Beleef een koninklijk weekend in deze hotels en restaurants in Londen

Op 6 mei vindt in Westminster Abbey de kroning plaats van Charles III. Leef zelf een weekend lang als een koning in deze Sabato approved hotels en restaurants in Londen.

Hotels

1 | art’otel London Battersea Power Station

Battersea Power Station is een van de meest iconische gebouwen in Londen, onder meer vereeuwigd op de platenhoes van ‘Animals’ van Pink Floyd. © Matthew Shaw

Geopend in februari en nu al de ‘heetste’ bestemming in Londen. Slapen doe je in Battersea Power Station, de oude kolencentrale aan de Theems en een van de meest iconische gebouwen in de Engelse hoofdstad. Voor de inrichting tekende de Spaanse designer Jaime Hayón. Dé blikvanger: de infinitypool op het dak.

Website | artotellondonbattersea.com

Adres | 1 Electric Boulevard

Prijs | Vanaf 400 euro per nacht voor een tweepersoonskamer

Een kamer in het hotel. © Matthew Shaw

2 | NoMad London

In 2021 opende in een voormalig gerechtsgebouw in Covent Garden dit luxehotel. Een boeiende geschiedenis heeft het gebouw alvast mee: ooit stond Oscar Wilde hier terecht. Misschien was het de dichter die de Amerikaanse designers Roman and Williams inspireerde tot het bohemien getinte interieur.