Norell/Rodhe uit Zweden en Bangkok Project Studio uit Thailand.

Nog op zoek naar een architecturaal verantwoord logeeradresje? Interieurarchitect Jo Hoeven, bekend van Studio LoHo, opent in het voorjaar een nieuw guesthouse in Brugge: Jonojé zal vijf suites tellen en als uitstalraam fungeren voor Studio LoHo. Lees: vol staan met objecten in natuursteen en keramiek.

21 | Farm-to-table in een tv-decor

Somerset, Verenigd Koninkrijk

Met zijn ruige, paarse heidevelden, schitterende kust en schilderachtige dorpjes die zo uit een televisieserie lijken te komen, is Somerset, in het zuidwesten van Engeland, een van de mooiste regio’s van het Verenigd Koninkrijk. Steden als Bath en Bristol zijn must-sees, en festivalliefhebbers reizen ernaartoe voor Glaston­bury. Maar sinds de topgalerie Hauser & Wirth in Somerset een vestiging opende met een prachtige tuin van de Nederlandse landschapsarchitect Piet Oudolf, wordt er ook gedacht aan de innerlijke mens.

Een van de meest inspirerende chefs van het land, Merlin Labron-Johnson, opende in Bruton het restaurant Osip, dat al sinds 2021 een standaard-Michelinster heeft, maar vorig jaar ook een groen exemplaar kreeg. Het kleine restaurant heeft maar een handvol zitplaatsen en biedt hyperseizoensgebonden farm-to-table­degustatiemenu’s, vaak met groenten uit de eigen tuin. Later dit jaar opent Osip 2.0: zelfde concept en met enkele kamers waar de gasten kunnen logeren.

Een ander goed eetadresje mét overnachtingsmogelijkheid is Holm in South Petherton. Ook hier vormt de natuur de inspiratiebron. Herkomst, duurzaamheid en gastvrijheid staan voorop.

De tuin van galerie Hauser & Wirth in Somerset. © Alamy

22 | Waar je het niet verwacht

Rotterdam, Nederland

Het leven in de architectuurhoofdstad van Nederland staat nooit stil. Volgend jaar deze tijd ziet de skyline er wellicht alweer helemaal anders uit, door de bouw van nog eens een nieuwe woontoren of een opvallend gebouw als Depot Boijmans of het Fenix Museum, de Nederlandse evenknie van het Red Star Line Museum in Antwerpen die momenteel wordt opgetrokken en een spectaculaire spiegeltrap krijgt met zicht op de wijk Katendrecht.

De bibliotheek op het plein van de Binnenrotte in Rotterdam. © Victor L. / Unsplash

Bovendien bruist het in Rotterdam ook daar waar je het niet verwacht. In wijken als West, aan de Zaagmolenkade en in Crooswijk, bijvoorbeeld. In West eet je Mexicaans bij Masa, aan de Zaagmolenkade koop je een nieuw notitieboekje bij ontwerpster Marjolein Delhaas en in Crooswijk komt straks zelfs het eerste koffiehotel ter wereld. Paul Sharo, de eigenaar van het koffiemerk Man met Bril, opent aan de oever van de Linker Rottekade niet alleen een koffiebar slash branderij, maar ook een bijbehorend restaurant én twintig hotelkamers.

23 | Fietsen door acht landen

Trans Dinarica Trail, Balkan

Dit jaar wordt de Trans Dinarica Trail officieel in gebruik genomen, een fietsroute van maar liefst tweeduizend kilometer door acht landen van de Balkan, te weten Slovenië, Montenegro, Noord-Macedonië, Bosnië en Herzegovina, Servië, Kroatië, Albanië en Kosovo. Het is een avontuurlijke route, die niet altijd over asfaltwegen gaat en de bekende steden skipt, zodat je op bijzondere, off-the-gridplekken uitkomt. Een Unesco-erfgoedsite bijvoorbeeld, een prachtig meer, een wijnboerderij of een nationaal park.

Een van dé must-sees is het Tara National Park in Servië, een sparrenbos met watervallen, meren en fotogenieke uitkijkpunten zoals het Banjska Stena-­viewpoint.

De eerste hikers kunnen in juli vertrekken. Wie de Trans Dinarica Trail aanvat, krijgt ook een adressenlijst mee met fijne eet- en overnachtingsplekken.

Het Tara National Park in Servië. © Shutterstock

24 | De perfecte golf

Crescent Head, Australië

Een van de beste plekken in Australië om te surfen is Crescent Head, op een kleine vijf uur rijden ten noorden van Sydney. In Creso, zoals de locals de plek noemen, kan het zomaar gebeuren dat je dolfijnen spot terwijl je op je surfboard staat. Toenmalig wereldkampioen Midget Farrelly raakte in de jaren 60 al niet uitgesproken over de perfecte golven, waarna iedereen het surfdorp wilde ontdekken. Creso is niet alleen voor de profs een aanrader, maar ook voor beginnende surfers.

Mooi meegenomen: Crescent Head is de lievelingsplek van heel wat walvissen. Wie de Big Hill Rainforest Track aanvat – een ‘loop’ van 1,4 kilometer die je vlotjes binnen het uur kunt afvinken – kan de mastodonten zomaar spotten.

Wij kijken in ieder geval uit naar de opening later dit jaar van Sea Sea, een boetiekhotel mét surfclub. De eigenaars baten ook al The Slow in Bali uit en zijn – hoe kan het ook anders – zelf notoire surfliefhebbers.