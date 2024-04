Onze 10 favoriete adressen voor een reis naar Singapore

Proeven

3 | Saint Pierre & Shoukouwa

De Belgische chef Emmanuel Stroobant is al bijna 25 jaar een van de pioniers van de Franse gastronomie in Singapore. Hij staat nu aan het hoofd van vijf vestigingen, waaronder twee met twee Michelinsterren: het gastronomische Saint Pierre en het sushirestaurant Shoukouwa.

4 | Hawkers

5 | RO.IA

Gelegen in het hart van de enige botanische tuin op de Unesco-werelderfgoedlijst is de keuken van RO.IA niet alleen gastronomisch, maar vooral natuurlijk, bio én creatief.

6 | Kway Guan Huat

Cocktails nippen

7 | Long Bar, Raffles Hotel

De Singapore Sling is dé cocktail die je moet proberen in de Long Bar, een van de twee bars in het Raffles Hotel, koloniaal erfgoed. De op gin gebaseerde drank werd uitgevonden opdat ook vrouwen in het openbaar iets alcoholisch zouden kunnen drinken. Deze bar is ook de enige plek in Singapore waar je de lege pindaschelpen op de grond mag gooien.