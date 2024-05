Hyères moet je zijn | 10 plekken om te ontdekken in deze parel van de Côte d'Azur

2 | Hameau des Pesquiers

Dit vijfsterrenhotel is een verzameling van door bucolische paadjes verbonden vakantielodges, in onder meer de voormalige douanegebouwen van de regio.

‘Hameau’ betekent ‘gehucht’, wat je hier mag opvatten als gegarandeerde rust: op de landarm richting het schiereiland Giens, naast de oude zoutwinningsgebieden en met wandelmogelijkheden rondom, ben je hier van een deugddoende pauze verzekerd.

In vijfsterrenhotel Hameau des Pesquiers ben je van een deugddoende pauze verzekerd. © Courtesy of Hameau des Pesquiers

De spa en de uitgebreide fitnessruimte – met Nuxe-producten en het mooie houten Nohrd-fitnessmateriaal – dragen daartoe bij.

Hameau des Pesquiers

| Prijskaartje | Vanaf 336 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 1729 Route de Giens, Hyères

| Website | lespesquiers.com

3 | Lilou

Ooit was dit hotelgebouw getuige van hoe de Europese high society op het einde van de negentiende eeuw naar Hyères afzakte. De laatste gedaanteverandering dateert van april jongstleden, sindsdien huist hotel Lilou in dit historische pand. De totaalinrichting achter de haussmanniaanse gevel werd het eerste hotelproject van Kim Haddou en Florent Dufourcq, een jong Frans duo interieurarchitecten met een ‘Design Parade Grand Prix’ op hun naam. David Pirone, de hoteleigenaar, gaf hen carte blanche, met als resultaat een inrichting die natuurlijke materialen, zonnezachte kleuren en meer dan 130 jaar culturele referenties mixt. Behalve 37 kamers, zijn er ook een groot terras met zwembad, een ruime cocktail- en loungebar en Emmanuel Perrodin in de keuken als ‘guest chef’ dit jaar.

Hotel Lilou is ingericht met natuurlijke materialen en zonnezachte kleuren en mixt meer dan 130 jaar culturele referenties. © Ludovic Balay

Lilou

| Prijskaartje | Vanaf 200 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 7 Boulevard Pasteur, Hyères

| Website | lilouhotel.fr

4 | Le Lodge des Îles d’Or

22 kamers met terrassen die uitkijken op het zwembad in een grote, groene binnentuin. Op luttele minuten stappen van de populaire beachclub La Badine, is het een ideale uitvalsbasis voor wie zon, zee en vooral watersport in gedachten heeft.

Le Lodge des Îles d’Or

| Prijskaartje | Vanaf 170 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 4205 Route de Giens, Hyères

| Website | lelodgedesilesdor.com

Restaurants en bars

5 | Le Bar du Soleil

Tegenover het eiland Porquerolles ligt het schiereiland Giens, een ‘quartier’ van Hyères met een lange arm in zee. Hét punt van verzamelen daar is Le Provençal, want het hotel heeft met Le Bar du Soleil een cafeetje waar je iedereen uit de streek tegen het lijf loopt en dat ‘s zomers een plezier is voor je koffie op het terras.

Op het schiereiland Giens, tegenover het eiland Porquerolles, is Le Bar du Soleil een cafeetje waar je iedereen uit de streek tegen het lijf loopt. © Courtesy of Le Provençal / Bar du Soleil

Le Bar du Soleil

| Adres | 420 Chemin du Béton, Hyères

| Website | provencalhotel.com

6 | Cocofrio Glacier

Er zijn meerdere redenen om de boot naar het eiland Porquerolles te nemen, maar een daarvan is zonder twijfel Cocofrio Glacier.

Aan de ijsjeszaak Cocofrio Glacier op het eiland Porquerolles prijkt zowel het label van ‘Maître artisan glacier’ als dat van ‘Glace artisanale de France’. © Courtesy of Coco Frio

Aan deze ijsjeszaak prijkt zowel het label van ‘Maître artisan glacier’ als dat van ‘Glace artisanale de France’, en dat komt onder meer doordat elk van de wel zeventig smaken ter plekke in het atelier – op het eilandje! – wordt gedraaid. Succes met de keuzestress.

Cocofrio Glacier

| Adres | 5-7 Rue de la Ferme, Porquerolles, Hyères

| Website | cocofrio.fr

7 | Pradeau Plage

Dit plekje hemel op aarde – google maar, Pradeau Plage ligt in een baai met onbetaalbaar uitzicht – staat geboekstaafd als een van de beste visadresjes van de streek. Beeld je The Blue Lagoon in, maar dan met copieuze porties van culinaire topklasse.

Pradeau Plage

| Adres | 1420 Avenue des Arbanais, Hyères

| Website | pradeauplage.com

| Instagram | @pradeau_plage

To do’s

8 | Porquerolles à vélo

Het eiland van Porquerolles is amper zeven op drie kilometer groot en ligt bezaaid met gravelpaadjes die je in geen tijd van de gouden stranden naar de mediterrane bossen en de overweldigende kliffen brengen. Een mountainbike huren en op ontdekking gaan is een must. Onvergetelijke taferelen gegarandeerd.

Huur op het eiland Porquerolles een mountainbike: het ligt bezaaid met gravelpaadjes die je in geen tijd van de gouden stranden naar de mediterrane bossen brengen. © Shutterstock

Porquerolles à vélo

| Waar | Tegenover hotel Les Mêdes, Rue de la Douane, Île de Porquerolles, Hyères

| Website | porquerollesavelo.com

9 | Villa Noailles

Om meerdere redenen is dat het ontegensprekelijke cultuuricoon van Hyères. De vroeg-modernistische villa uit 1927 was een totaalontwerp van architect Robert Mallet-Stevens, die later ook Villa Cavrois in het Noord-Franse Croix zou neerpoten.

Villa Noailles werd het huis van Charles en Marie-Laure de Noailles, een koppel belangrijke kunstmecenassen dat doorheen de geschiedenis steun zou bieden aan artiesten als Dalí, Brâncuși en Perriand om er maar enkelen te noemen.

Villa Noailles trekt met het ‘Festival Design Parade Hyères’ internationaal schoon volk aan. Sla zeker de kubistische tuin van Gabriel Guevrekian niet over. © Shutterstock

Dankzij jaarlijkse internationale wedstrijden als het ‘Festival international de mode, de photographie et d’accessoires’ en het ‘Festival Design Parade Hyères’ blijft Villa Noailles ook vandaag nog kunstenaars en liefhebbers van over de hele wereld aantrekken. Zeker niet overslaan: de tuin van kubist Gabriel Guevrekian en het immense aanpalende Parc Saint-Bernard.

Villa Noailles

| Adres | Montée de Noailles, Hyères

| Website | villanoailles-hyeres.com

10 | Villa Carmignac

In 2018 opende Édouard Carmignac, de Franse vermogensbeheerder, op Porquerolles de Fondation Carmignac. In de veelal ondergronds gebouwde exporuimte wacht de ‘who’s who’ van de moderne kunst – denk: Koons, Basquiat, Lichtenstein en vele vele anderen.

In Villa Carmignac staan grote namen uit de hedendaagse kunst tentoongesteld, zoals Koons of Basquiat. Opvallend detail: tijdens een bezoek gaan je schoenen uit. © Laurent Lecat

Opvallend detail: omdat meneer Carmignac vindt dat je blootvoets beter in contact staat met je omgeving, gaan de schoenen onverbiddelijk uit tijdens de visite.