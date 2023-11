Een riad in Marokko en een Italiaans paleis | 2 nieuwe adressen om te slapen

De origineelste riad in Marokko is die van Laurence Leenaert (LRNCE). Net als in Palazzo Luce in Puglia, Italië, beleef je er de ultieme koninklijke nacht tussen grote kunst.

LRNCE of Arabia

Rosemary

Goed nieuws voor wie houdt van het werk van LRNCE, de Belgische modeontwerpster die een lifestylemerk uitbouwde in Marrakech en bekend is om haar kleurrijke, spontane tekenstijl. Vorige maand opende de riad ‘Rosemary’: haar B&B met vijf kamers in de medina die je helemaal onderdompelt in haar wereld. Ze is niet de eerste Belg die een riad opent, maar wel de origineelste. Want álles ontwierp ze zelf: van de minibar tot het bedlinnen. Fijn: bijna alle kunstwerken en objecten zijn ook te koop in het winkeltje in de riad.