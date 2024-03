3 nieuwe adressen voor een exclusieve overnachting

Denk aan: behang met grafische patronen in bruin-, groen-, oranje- en roodtinten. Maar ook vliegengordijnen in bamboe, retro kamerplanten en veel donker hout. Behalve tweepersoonskamers zijn er ook familiekamers in seventiessfeer beschikbaar met vier of zes bedden.

Een overnachting bij Yust katapulteert je wel veertig jaar terug in de tijd.

Yust werkte voor de inrichting samen met Ikea. De Zweedse woongigant viert zijn tachtigste verjaardag en dook daarvoor in het archief. Iconische stukken en bestsellers uit het verleden worden opnieuw gemaakt en gebundeld in de Nytillverkad-collectie. Vaak in een nieuw en fris kleurtje.

Zo zit de ‘cactuskapstok’ uit 1978 opnieuw in het gamma. Net als de ribfluwelen draaifauiteuil die eind jaren 60 in de Ikea-catalogus werd aangeprezen als ‘antistressstoel’. Deze en andere re-edities shop je voortaan permanent bij Ikea (in elke winkel en online) en vind je tot en met 30 juni ook terug in de hotelkamers.

| Prijskaartje | Vanaf 98 euro per nacht

| Website | yust.com/ikea

3 | To sleep | Eva’s paradijs

Sinds kort kun je architecturaal logeren in de bosrijke rand rond Brugge, in een ontwerp van Studio Moto. Die tekende een geprefabriceerde modulaire staalconstructie met twee volwaardige woningen in, elk met drie slaapkamers.

‘Het staalskelet bestaat uit een grid van drie bij drie meter. Dat is nu ingevuld met verschillende ruimtes, maar het is op termijn mogelijk om er één groot huis van te maken. Alle tussenwanden kunnen eruit, zonder dat de stabiliteit in het gedrang komt’, aldus architect Mo Vandenberghe van Studio Moto. ‘We streven in onze ontwerpen naar efficiëntie en flexibiliteit, maar altijd met behoud van poëzie, avontuurlijkheid en speelsheid.’

Wat meteen opvalt, zijn de gele geveltegels. Ook binnen is er veel kleur: de keukens zijn gemaakt in blauwe en groene in de massa gekleurde mdf. En in de badkamer zijn er blauwe en groene tegels. Dat past ook bij de leefwereld van de opdrachtgever: Eva Maria Bogaert. Met haar gelijknamige modelabel maakt ze unieke stukken. Zij deed de aankleding van de vakantiewoningen, zoals de handbeschilderde Verilin-gordijnen.