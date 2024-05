Menton, vriendelijker voor de portemonnee, maar minstens even Nice

Driehonderd meter lager vind je Maybourne La Plage, waar oranje loungers, witte parasols en instagrammable sharing dishes de nodige glitz & glamour bieden.

The Maybourne Riviera

| Prijskaartje | Vanaf 750 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 1551 Route de la Turbie, Roquebrune-Cap-Martin

| Website | maybourneriviera.com

2 | Villa Genesis

Alles aan dit hotel ademt historische grandeur. Het okergele neoklassieke pand dateert uit 1885 en is een ontwerp van architect Hans-Georg Tersling, die in Menton ook het Palais de l’Europe tekende.

De marmeren badkamers, imposante luchters en de lounge in Louis XV-stijl zijn de eyecatchers in dit hotel, net als het zwembad.

In Villa Genesis zijn de marmeren badkamers, imposante luchters en de lounge in Louis XV-stijl de eyecatchers. © Courtesy of Villa Génesis

Het hotel wordt fraai ingekaderd door palmbomen die de nodige schaduw brengen. Voor het strand moet je alleen de straat oversteken.

Villa Genesis

| Prijskaartje | Vanaf 171 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 7 Avenue de la Madone, Menton

| Website | villagenesis.com

3 | Hôtel de Londres

Friedrich Nietzsche schreef hier enkele van zijn werken en gezien de toplocatie van dit hotel – op vijf meter van Plage du Borrigo – kunnen we begrijpen waarom hij hier zo graag vertoefde.

Hôtel de Londres is een voormalige vleugel van het oude Palais Astoria. De Lime House Bar is een zomerse pop-up in het hotel genoemd naar het Londense district vanwaar zeevaarders vertrokken op hun langeafstandstrips.

Hôtel de Londres

| Prijskaartje | Vanaf 120 euro

| Adres | 5 Avenue Carnot, Menton

| Website | hotel-de-londres.com

Restaurants

4 | Casa Fuego

Vanaf de Boulevard de Garavan biedt dit restaurant zicht op een glinsterende Middellandse Zee. Casa Fuego heeft een Michelinster en dat hoeft niet te verbazen, want het restaurant is een geesteskind van Mauro Colagreco, de Argentijns-Italiaanse chef die in Menton ook het driesterrenrestaurant Mirazur runt.

Casa Fuego heeft een Michelinster en is een geesteskind van Mauro Colagreco, de Argentijns-Italiaanse chef van Mirazur. Alles staat hier in het teken van de Argentijnse grill. © Courtesy of Casa Fuego

Alles staat hier in het teken van de Argentijnse grill en de bijbehorende smoky flavours. Casa Fuego is een tripje langs jeugdherinneringen van de chef, familiegeheimen op smaak gebracht met lekkers uit Menton. Een ticketje richting Buenos Aires met zicht op de Vieux-Port van Menton.

Casa Fuego

| Adres | 80 bis Boulevard de Garavan, Menton

| Website | casafuego.fr

5 | Mirazur

In 2019 werd Mirazur bekroond als beste restaurant ter wereld en sindsdien kennen gastrofans van overal de weg naar Menton en het culinaire bedevaartsoord. Mirazur ligt vlak bij de Italiaanse grens en het restaurant tovert met ingrediënten die de regio én de Italiaans-Argentijnse achtergrond van chef Mauro Colagreco weerspiegelen.

Mirazur zit hoog boven de zee in een gebouw uit de jaren 30, met permacultuur- en biodynamische tuinen die tachtig procent van de keuken bevoorraden. © Courtesy of Mirazur

Mirazur

| Adres | 30 Avenue Aristide Briand, Menton

| Website | mirazur.fr

6 | Balzi Rossi

Menton ligt op een boogscheut van de Italiaanse grens en Ventimiglia is het eerste dorpje dat je daar tegenkomt. Het terras van sterrenrestaurant Balzi Rossi (*) kijkt uit over de zee en in de verte glimlacht Menton glamoureus.

Ook al is de Franse Rivièra zo dichtbij, we zijn hier in Ligurië en chef Enrico Marmo kookt liefdevol de Italiaanse keuken. Hij focust op vis en groenten en zelfs op fruit, want zomervruchten – abrikozen, ramassin (een pruimensoort), kersen – vervangen de klassieke gebakjes bij de koffie.

Balzi Rossi

| Adres | Via Balzi Rossi 2, Ventimiglia, Italië

| Website | ristorantebalzirossi.it

To do’s

7 | Riviera Palace

Toch ligt de allermooiste tuin misschien niet in Menton, maar wel in het naburige Beausoleil (twintig minuten rijden). Daar kun je in het Riviera Palace een tropische kas bezoeken die door Gustave Eiffel werd ontworpen. Denk: magnifieke wintertuin met glazen dak en ijzeren bogen in belle-époquestijl.

Het Riviera Palace in Beausoleil, op zo’n twintig minuten rijden van Menton, werd door Gustave Eiffel ontworpen. © Alamy Stock Photo

Riviera Palace

| Adres | 27 Boulevard de la Turbie, Beausoleil

| Website | rivierapalace.fr/gustave-eiffel

8 | Fête du Citron

De Franse Rivièra staat bekend als zomerbestemming, maar in Menton vindt een van dé topevents plaats in de maand februari. Het jaarlijkse Fête du Citron is een festival rond… citroenen.

Tijdens het jaarlijkse Fête du Citron in februari kleurt Menton een week lang... geel. © Shutterstock

De hele gemeente kleurt een week lang citroengeel, van de straten tot de daken, met levensgrote citroensculpturen, zelfs een citroencarnaval en heuse ‘nocturnes vitaminés’.

Fête du Citron

| Website | fete-du-citron.com

9 | Vieille ville

Menton heeft een goedbewaard quartier historique. ‘Menton. L’Italie commence, on le sent dans l’air’, schreef Flaubert, en hij had helemaal gelijk. La vieille ville heeft ‘un air de dolce vita’. Steegjes waar je verdwaalt, trappen omhoog en omlaag en schaduwrijke pleinen.

La vieille ville van Menton heeft ‘un air de dolce vita’. Steegjes waar je verdwaalt, trappen omhoog en omlaag en schaduwrijke pleinen. © Getty Images

Enkele van onze favoriete hoekjes zijn de Rue Conception, Rue Longue, Rue Pieta en Les Rampes Saint-Michel. Het ministadje is makkelijk te voet te verkennen en overal komt de Middellandse Zee zomaar piepen om de hoek.

10 | Cap Moderne

Samen vormen ze een uniek architecturaal ensemble: Villa E-1027 van de Ierse architecte Eileen Gray en Le Cabanon van Le Corbusier.

De modernistische villa diende als vakantiehuis voor Gray en de Roemeense architect Jean Badovici en is het resultaat van een bijna maniakale zoektocht naar een plek waar design rust zou kunnen brengen.

Le Cabanon is dan weer een klein houten vakantiehuisje dat Le Corbusier tekende als geschenk voor zijn vrouw Yvonne.

Beide staan op een flank aan zee en zijn even wereldberoemd als de namen van hun ontwerpers.