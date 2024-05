Very very Nice | Ontdek 10 topadressen van luxehotels tot unieke restaurants

Een nieuwe en mediterrane Mama Shelter. © Francis Amiand

Mama Shelter

| Opening | Juni 2024

| Prijskaartje | Vanaf 99 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 21 Boulevard de Riquier, Nice

| Website | mamashelter.com

3 | Hôtel La Pérouse

Na een totaalrenovatie opende het iconische Hôtel La Pérouse in mei 2023 opnieuw de deuren. Het boetiekhotel, gelegen in de heuvels van la Colline du Château, is een kunstwerk op zich. Het duo Friedmann & Versace liet zich voor het interieur inspireren door kunstenaars die hun hart verloren aan Nice, zoals Picasso en Matisse. Bijna elke kamer - er zijn er 53 - biedt een plek op de eerste rij bij zonsondergang aan de Baie des Anges. In de schaduw van eeuwenoude citroenbomen ligt het terras van het restaurant Le Patio. De indrukwekkende bar en de open haard met keramiek doen de jaren 50 helemaal herleven.

De jaren 50 revisited in Hôtel La Pérouse. © Christophe Coenon

Hôtel La Pérouse

| Prijskaartje | Vanaf 180 euro voor een tweepersoonskamer

| Adres | 11 Quai Rauba Capeu, Nice

| Website | hotel-la-perouse.com

Restaurants en bars

4 | Pirouette

Juliette Busetto en Samuel Victori zijn niet bang om zichzelf in vraag te stellen. Na vier jaar lieten ze hun Michelinster voor wat ze was en vervelde het restaurant Les Agitateurs eind 2023 tot Pirouette. De bistro, die plaats biedt aan zo’n dertig gasten, serveert een keuken vol Franse klassiekers met wereldse invloeden. Zo vond chef-kok Victori zijn plezier terug door het Franse gerecht pithiviers elk seizoen heruit te vinden. Of de gevierde versie met foie gras nog terugkomt, weet alleen hij.

In Nice zijn er talrijke goede adresjes: Pirouette is een Franse bistro van hoog niveau. © Thomas Audiffren

Pirouette

| Adres | 34 Rue Bonaparte, Nice

| Website | pirouette-nice.com

5 | Les Bains du Castel

In een oude politiebasis, uitgehouwen in de rotsen van Rauba Capeu, huist nu Les Bains du Castel. Het restaurant serveert een voortreffelijke selectie van vis- en schaaldiergerechten. De unieke locatie in de rotsen aan de Middellandse Zee, gecombineerd met een op maat gemaakte inrichting en lokale ingrediënten, maakt Les Bains du Castel een mooie bestemming voor zowel lunch als diner.

Het restaurant Les Bains du Castel heeft een unieke locatie, uitgehouwen in de rotsen aan de zee. Je eet er voortreffelijke vis en fruits de mer. © Laurence Vander Elstraeten / Buro Bonito

Les Bains du Castel

| Adres | Quai Rauba Capeu, Nice

| Website | castelplage.com

6 | La Treille

Deze wijnbar in een hoekpand is vernoemd naar de boom die al 150 jaar tegen de gevel groeit. Hij ligt in een gezellige wijk met smalle straten in het toeristische centrum van Nice. Toch vind je er vooral locals. Het is de ideale plek om te aperitieven op een warme zomeravond, met uitmuntende natuurwijnen en bijbehorende hapjes.

De wijnbar La Treille in het centrum is een geliefde aperoplek. De bar is vernoemd naar de boom die al 150 jaar tegen de gevel groeit. © Laurence Vander Elstraeten / Buro Bonito

La Treille

| Adres | 7 Rue Saint Augustin, Nice

Winkels

7 | Harrison

De charmante, blauwe gevel van Harrison springt meteen in het oog. Deze optiekzaak, gespecialiseerd in vintage brilmonturen, biedt een unieke collectie van nooit gedragen monturen van 1890 tot 1990. Het gaat meestal om brillen uit oude voorraden van gesloten fabrieken. Leuk detail: alle monturen liggen per periode gerangschikt. De uitbaters helpen je maar al te graag in de zoektocht naar een montuur op maat, of je nu een lees- of een zonnebril zoekt. Behalve klassieke monturen vind je er ook moderne creaties van merken zoals L.G.R en Lesca.

Nooit gedragen brilmonturen van 1890 tot 1990 sieren de vitrine van Harrison. © Laurence Vander Elstraeten / Buro Bonito

Harrison

| Adres | 10 Rue Alexandre Mari, Nice

| Website | harrison-opticien.com

To do’s

8 | Studio Lelaz

Studio Lelaz, opgericht door Marion Lepetit en Erkan Varer, laat zich niet gemakkelijk labelen. Het duo focust op een mix van design, setdressing, interieurarchitectuur en evenementenorganisatie. De deuren van de studio, die ze delen met illustratrice Charlotte Colt, staan tijdens de werkuren altijd open voor gasten. Je kunt er langsgaan om hun eigen objecten en illustraties te ontdekken of aan te kopen.

Onmogelijk om je te vervelen: ontdek design in Studio Lelaz. © Laurence Vander Elstraeten / Buro Bonito

Studio Lelaz

| Adres | 5 Rue Martin Seytour, Nice

| Website | studiolelaz.com

9 | N Le Spa

Het gloednieuwe wellnessparadijs van het legendarische hotel Le Negresco. De spa heeft zeven ruimtes en een zwembad. Verwen jezelf met behandelingen van Olivier Claire, Vinésime en Maison Codage of geniet van de culinaire creaties van sterrenchef Virginie Basselot. De spa is ook toegankelijk voor gasten die niet in het hotel verblijven.

Ontspan in het wellnessparadijs van hotel Le Negresco. © Nicolas Matheus

N Le Spa

| Adres | 37 Promenade des Anglais, Nice

| Website | hotel-negresco-nice.com

10 | Fondation Maeght

Dit kunstencentrum viert dit jaar zijn zestigste verjaardag met de grootschalige zomerexpositie ‘Bonnard-Matisse, a friendship’. De expo focust op de vriendschap tussen Pierre Bonnard en Henri Matisse en hun relatie met de Maeght-familie. Tegelijk opent de stichting vier nieuwe zalen, ontworpen door Silvio d’Ascia, die een nieuw perspectief bieden op de permanente collectie. Van eind juni tot en met 28 juli brengt de Fondation Maeght het jubileum tot leven met een maand vol kunst en cultuur, zoals concerten, dansvoorstellingen en filmvertoningen.

Ga naar de grote zomerexpo van Fondation Maeght.