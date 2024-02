Aan deze 5 spectaculaire stranden wil je een vakantie boeken

Ook op food- en designvlak kom je hier meer dan aan je trekken. Zo opende vorig jaar Daniel Berlin – al vier keer verkozen tot ‘Zweedse chef van het jaar’ – in de buurt van Brantevik een wijnbar, restaurant én hotel: Vyn.

Nog aan de oostkust, maar dan een stuk noordelijker, vind je het Kivik Art Centre, een openlucht­architectuurpark waar je werk kunt zien van toppers als David Chipperfield, Snøhetta en Gert Windgårdh. Het panoramische uitzicht over de omliggende natuur is al even bedwelmend.

Skåne biedt natuur én cultuur (hier: Kivik Art Centre). © Gerry Johansson

3 | Kristiansand, Noorwegen

Kristiansand is de zuidelijkste stad van Noorwegen, met kleurrijke houten huizen en overal bootjes om de nabijgelegen eilanden te verkennen. Ze ligt op een kleine vier uur rijden van Oslo en is ook de plek waar de zon het vaakst schijnt. Er staan zelfs palmbomen op het strand.

Een must-see is Odderøya, een voormalige marinebasis en vroeger zelfs het grootste quarantainestation van heel Noord-Europa. Vandaag kun je er wandelen en zwemmen met uitzicht op de fjorden, al valt er evengoed kunst te bewonderen.

Nog meer kunst is er later dit jaar te zien in Kunstsilo, een voormalige graansilo die verbouwd is tot een museum waar vooral de Noorse moderne kunst centraal zal staan.

De ex-marinebasis op Odderøya is nu een cultuurplek. © Shutterstock

4 | Bodrum, Turkije

Bij Bodrum denk je wellicht meteen aan smakeloze all-inhotels en zijn ‘Mausoleum’, een van ‘s werelds zeven wereldwonderen. Minder geweten is dat de toeristische trekpleister aan de Egeïsche Zee ook heel wat pittoreske dorpjes, stranden met turquoise zeewater en vooral veel rustgevende vergezichten herbergt die nog níét door de massa zijn ontdekt.

Waarom niet de lokale wijn van Karnas Vine­yards leren kennen, en intussen hun zelfgemaakte geitenkaas proeven? Gumusluk is dé plek voor een onvergetelijke zonsondergang. En Türkbükü, op vijftien kilometer van Bodrum, wordt dan weer het nieuwe Saint-Tropez genoemd.

Logeren kan in een van de luxecottages in het Amanraya-resort. En wie al fan was van Scorpios op Mykonos – een plek waar creativo’s, kunstenaars en changemakers graag naartoe komen – zal blij zijn te horen dat dit merk deze zomer ook in Bodrum een vestiging opent.

Türkbükü wordt het ‘nieuwe Saint-Tropez’ genoemd. © Getty Images

5 | San Diego, Verenigde Staten

De zuidelijkste stad van Californië staat bekend om zijn stranden, ‘fish tacos’ en bier. Maar dit jaar mag het wat méér zijn, aangezien San Diego samen met zijn zusterstad Tijuana (in Mexico) is uitgeroepen tot World Design Capital.

Beide steden hebben een rijke designcommunity, en dat zullen ze op diverse evenementen laten zien, zoals tijdens de Design Week in Tijuana in mei.

De Geisel Library in San Diego, een brutalistische parel. © Shutterstock

Architectuurliefhebbers zijn in San Diego ook op hun plek: bezoek de brutalistische en futuristische Geisel Library, die in de jaren 70 werd ontworpen door William Pereira, de man die ook het Los Angeles County Museum of Art tekende.