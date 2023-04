Chania, het culturele centrum van Kreta | Brug tussen vernieuwing en traditie

De local | Alexandra Manousakis Ze verliet zestien jaar geleden Amerika om op Chania de wijnmakerij van haar ouders over te nemen. Met haar man baat Alexandra Manousakis intussen ook het restaurant Salis uit en sinds kort runt ze de stijlvolle bistro Maiami, aan de strandpromenade in Chania. Bovendien is de moeder van twee kunstenares: ze schildert keramiek in een stijl die op humoristische wijze de esthetische conventies van de regio doorbreekt: van kleurrijke vazen met stierenkoppen tot schalen met kussende monden. Alexandra Manousakis. © RV De favoriete adressen van Alexandra Manousakis staan hieronder aangeduid met een ❤. De Q&A met haar lees je lager in dit artikel.

Slapen

1 | Ammos | Chania

Ammos, het levenswerk van eigenaar Nikos Tsepetis, is al jaren een begrip bij designliefhebbers. Tsepetis, minstens even bekend in Chania als zijn hotel, transformeerde de afgelopen twee decennia met veel geduld en liefde een anoniem standaardkusthotel tot een knus en artistiek hotel met 33 kamers, een uitstekende keuken en een uniek, hip interieur.

Wie in Ammos logeert, heeft het gevoel bij een vrijgevige vriend te verblijven die zot is van design en lekker eten. Het is er zowel stijlvol avant-gardistisch als huiselijk nonchalant.

Hotel Ammos. © James Bedford

In de funky hoofdzaal, die tegelijkertijd dienstdoet als receptie, lounge en ontbijtzaal bij slecht weer, is de steeds groeiende collectie bijzondere stoelen van Tsepetis te bewonderen, met onder andere exemplaren van Maarten Baas en Pierre Yovanovitch. Sommige zijn door Tsepetis van de andere kant van de wereld naar Ammos gebracht en zijn tienduizenden euro’s waard.

Maar als er voor Tsepetis één iets nog belangrijker is, dan is het eten. In zijn hotel serveert hij zelfgebakken croissants en verse vijgen bij het ontbijt, een van de beste Griekse salades met feta uit het naburige dorp als lunch, en verse vis bij het diner.

Rekening | Vanaf 150 euro per nacht voor een garden view studio. Website | ammoshotel.com

Ammos Irakli Avgoula, Chania, Crete 731 00, Griekenland

2 | Metohi Kindelis | Chania

Danai Kindeli keerde na dertien jaar studeren in Athene en werken in Madrid terug naar haar geboorteplaats Chania om de vierhonderd jaar oude boerderij van haar familie nieuw leven in te blazen. In 2013 nam ze het stoffige, roze landgoed aan de rand van de stad over van haar oom. Ze gaf het domein, omringd door granaatappel- en avocadobomen, een nieuwe bestemming als kleinschalig hotel en vandaag staat de prachtige zestiende-eeuwse boerderij met haar dikke muren en ronde bogen weer te schitteren.

Er zijn drie charmante gastenhuizen met elk een eigen tuin en zwembad. Het landgoed is omgeven door boomgaarden die het hele jaar door fruitplezier brengen. De koelkasten van de gastenhuizen worden gevuld met lokale producten, zoals versgeplukte sinaasappels, avocado’s, zelfgemaakte confituren, verse kazen, eieren en schapenmelk.

Elk jaar stelt Kindeli een wijnkaart samen met vooral biologische wijnen uit Kreta. Ze biedt ook massages en behandelingen aan in de aromatische tuin, net als yoga of qi gong.

Rekening | Vanaf 280 euro per nacht voor een huisje dat plaats biedt aan vier gasten, met keuken, badkamer, privétuin en zwembad. Website | metohi-kindelis.gr

Metohi Kindelis Par. 2i Eleftherias, Chania 731 00, Griekenland

3 | Cabanon Concrete Retreat | Kissamos

In de olijfgaarden net buiten het dorpje Dermitziana bouwden de Zweedse kunstcurator Sofia Mavroudis en de Griekse kunstenaar Antonis Houladakis twee hutten van ruw beton, geïnspireerd op Le Cabanon van Le Corbusier. © Alpha Smoot

In de olijfgaarden net buiten het dorpje Dermitziana bouwden de Zweedse kunstcurator Sofia Mavroudis en de Griekse kunstenaar Antonis Houladakis twee hutten van ruw beton, geïnspireerd op Le Cabanon van Le Corbusier.

