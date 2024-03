Hotel review | Exclusieve Peligoni Club op Zakynthos

De gasten van The Peligoni Club kunnen kiezen uit een indrukwekkende selectie van villa’s, huisjes en B&B’s in de buurt, modern of rustiek en telkens prachtig afgewerkt.

Villa Halcyon

Hoewel de club zelf geen overnachtingsmogelijkheden biedt, compenseert hij dat op andere manieren: de gasten van The Peligoni Club kiezen uit een indrukwekkende selectie van villa’s, huisjes en B&B’s in de buurt. De 85 accommodaties voor twee tot zestien personen, met privézwembad, zijn soms modern (onder meer de villa’s Elia, Manousakia of Zephyros), soms rustiek (de villa’s Thea, Halcyon of Kapari Bay), maar telkens prachtig afgewerkt.

Een van die accommodaties is villa Halcyon, een Toscaans ogend gebouw, verscholen in de heuvels met een adembenemend zicht op de Ionische Zee. De enigen die met ons mee kunnen kijken, zijn de cicaden. De villa – eigendom van Ben Shearer, die samen met enkele familieleden ook The Peligoni Club bezit – wordt omgeven door rode klimplanten, fruitbomen en kruiden. Het huis is smaakvol gerestaureerd met vier slaapkamers met elk een eigen badkamer, een binnen- en buitensalon, een schaduwrijk terras en een lang zwembad. In de keuken liggen de basisingrediënten uit de Deli: de supermarkt van The Peligoni Club waar je niet alleen kunt ontbijten, maar ook lokale producten vindt als je zelf wil koken. In de club vind je behalve de Deli ook restaurants, zoals de Tasi of The Terraces, en wordt er af en toe flink gefeest in de Courtyard.

Villa Halcyon is een Toscaans ogend gebouw, verscholen in de heuvels, met een adembenemend zicht op de Ionische Zee. © Nick Isden

Cabane

Het verhaal van The Peligoni Club begon in 1989, toen de Britse Vanessa Goldie en Johnny Alexander besloten om een cabane/strandbar te bouwen op dit afgelegen stukje paradijs. Wegen waren schaars in die tijd, en de elektriciteit liet vijftien jaar op zich wachten. Maar ambiance en wijn waren er wel altijd. Beetje bij beetje bouwden ze een trouwe klantenkring op, onder wie projectontwikkelaar Ian Shearer en zijn gezin, die in de buurt hun vakanties doorbrachten. In 2005 werd de toekomst van The Peligoni Club onzeker en wilden Goldie en Alexander terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. De Shearers twijfelden niet: ze kochten de club, die voor hen van grote sentimentele waarde was.

Fast-forward naar 2024. De kinderen van Ian, Ben en Anouska (Noosh) Shearer, staan nu aan het roer en hebben de club gemoderniseerd. Ze installeerden een spa, een zwembad en luxueuze ligstoelen. Vandaag hoeft The Peligoni niet onder te doen voor de giganten van de all-inclusive vakanties, maar dan met het voordeel dat dit een kleinschalige gezinsclub blijft. In het hoogseizoen zijn er nooit meer dan 400 vakantiegangers voor 160 personeelsleden.

Tijdens een ‘Pace Week’ volgen 150 gasten workshops van allerlei aard, gegeven door experts. © Jack Atkinson

Spyros & Spyros

De nieuwe generatie bedacht ook de Pace- en House Party-weken, met experts en workshops van allerlei aard. Tijdens zo’n Pace Week zijn er ongeveer 150 gasten. Een Amerikaanse, ergens in de twintig, vertelt dat het al de tweede keer is dat ze deelneemt aan zo’n Pace Week, om haar batterijen op te laden. Een Duits stel, twee dertigers, brengt hier zelfs twee weken door.

Hoewel het publiek uit alle hoeken van de wereld komt, zijn de gasten voornamelijk Engelstalig, net als het personeel. Misschien is dat wel het enige minpunt van deze plek. Maar wie wat lokale flair wil opsnuiven, hoeft maar een paar minuten te wandelen. In restaurants aan het strand ontdek je heerlijke Griekse gerechten. Of maak tijd vrij om te kletsen met Spyros & Spyros, de schippers die ons met de boot naar Shipwreck Bay en de Blue Caves brengen – een absolute must-see.

Het is pittig: yoga, om 8 uur ‘s ochtends. Maar het uitzicht maakt veel goed. © Jack Atkinson

Bootcamp-de-luxe

Bij zonsopgang trekken we onze sportschoenen aan en begeven we ons naar The Peligoni Club. Vanaf villa Halcyon is dat minstens 45 minuten stevig doorwandelen, langs steile wegen, voetpaden zijn er niet. Ouders die de stress van zich af willen laten glijden, kunnen hun kroost met een gerust hart achterlaten. Van baby’s tot tieners: ze worden hier allemaal goed opgevangen terwijl de ouders naar de eerste sessie van de dag gaan: yoga, om 8 uur ‘s ochtends. Een pittige sessie, maar het uitzicht maakt veel goed. De oprechte solidariteit onder de gasten helpt ook: we leren elkaar snel kennen en iedereen motiveert elkaar.

We lunchen samen bij Tasi, nemen een verfrissende duik, trekken onze sport­outfits weer aan en gaan naar de volgende workshop. Die sessies hebben korte, maar veelzeggende namen: Vinyasa Yoga of Pilates, Combat Cardio of Tone & Sculpt, Cycling of Active Recovery. Je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat de week volledig gewijd is aan het vinden van balans, weg van de dagelijkse drukte. Een voordeel: alle lessen zijn zo opgezet dat zelfs beginners ze aankunnen.

Villa Halcyon is smaakvol gerestaureerd met vier slaapkamers met elk een eigen badkamer. © Nick Isden

Vier miljoen downloads

De coaches, bijna allemaal Britten, zijn experts in hun vakgebied. Zoals Adrienne Herbert: een digitaal ondernemer en auteur van het boek ‘Power Hour’. Haar podcast wordt maar liefst vier miljoen keer per week gedownload. Ze beklemtoont dat iedereen het verdient om voor zichzelf te zorgen, al is het maar een uurtje per dag. ‘We zijn als Amazon: 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar.’ Ze spoort ons aan tot intro­spectie, maar moedigt ook aan om de grenzen te verleggen.

Dat is nodig, want na haar sessie springen we meteen in een ijsbad, onder leiding van Ryan Abbott, een baardige kerel gebouwd als een Amerikaanse ijskast. Hoewel de begeleiders af en toe wisselen, blijft het principe onveranderd. Na een week reizen we dus naar huis, vol nieuwe energie, en vragen ons maar één ding af: wanneer kunnen we terugkomen?