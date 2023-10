Een nacht in The Karl Lagerfeld hotel in Macau | 'Een folietje'

Lees meer Binnenkijken | Parijse galerie van Einstein wordt kleurige vintage boetiek

‘In de achttiende en twintigste eeuw oefende de Chinese kunst heel veel invloed uit op het Europese design en de decoratieve kunsten.’ Het hotel moet een voorbeeld zijn van die wisselwerking: ‘China meets Europe, Oost ontmoet West. Rococo en art deco, dat is mijn project.’ Lagerfeld had het bij het rechte eind: in de zeventiende eeuw leidde de wederzijdse erkenning van het Frankrijk van Lodewijk XIV en het China van keizer Kangxi, onder de Qing-dynastie, tot een bloeiende fascinatie voor westerse en Chinese kunst. Frankrijk raakte in de greep van de ‘chinoiserie’-koorts, terwijl de Chinezen in de ban waren van de barok en rococo. De Chinese stijl veroverde ook Versailles: Chinees lakwerk, waaiers en kostbare zijde waren gemeengoed in het paleis. Lodewijk XIV liet zelfs het (intussen verdwenen) ‘Trianon de Porcelaine’ bouwen voor zijn maîtresse, Madame de Montespan. Het dak was versierd met vazen in de kleuren blauw en wit – een knipoog naar het mingporselein. Ook de tuin zat vol verwijzingen naar het Verre Oosten.

In ‘Mesa by José Avillez’ kun je terecht voor eigentijdse Portugese gerechten. ‘Mesa’ betekent niet toevallig ‘tafel’ in het Portugees. © Courtesy of The Karl Lagerfeld Macau

Stijl van Versailles

Aan de rand van het indrukwekkende buitenzwembad van The Karl Lagerfeld Macau, waar een soort Marie-Antoinette-liefdestempel staat, beschermen kleine hutjes tegen de brandende zon. Ze lijken op die van de stranden op het Duitse eiland Sylt, waar Lagerfeld zijn kindertijd doorbracht.

De muren van alle 271 kamers en suites van het hotel zijn afgewerkt met geometrische patronen in de stijl van Versailles en Terzani-kroonluchters, die ook terug te vinden zijn in het huis van de couturier in Louveciennes, zo’n vijftien kilometer ten westen van Parijs.

Hoewel hij zeer geïnteresseerd was in de bouwwerken, is Lagerfeld zelf nooit naar Macau gegaan om zijn meesterwerk te bekijken. Hij reisde alleen als het moest; hij deed niets liever dan thuisblijven, lezen, tekenen en dagdromen. ‘Bij Karl gold het principe dat je geen vragen hoefde te stellen. Hij kwam met zijn ideeën en de rest volgde vanzelf. Ik stuurde hem altijd filmpjes van mijn bezoeken. Vergaderingen zijn nooit zijn ding geweest. Maar voor dit project woonde hij elke drie of vier maanden toch een vergadering van vier tot vijf uur bij. Ongezien’, aldus Lebar. Lagerfeld leed in die periode al aan kanker, de ziekte waaraan hij in februari 2019 zou overlijden.

Het binnenzwembad is maar liefst 25 meter lang: aan de muur prijkt een fresco dat knipoogt naar de jaren 20, maar ontworpen is door Karl Lagerfeld himself. © Courtesy of The Karl Lagerfeld Macau

Alles met (over)mate

Lagerfeld was een man met vele talenten en een passie voor alles wat met beelden te maken had: tekeningen, foto’s, mode, boeken, het tijdperk van de verlichting, Coca-Cola… Telkens opnieuw verlegde hij zijn creatieve grenzen, waarmee hij op elitaire en tegelijk toegankelijke wijze voor een revolutie in de modewereld zorgde en modehuizen zoals Fendi, Chanel en vele andere voorgoed veranderde.

Het is bekend dat de creatieve duizendpoot er moeiteloos in slaagde om de meest grandioze modeshows te organiseren. Zijn stoutste dromen waren zijn meest opmerkelijke verwezenlijkingen, zoals in 2007, toen hij geschiedenis schreef door Fendi op de Chinese Muur te laten defileren.

Zijn grote passie voor interieurs was echter bij velen onbekend. Lagerfeld was geobsedeerd door woningen, die hij voortdurend veranderde. Hij bezat er maar liefst dertig, en hij richtte ze in met de kennis, middelen en materialen van een goede verzamelaar, om er vervolgens maar één keer, of zelfs nooit in te slapen. Het deerde hem niet. Hij leefde in de pracht en praal van de achttiende eeuw, moderniseerde de decoratieve kunsten en creëerde een hedendaags manifest in zijn Parijse flat aan de Quai Voltaire: een ruimteschip van metaal en glas, ruw en radicaal, ingericht door de avant-garde van de 21ste eeuw.

Het geld liet hij graag rollen. Zo gaf hij veertien miljoen dollar uit aan La Vigie, het paleis in Monte-Carlo dat prins Rainier hem in 1986 toevertrouwde om het te laten restaureren. De spilzucht dreef hem tot waanzin, maar zou enkele jaren later geleidelijk afnemen.

De ‘Ikonik’, een van de 271 kamers en suites in The Karl Lagerfeld Macau. © Courtesy of The Karl Lagerfeld Macau

Toekomst heruitvinden

Tenminste een beetje. ‘Ik bezit meer huizen dan ik nodig heb en wil er niet nóg meer ontwerpen. Ik wil mijn frustratie kwijt door hotels te creëren’, zo liet Lagerfeld optekenen. En inderdaad, nadat hij zijn schouders had gezet onder architectuurprojecten - van Miami tot Toronto, Taiwan en Monaco voor het Métropole-hotel, of in Parijs voor het Hôtel de Crillon, waar hij in 2017 de ‘grands appartements’ hertekende - is The Karl Lagerfeld Macau het eerste van een hele reeks hotels van het merk.

Zoals aangekondigd in 2016 betreedt het modehuis daarmee het segment van de luxehotels en de privéresidenties, zoals blijkt uit villa’s in Marbella (Spanje) of de Lagerfeld Tower, gewijd aan kunst en mode in Malakka, Maleisië. Die projecten heeft de couturier niet zelf ontworpen, maar ze sluiten wel aan bij zijn filosofie: ‘Omarm het heden en vind de toekomst uit’.

Een veelbelovende toekomst voor het huis met tweehonderd boetieks en een indrukwekkende jaarlijkse groei van dertig procent. ‘Dit hotel is een visie op de nieuwe weg die het merk zal inslaan. We hebben oneindig veel mogelijkheden de komende jaren. Karl Lagerfeld zou trots zijn op de manier waarop we de toekomst heruitvinden, volgens zijn motto. Daarom zette hij zich ook altijd met hart en ziel in voor het bedrijf, omdat hij begreep dat dat zijn nalatenschap zou zijn’, aldus Pier Paolo Righi, CEO van Karl Lagerfeld. De ontwerper heeft een aanzienlijk oeuvre achtergelaten, met een onuitputtelijke creativiteit. Een authentiek oeuvre, waarin zijn moderne geest centraal staat.