Cabanon Concrete Retreat. © Dimitri Barounis

In Cabanon Concrete Retreat is het leven eenvoudig. In de minimalistische hut met glazen gevel ontsnap je aan de dagelijkse hectiek, laad je de batterijen op en geniet je van de weidse uitzichten en de ontelbare sterren. Een andere wereld op slechts 35 minuten rijden van Chania-stad.

Rekening | Vanaf 110 euro per nacht in een tweepersoonshut. Website | cabanonconcreteretreat.com

Cabanon Concrete Retreat Dermitziana, Kissamos 734 00, Griekenland

Eten & Drinken

4 | Thalassino Ageri | Chalepa

In Tabakaria, in de oude wijk van Chalepa (of Halepa), vind je een van de meest idyllische restaurants in Kreta. Thalassino Ageri is een traditionele vistaverne die in 1985 de deuren opende en al die tijd onafgebroken heerlijke visgerechten en een fantastisch uitzicht biedt.

De locatie is uniek – de tafels staan pal aan het water –, de zonsondergang fenomenaal en het eten verrukkelijk. Uit de keuken komen verse vis, gegrilde octopus, pasta met kreeft, zee-egelsalade, huisgemaakt brood en Griekse salades.

In Tabakaria vind je een van de meest idyllische visrestaurants op Kreta: Thalassino Ageri. © RV

De setting is nog om een andere reden uniek. Tabakaria was bijna twee eeuwen lang de plaats waar alle leerlooierijen van de stad Chania gevestigd waren. Vandaag zijn de meeste verlaten, maar de imposante architectuur van de gebouwen bleef onaangetast.

Rekening | Voor minder dan twintig euro eet je hier heerlijke verse vis. Website | thalasino-ageri.gr Tel. | +30/282.105.11.36 | +30/694.793.91.46

Thalassino Ageri Vivilaki str 35 Tabakaria, Chania 731 33, Griekenland

5 | Taverna Dialeskari | Marmara

Er is wat verwarring over de naam van dit restaurant, er wordt ook soms naar verwezen als Chrisostomos of als Marmara Tavern. Hoe dan ook, het is zo’n parel die absoluut een bezoek verdient, ook al is het eethuis niet in Chania gelegen en moet je behoorlijk wat moeite doen om er te geraken.

De taverne wordt gerund door Chrisostomos Orfanoudakis van de uitstekende taverne Chrisostomos in Chania, en is gelegen op de rotsen boven de Libische Zee aan de wilde zuidwestkust van Kreta. Vanuit Chania rijd je een klein uurtje naar Sfakia. Van daar moet je vier uur wandelen over het kustpad (niet voor onervaren wandelaars en ook niet voor mensen met hoogtevrees). Maar gelukkig kun je ook per boot (twintig minuten varen) naar de kiezelbaai van Marmara.

Daar is meteen duidelijk dat de trip de moeite waard was. De baai met kristalhelder, azuurblauw water ligt aan de uitgang van de prachtige Aradaina-kloof en is een van de mooiste plaatsen op Kreta. De zeebodem is rotsachtig en uitstekend geschikt om te snorkelen.

Op een rieten terras bovenaan staat Taverna Dialeskari, waar ze seizoensgebonden lekkernijen serveren, zoals warm brood, lam, geroosterde aardappelen, courgettes en aubergines met een fetakorst, dat alles langzaam gegaard in de hout­oven. De lammeren en geiten worden door de familie van Chrisostomos Orfanoudakis gefokt en de kaasproducten komen van de kaasmakerij van de familie. Eindigen doe je met een sfakiani-pita: knapperig filodeeg gevuld met roomkaas en besprenkeld met honing.

Rekening | Vaak minder dan tien euro per gerecht. Openingsuren | Open bij mooi weer. Geen website, geen telefoon, geen Instagram. Je gaat op goed geluk. Adres | Marmara beach, Sfakia 730 1

