Van vissersnet tot jetset | 10 verborgen parels in Saint-Tropez

Hotel La Ponche werd wereldberoemd toen Roger Vadim en Brigitte Bardot er verbleven tijdens de opnames van ‘Et Dieu… créa la femme’. © Courtesy of La Ponche

La Ponche

| Prijskaartje | Vanaf 526 euro voor twee personen

| Adres | 5 Rue des Remparts, Saint-Tropez

| Website | laponche.com

3 | Lily of the Valley

Wie het balen vindt om een sportroutine te moeten pauzeren en wie gruwelt van copieuze hotelmaaltijden, wel, die zal in zijn nopjes zijn in Lily of the Valley. Dit hotel annex health resort is een bedenksel van Philippe Starck en staat volledig in het teken van een gezonde levensstijl: supergezonde maaltijden, de mogelijkheid tot suites met een eigen zwembad en een Shape Club met personal trainers en low calory meals. Tip: de bar op het Gigaro-strand is een hotspot voor locals.

Het hotel annex health resort Lily of the Valley is een bedenksel van Philippe Starck en staat volledig in het teken van een gezonde levensstijl. © November Studio

Lily of the Valley

| Prijskaartje | Vanaf 468 euro voor twee personen

| Adres | Colline Saint-Michel, Boulevard Abel Faivre, Quartier de Gigaro, La Croix-Valmer

| Website | lilyofthevalley.com

Restaurants en bars

4 | Indie Beach

Deze beachbar op Plage de Pampelonne, een van dé stranden van Saint-Tropez, was het eerste visitekaartje van local en architect Roman Penigaud. De in natuurlijke, lokale materialen opgetrokken beachbar – met uitgebreide menukaart – is helemaal een knalgeel gestreepte Instagramhit sinds modeontwerper Jacquemus er vorig jaar niet alleen een miniboetiek opende, maar ook al het textiel voor de ligbedden en de parasols op het strand voor zijn rekening nam.

Indie Beach is een knalgeel gestreepte Instagramhit sinds modeontwerper Jacquemus het textiel voor de ligbedden en de parasols op het strand voor zijn rekening nam. © Courtesy of Indie Beach / Jacquemus

Indie Beach

| Adres | Route de Bonne Terrasse, Ramatuelle

| Website | indiegroup.fr/indiebeach

5 | Les Moulins de Ramatuelle

Hier alleen de goeie clichés van het zuiden van Frankrijk: aan een wegje richting het strand en toch mijlenver van de drukte, verstopt Les Moulins de Ramatuelle zich tussen de pijnbomen, olijfbomen en cipressen. Denk: aperitief in de tuin, of een rondje petanque met vrienden voor je aan tafel schuift voor een kraakvers menu waarin lokale ingrediënten uit het land en de zee de hoofdrol spelen.

Aan een wegje richting het strand en toch mijlenver van de drukte, verstopt Les Moulins de Ramatuelle zich tussen de pijnbomen, olijfbomen en cipressen. © Justine Hern

Les Moulins de Ramatuelle

| Adres | 34 Chemin des Moulins, Ramatuelle

| Website | lesmoulinsderamatuelle.com

6 | Fondugues-Pradugues

Prachtig wijndomein in het binnenland van Ramatuelle waar de makers prat gaan op hun natuurlijke, biodynamische wijnen. Wie in de gouden avondzon tussen de wijnranken kan neerzitten voor de gerechten van chef – én tribaal tatoeëerder – Valentine Costuna zal zich meermaals in de arm knijpen om te dubbelchecken of het niet allemaal een droom is. Leuk: het domein heeft ook wijntastings mét hapjes en een gezellige foodtruck tussen de bomen.

Wijndomein Fondugues-Pradugues in Ramatuelle. Chef Valentine Costuna is ook tribaal tatoeëerder. © Fondugues-Pradugues / HFABRE

Fondugues-Pradugues

| Adres | 7677 Route des Plages Road 93, Ramatuelle

| Website | fondugues.fr

7 | Café de l’Ormeau

Niet alles in Saint-Tropez speelt zich af langs het strand. Wie de moeite doet om de omweg naar Ramatuelle te maken, een dorp dat nog de authentieke sfeer ademt, ontdekt dat aan den lijve. Café de l’Ormeau is een oud dorpscafé dat recent werd overgenomen zonder dat het aan sfeer moest inboeten. De eigenaars bleven dicht bij zichzelf, hier geen fake bistro. Dat en het feit dat ze het hele jaar door openen, is perfect voor de inwoners. De menukaart is eenvoudig, maar uitstekend.

Café de l’Ormeau ademt nog de authentieke sfeer. © Courtesy of Café de l'Ormeau

Café de l’Ormeau

| Adres | 4 Place de l’Ormeau, Ramatuelle

| Website | indiegroup.fr/cafedelormeau

Winkels

8 | L’Atelier 55

Overdonderende, volgestouwde en kleurrijke grot van Ali Baba voor liefhebbers van design en keramiek uit de fifties, sixties en seventies. L’Atelier 55 is zowel design­winkel als kunstgalerie en zo’n deel van het Saint-Tropeziaanse DNA dat het adresje een plaats bemachtigde in het koffietafelboek dat Assouline over de kustparel samenstelde. Voor wie niet per vrachtwagen reist: ook kleine items – denk murano-asbakken en schilderwerkjes – zijn er te koop.

L’Atelier 55 is zowel designwinkel als kunstgalerie en een deel van het Saint-Tropeziaanse DNA. © Alamy

L’Atelier 55

| Adres | 2 Boulevard Louis Blanc, Saint-Tropez

| Website | latelier55.com

To do’s

9 | Domaine du Rayol - Le Jardin des Méditerranées

Op een domein van twintig hectare verzamelde Gilles Clément, dé landschapsarchitect van Frankrijk, alle verschillende soorten mediterrane beplantingen ter wereld. Het is zowel een botanische tuin als een natuurreservaat en het allerbeste bewijs waarom we er alles aan moeten doen om het klimaat te beschermen. Wandel met een gids of boek door de tuinen met planten uit Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika en veel meer regio’s. Er zijn ook speciale activiteiten voor kinderen.

Op Domaine du Rayol - Le Jardin des Méditerranées, een domein van twintig hectare, verzamelde Gilles Clément, dé landschapsarchitect van Frankrijk, alle verschillende soorten mediterrane beplantingen ter wereld. © Courtesy of Domaine du Rayol

Domaine du Rayol - Le Jardin des Méditerranées

| Adres | Avenue Jacques Chirac, Rayol-Canadel-sur-Mer

| Website | domainedurayol.org

10 | Musée de l’Annonciade

Klein museum in een kerkje in het centrum van Saint-Tropez, met de focus op werken uit de periode tussen 1890 en 1950, toen avant-gardistische schilders als Henri Matisse en Georges Braque hier optrokken met de neo-impressionistische schilder Paul Signac. Het museum werd al in 1922 door die laatste geopend en vergaarde doorheen de jaren een indrukwekkende collectie fauvistische en pointillistische werken.

Het Musée de l’Annonciade biedt fijne artistieke verkoeling tijdens warme zomerdagen. © Guillaume Voiturier / Saint-Tropez Tourisme