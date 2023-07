5 zwoele zwemspots middenin Europese steden

De oever van de Rijn in Bazel, Zwitserland.

2 | Athene | Griekenland

Even buiten het stadscentrum duik je de Middellandse Zee in. Tussen de vele badplaatsen springt de Apollokust eruit, twintig kilometer ten zuiden van Athene.

De meeste Apollostranden zijn privé, en kun je dus uitsluitend tegen betaling bezoeken. Er is een groot aanbod aan activiteiten en restaurants, en de spot bereik je gemakkelijk met het openbaar vervoer.

| Prijs | Afhankelijk van het strand | Bereikbaarheid | De Apollokust is bereikbaar met tram en bus

3 | München | Duitsland

In het groene hart van München ligt de Englischer Garten, een van de grootste stadsparken ter wereld. Daardoor loopt de kunstmatige rivier de Eisbach.

| Toegang | Gratis | Bereikbaarheid | De Eisbach is bereikbaar met metro, tram en bus | Website | munich.fr

De kunstmatige rivier de Eisbach loopt dwars door de Englischer Garten in München.

4 | Marseille | Frankrijk

Eén plek tippen om te zwemmen in Marseille is onmogelijk. Het aanbod aan gemoedelijke stranden en baaien dicht bij het stadscentrum is gigantisch.