Taverna Dialeskari Marmara beach, Σφακιά 730 11, Griekenland

Q&A met local Alexandra Manousakis Je bent geboren en getogen in Washington. Waarom kwam je naar Chania? ‘Mijn vader is geboren in het dorp Vatolakkos in de provincie Chania. Hij vertrok als jongen van elf naar Amerika. Elke zomer keerden we terug naar het dorp, waardoor ik mijn hele jeugd het gevoel had dat Kreta mijn tweede thuis was. Al die tijd nam ik me voor om het leven op Kreta uit te proberen. Mijn plan was om een jaar of twee te blijven, maar ondertussen ben ik hier al zestien jaar!’ Hoe zou je je band met Chania omschrijven? ‘Aanvankelijk was ik de ‘toerist’, maar geleidelijk werd ik met open armen ontvangen als een van de dorpelingen. Toen ik hier kwam wonen, moest ik natuurlijk de realiteit onder ogen zien: ik had een andere cultuur en dat zou aanpassingen vergen. Maar Chania heeft zo’n sterke aantrekkingskracht dat ik hier niet alleen ben gebleven, ik wil hier ook mijn kinderen opvoeden.’ Je combineert verscheidene activiteiten: kunst en keramiek maken, een wijnmakerij en twee restaurants uitbaten. Wat is de rode draad? ‘Kunst, wijn en gastronomie zijn voor mij zo nauw met elkaar verbonden dat ze elkaar overlappen. Ze raken je ziel op eenzelfde manier.’ Hoe ziet een ideale vrije dag er voor jou uit? ‘Een vrije dag spendeer ik het liefst met mijn kinderen. Soms schilderen we samen, gaan we wandelen en gaan we ook samen naar de wijnmakerij en de restaurants – iets wat ze heerlijk vinden, omdat we in onze restaurants versgebakken koekjes serveren.’ Is Chania de afgelopen jaren veranderd? ‘Zeker. De economische crisis in Griekenland is voor ons allen heel zwaar geweest. Ik merk dat steeds meer mensen nu terugkeren en in Chania investeren door een bedrijf op te richten of te ondernemen in creatieve activiteiten. De toeristen zijn niet alleen geïnteresseerd in de stranden en de resorts, ze willen echt de streek en de mensen leren kennen.’ Website | alexandramanousakis.com | manousakiswinery.com | salischania.com | maiamichania.com

6 | Salis | Chania | ❤

In tegenstelling tot andere etablissementen in de oude haven van Chania is dit niet zomaar een toeristenval, wel een van de beste restaurants van het eiland met een indrukwekkende wijnkaart. Salis is het farm-to-tablerestaurant van onze local Alexandra Manousakis en serveert een creatieve keuken met producten van haar eigen biologische boerderij. De wijnkaart is zonder twijfel de grootste en de beste van heel Chania.

Salis is het farm-to-tablerestaurant van onze local Alexandra Manousakis. Het restaurant serveert een creatieve keuken met producten van de eigen biologische boerderij. © RV

Dit restaurant slaagt erin de traditionele keuken te verzoenen met een nieuwe, eigentijdse aanpak. Het seizoensgebonden menu van Afshin Molavi (de Iraans-Zweedse chef/sommelier is de man van Alexandra Manousakis) varieert van eeuwenoude recepten (lamsvlees dat langzaam wordt gegaard in een houtoven) over nieuwe Griekse gerechten (viskuitpasta of taramosalata met avocado of pita met pis­tachenoten) tot avant-gardistische creaties (tonijnbuik met gebrande druiven en ingelegde watermeloenrasp).

Rekening | Hoofdgerechten tussen 6 euro (avocado met witte vis) en 37 euro (black angus-ribeye). Website | salischania.com Tel. | +30/282.10.43.700

Salis Akti Enoseos 3, Chania 731 32, Griekenland

7 | Dounias | Drakona

In Drakona, een dorp op zeshonderd meter hoogte, kookt chef Stelios Trilyrakis zonder elektriciteit op een open vuur volgens de traditionele recepten van zijn grootmoeder. Ntounias Eatery is een indrukwekkende gastronomische belevenis en werd recent nog door The New York Times opgenomen in zijn lijst ‘25 reiservaringen die je niet mag missen’. © Stema Journeys

Ntounias Eatery, beter bekend als Dounias, is een indrukwekkende gastronomische ervaring. De slingerende weg naar dit restaurant langs olijfbomen en villa’s die eruitzien als een filmset van Scorsese is al de moeite waard, maar wanneer je aankomt, begint het spektakel pas echt.

In Drakona, een dorp op zeshonderd meter hoogte aan de voet van de ongerepte Witte Bergen, kookt chef Stelios Trilyrakis al sinds 2004 zonder elektriciteit op een open vuur volgens de traditionele recepten van zijn grootmoeder. Groenten, fruit, olijven en olijfolie van de eerste persing komen van zijn boomgaarden, en vlees en gevogelte van de eigen boerderij.

