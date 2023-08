Last minute reizen | 5 droomhotels in Frankrijk

2 | Tuba Club

Les Goudes, Marseille

We hebben een zwak voor plekken die zichzelf ‘club’ noemen: dat woord impliceert een verbondenheid en een gemoedelijke sfeer. ‘Een plek voor vrienden, door vrienden’: zo wordt Tuba Club, gevestigd in een voormalige duikclub, omschreven door de mede-eigenaren Greg Gassa, een Marseillaanse restauranthouder, en Fabrice Denizot, een filmproducent. Het gastenverblijf heeft een prachtig gemeenschappelijk salon – waar ‘s ochtends het ontbijtbuffet wordt geserveerd – en een gezellige rooftop ‘Bikini Bar’. Locatie: Les Goudes, een rustig vissersdorpje aan de rand van het Parc National des Calanques.

De look-and-feel van dit hotel werd bedacht door binnenhuisarchitecte Marion Mailaender. Alle kamers hebben een fantastisch uitzicht over de baai en overal waar je kijkt, zie je eigenzinnige details, geïnspireerd op Eileen Gray en de modernistische ‘Cabanon’ van Le Corbusier in Roquebrune-Cap-Martin.

In het restaurant serveren de jonge chefs Sylvain Roucayrol en Paul-Henri Bayart veel rauwe bereidingen van vis, met sashimi van zeebaars en carpaccio van tonijn als hoogvliegers. Maar het is vooral de filmische setting die beklijft: de loungezetels, eettafels en stoelen zijn ogenschijnlijk willekeurig op de rotsen voor het hotel geplaatst, waar de geur van gegrilde vis en pastis zich mengt met die van zonnecrème en het zoute water.

3 | Crillon-le-Brave

Crillon-le-Brave, Mont Ventoux

Het is een tour de force van de Parijse architect en designer Charles Zana, die ook zijn stempel drukte op het zusterpand van het hotel (Lou Pinet in Saint-Tropez) én de renovatie deed van de Fondation CAB in Saint-Paul-de-Vence. Zana heeft het delicate karakter en de identiteit van het twaalfde-eeuwse dorp behouden en tegelijk een stijlvolle toets toegevoegd aan alle kamers en de gemeenschappelijke ruimtes. ‘s Zomers is het een gezellige drukte rond het zwembad.