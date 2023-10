Antwerpse regisseur met Scandinavische roots tipt 3x Stockholm

‘Scandinaviërs zijn als trekvogels: ze moeten geregeld terug naar hun roots. Ik heb dat ook’, zegt Bjorn Tagemose. ‘Mijn vader is Deens en mijn stief­vader, die ik als mijn echte vader beschouw, is Zweeds. Als kind verbleef ik tijdens de vakanties vaak bij mijn grootouders in Zweden. Nu ben ik daar nog meer dan toen.’

‘Mijn moeder is Belgische, ik ben in Antwerpen opgegroeid. Maar als ik in Engeland of Californië ben, zeg ik altijd dat ik Scandinavisch ben en zo voel ik me ook. Ik volg het Zweedse nieuws meer dan het Belgische. Ik heb het Zuiden ook wel graag, maar alleen als het er niet te warm is.’

‘Ik werk vaak in grote steden, maar er is maar één plek waar ik me graag afzonder, en dat is de natuur in Zweden. Solitair zijn is een deugd bij de Scandinaviërs. De allersterkste is degene die alleen kan zijn, terwijl dat hier als zielig of zonderling wordt gezien. Soms ben ik tien dagen in mijn eentje en dat doet deugd.’