Luxegroepen als LVMH diversifiëren weg van mode

‘We zijn al lang voorbij het maken en verkopen van producten’, aldus Pietro Beccari, de kersverse directeur van Louis Vuitton, in het Amerikaanse tijdschrift New York. De zakenman kaderde zo de aanstelling van Pharrell, die weliswaar gepokt en gemazeld is in de mode, maar toch in eerste instantie een entertainer is. Hij liet een opnamestudio installeren naast zijn atelier in het LV-gebouw. ‘Mode is muziek aan het worden, popcultuur, een spektakel op zichzelf’, zei Beccari. In het vakblad WWD voegde hij daar nog aan toe: ‘Wie geen risico’s neemt, wordt niet beloond.’ En: ‘Ik geloof in durf en présence.’