Marseille, c'est magnifique | Onze favoriete hotels, restaurants en andere topadressen

2 | Les Bords de Mer

Het voormalige Hôtel Richelieu, een icoon op de Corniche Kennedy, op slechts een paar minuten van de Vieux-Port en met zicht op Plage des Catalans, is gerenoveerd en omgedoopt tot Les Bords de Mer.

Les Bords de Mer ligt op slechts een paar minuten van de Vieux-Port en kijkt uit op Plage des Catalans. © Yann Deret / We Are Content(s)

De negentien elegante kamers kijken uit op Le Grand Bleu en verleiden door hun soberheid. Je geniet er van het betoverende licht én de geluiden van de zee. Hier ‘s ochtends wakker worden is pure magie. Het interieur is eigentijds, verfijnd en doordacht.

Les Bords de Mer

| Prijskaartje | Vanaf 220 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 52 Corniche Kennedy, Marseille

| Website | lesbordsdemer.com

3 | Casa Youm

Dit adresje, ook wel ‘Maison du Jour’ genoemd door de eigenaars, een Frans-Tunesisch echtpaar, is een table d’hôte waar je weg van de drukte van de stad verblijft, met zicht op zee. Er zijn twee kamers, maar ook een suite, een zwembad en een grote tuin.

Dit Provençaals aandoend gebouw ligt op L’Estaque, een van de meest karakteristieke heuvels van Marseille. Het adres herinnert aan Cézannes liefde voor deze plek, die oorspronkelijk een vissersdorp was en waar hij herhaaldelijk het indrukwekkende zicht over de haven van Marseille schilderde.

Casa Youm

| Prijskaartje | Vanaf 220 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 12 Plateau du Peintre, Marseille

| Website | casayoum.com

Restaurants en bars

4 | L’Auberge du Corsaire Chez Paul

Wie verse vis wil eten, moet gegarandeerd naar L’Auberge du Corsaire Chez Paul. Deze plek in Les Goudes is magisch, het eten is fantastisch. Verse vis van ‘s ochtends. Gastvrijheid in Marseille-stijl, met het personeel dat je komt vragen hoe je de vis graag wil, terwijl je tussen de boten zit met je blik op het water.

L’Auberge du Corsaire Chez Paul, in Les Goudes, is dé plek om verse vis te eten. © Nicolas Carbo

L’Auberge du Corsaire Chez Paul

| Adres | 35 Rue Désiré Pelaprat, Marseille

| Facebook | facebook.com/chezpaul.lesgoudes

5 | Ourea

Aan het roer van deze neobistro staan Camille Froment en Mathieu Roche, die hun sporen hebben verdiend in de keukens van Semilla in Parijs.

De gerechten van Ourea zijn voer voor fijnproevers. © Ourea / Caroline DUTREY

De gerechten van deze jonge chef-kok ademen Marseille en zijn voer voor fijnproevers. Als voorgerecht is er de ravioli van schapenricotta met vijgen, walnoten, courgettes en sabayon op basis van ‘vin jaune’. Het hoofdgerecht is inktvis, gevuld met aubergines en daarbij miso en fregola sarda. Je kunt op een mooie zomeravond ook simpelweg kiezen voor een pasta met zee-egel.

Ourea

| Prijskaartje | Het voor- en hoofdgerecht kosten 30 euro

| Wijn | De natuurwijnen zijn biologisch

| Adres | 72 Rue de la Paix Marcel Paul, Marseille

| Website | ourea-restaurant.com

6 | Ivresse

In deze bar voor natuurwijnen kun je zeldzame, verrassende flessen van buiten Frankrijk ontdekken, zoals Duitse en Oostenrijkse wijnen. Je krijgt er uitstekend advies van mensen die weten waarover ze het hebben.

In Ivresse, een bar voor natuurwijnen, kun je zeldzame, verrassende flessen van buiten Frankrijk ontdekken. © Courtesy of Ivresse

De inrichting is gezellig, met ruwe muren en discrete verlichting. Bij de delicate smaken van de wijnen bereidt Max Tuckwell, een Australische chef, kleine sharinggerechten. De groenten komen van de biologische boerderijwinkel aan de overkant. Zo genoten wij van labneh met verse babygroenten en toast met ricotta en ansjovis.

Ivresse

| Adres | 76 Rue Léon Bourgeois, Marseille

| Instagram | @ivresse.lacave

Winkels

7 | Conceptstore Jogging en Galerie 1993

Modefotograaf Olivier Amsellem was in 2015 de medeoprichter van deze conceptstore in een voormalige slagerij. De plek brengt de creaties van jonge designers en opkomende modeontwerpers samen en huist ook een restaurant.

Net zoals in het huis dat hij verhuurt in de buurt van de Calanque de Saména, combineert Amsellem een populaire benadering met een scherp gevoel voor avant-garde.

De conceptstore en épicerie Jogging is gehuisvest in een voormalige slagerij. Je vindt er onder meer creaties van jonge designers en modeontwerpers. © Courtesy of JoggingJogging

Op een steenworp afstand van deze conceptstore heeft hij net een galerie geopend met de naam ‘Galerie 1993’, een verwijzing naar het – voor alle inwoners van Marseille – legendarische jaar waarin voetbalclub OM de Champions League won. Al staat 1993 evengoed voor het geboortejaar van de grunge.

Conceptstore Jogging

| Adres | 107 Rue Paradis, Marseille

Galerie 1993

| Adres | 2 Rue Saint-Jacques, Marseille



| Website | joggingjogging.com

8 | Honoré

Het avontuur van Honoré in Marseille begon in de jaren 80. Annick Lestrohan, een moeder van vijf, ontwierp een kledinglijn voor kinderen en vrouwen. Het merk transformeerde naar interieurdesign en eenvoudige, maar verfijnde decoratie.

Honoré

| Adres | 121 Rue Sainte, Marseille

| Website | honoredeco.shop

To do’s

9 | Mucem

Het Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) is een van de blikvangers van Marseille. Rudy Ricciotti, het enfant terrible van de Franse architectuur, ontwierp de prachtige donkere kubus tussen de Vieux-Port en de wijk La Joliette voor ‘Marseille-Provence 2013: Culturele Hoofdstad van Europa’.

Het Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) is een van de blikvangers van Marseille, aan de Vieux-Port. © Cyrille Weiner

Het museum, vanwaar je een uniek zicht hebt op stad en zee, biedt een rijk cultureel programma aan: van tentoonstellingen, films, ontmoetingen tot concerten. Tot 23 september kun je er terecht voor de expo ‘Passions partagées, de Basquiat à Edith Piaf’.

Mucem

| Adres | 7 Promenade Robert Laffont (Esplanade du J4), Marseille

| Website | mucem.org

10 | Friche la Belle de Mai

Dit is het grootste culturele centrum van Frankrijk, met een oppervlakte van bijna 50.000 vierkante meter in een voormalige tabaksfabriek in het 3e arrondissement.

Friche la Belle de Mai biedt tentoonstellingen aan over hedendaagse kunst, er is een theater, je vindt er concertzalen en ateliers voor kunstenaars, een markt, een restaurant. © Caroline Dutrey

Friche la Belle de Mai biedt tentoonstellingen aan over hedendaagse kunst, er is een theater, je vindt er concertzalen en ateliers voor kunstenaars, een markt, een restaurant… Het is een plek voor festivals, films, literatuurevents, maar ook voor reflectiemomenten en (politieke) debatten. Maar evengoed zijn er tal van activiteiten voor kinderen (Petite Friche).