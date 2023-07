3x nieuw aan zee | Fietsroutes, een expo en een appartement

via LinkedIn

via Twitter

via Facebook

Trekken je deze zomer naar zee: een vakantieappartement met duinzicht, twee fietsroutes en een expo over Belgisch strandtoerisme. En dat alles gloednieuw.

In ‘Ca & La’ tipt Sabato de niet te missen lifestylehoogtepunten van de komende week.

1 | To sleep | Paleisbed

In 1914 bouwde architect Jos Viérin het Palace Hotel op de Zeedijk van Zeebrugge. Ruim honderd jaar later ontwerpt architect Glenn Buydaert daar een vakantieappartement. ‘Dune du Palace’ is een serene plek met vintage meubels, zanderige kleuren en duinzicht.