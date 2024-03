4 bestemmingen om te bezoeken tijdens je vakantie in Spanje

Baden in geneeskrachtig water of ongerept Andalusië ontdekken te paard: wij selecteerden vier bestemmingen om te bezoeken tijdens je volgende vakantie in Spanje.

1 | Benalmádena

De ontdekking van Amerika

Het Castillo de Colomares is een fascinerend sprookjeskasteel in Benalmádena, de plek aan de Costa del Sol waar ook de prachtige ‘Stupa de Illuminación’-boeddhatempel staat. Het kasteel is maar liefst 1.500 vierkante meter groot en een eerbetoon aan Christoffel Columbus en de ontdekking van Amerika.

2 | Casares

Mens sana in corpore sano

Volgens de legende baadden Julius Caesars soldaten in het geneeskrachtige water van de Baños de la Hedionda in het natuurpark Sierra de Casares. Zowel in de winter als in de zomer heeft het water een constante temperatuur van 18 à 21 °C. Let wel, de kleur van de baden is misschien aantrekkelijk, maar de geur is dat allerminst.