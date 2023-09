‘A new wave of tourism’ op Lanzarote | De 7 beste adressen

2 | Magic Famara

De Belg Luc Carpentier, in een vorig leven de oprichter van het dancefestival Laundry Day, verhuurt twee vakantiebungalows met zeezicht, waarvan een recent nog in het Amerikaanse interieurmagazine ‘Dwell’ stond.

| Prijs | Vanaf 1.900 euro per week voor vier personen | Website | magicfamara.com

Bars

1 | Cohombrillo

Natuurlijke, lokale wijnen in flessen die elegant met de hand beletterd worden.

2 | Malpeis ‘Cerveza artesana’

Malpeis is een lokaal craftbier met een cafeetje waar je kunt proeven.

3 | Mura

Dit schattige koffiebarretje vind je in Teguise, op vijf minuten rijden van Hektor. Ze serveren (veganistische) taarten en lokaal gebrande koffie.

Restaurant

Palacio ico

Nog in Teguise vind je ook dit restaurant, een van de voorlopers van de nieuwe Canarische cuisine. Het interieur is om bij weg te dromen en ze kregen net nog een vermelding in de Michelingids.