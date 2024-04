5 bestemmingen in Scandinavië om in 2024 naartoe te reizen

Een close encounter met duizenden jagende orka’s in de fjordachtige canyons in Noord-Noorwegen, dat kan elke winter nabij de stad Tromsø.

3 | Elliðaey

IJsland

Wie op zoek is naar een unieke en afgelegen ervaring in de IJslandse natuur, ver weg van alle drukte, moet de Elliðaey Island Lodge op zijn to-dolijst zetten. De hut heeft een prachtig zicht op de omliggende natuur en de oceaan en geldt als het meest afgelegen huis ter wereld.

4 | Vesterålen-archipel

Noorwegen

Little Island Lighthouse is een perfecte escape in Noorwegen, aan de rand van de Atlantische Oceaan. Iets te vieren? Dan logeer je in de vuurtorensuite met drie niveaus: slaapkamer, lounge met haardvuur en balkon met een zicht van 360 graden op de oceaan en het Lofotengebergte.