Dounias. © Stema Journeys

Kruiden zoals oregano, marjolein en kamille worden geplukt op de hellingen van de Witte Bergen en geven een speciaal aroma aan traditionele gerechten zoals Griekse salade, stoofschotels met konijn, lam met honing.

Ook het brood wordt dagelijks gebakken in de houtovens en zelfs de wijn en raki zijn huisgemaakt.

Rekening | Hier eet je voor minder dan 25 euro per persoon. Website | ntounias.gr Tel. | +30/282.106.50.83 | +30/697.498.92.48

Dounias Keramion, Νεροκούρος 731 00, Griekenland

8 | Red Jane | Chania

Red Jane is het geesteskind van Nikos Tsepetis, de man achter het Ammos-hotel. Tsepetis werd verliefd op een verlaten werkplaats, een industrieel gebouw uit de jaren 50. Hij kocht het, blies het nieuw leven in en behoedde het voor ongeïnspireerd commercieel gebruik.

Voor Tsepetis, die zo van goed eten houdt, was het vanzelfsprekend dat de werkplaats een bakkerij zou worden. Ook al omdat er nergens op het eiland zuurdesembrood te vinden was dat aan zijn verwachtingen voldeed. Hij nodigde zijn goede vriend en Griekse ontwerper Michael Anastassiades uit om de inrichting van de bakkerij te ontwerpen. Die vroeg op zijn beurt aan chef, influencer en kunstenares Laila Gohar om samen de holistisch opgevatte en ongewone bakkerij te realiseren.

Red Jane – vernoemd naar Jane Fonda’s alter ego in de jaren 70 – gaat open in juni 2023 en zal behalve brood ook amandelcroissants, witte-chocoladebrioche en olijfoliekoekjes genaamd ladokoulouro verkopen. © James Bedford

Red Jane – vernoemd naar Jane Fonda’s alter ego in de jaren 70 – gaat open in juni 2023 en zal behalve brood ook amandelcroissants, witte-chocoladebrioche en olijfoliekoekjes genaamd ladokoulouro verkopen.

Zien & Doen

9 | Manousos Chalkiadakis | Paidohori

Manousos Chalkiadakis, die al 75 jaar in Griekenland woont, is in heel Europa bekend om zijn surrealistische schilderijen en grootschalige keramiek. Toch begon hij pas laat aan zijn artistieke roeping, na een carrière als boekhouder in Athene.

Zijn eerste kennismaking met keramiek kwam er nadat hij een vrouw ontmoette die een keramiekatelier had. Hij was zo gefascineerd dat hij aanbood om er te gaan werken… ook al was er alleen werk als schoonmaker. Hij leerde door andere keramisten te observeren en oefende na zijn poetsuren. Vandaag worden zijn producten in heel Griekenland verkocht.

Maar er is meer. Zijn fascinerende en museumachtige huis en atelier aan de voet van de Witte Bergen, op een half uurtje rijden van Chania-stad, is open voor bezoek. Iedereen kan (volgens afspraak) zijn heiligdom bezoeken en zelfs een les van de meester volgen.

Rekening | Een bezoek is gratis, een les van ongeveer drie uur kost vijftig euro per persoon. Website | greekceramics.gr Tel. | +30/282.507.11.81 | +30/694.593.52.25 E-mail | info@greekceramics.gr Alleen volgens afspraak.

10 | Stranden Balos en Marathi | ❤

Chania heeft enkele van de mooiste stranden van Europa. Het strand van Balos in Chania is zowel exotisch als wild en van een onwerkelijke schoonheid: betoverend smaragdgroen water, fijn wit zand en rotsformaties. Het water is er warm en ondiep, terwijl sommige delen van het strand roze kleuren door de talloze gebroken schelpen. Het hoeft niet te verwonderen: dat is het meest gefotografeerde strand van Kreta.

Balos HHHQ+PC, Kissamos 734 00, Griekenland

Helaas is Balos ook erg populair en in de zomermaanden dus vaak te mijden. Maar onze local, Alexandra Manousakis, heeft een alternatief: Marathi Beach, zo’n vijftien minuten rijden van Chania-stad, in het zuidoosten van het schiereiland Akrotiri, is een ongerepte en beschutte kreek. In tegenstelling tot de andere noordelijke stranden van Kreta, is Marathi beschermd tegen wind en golven. Dat maakt het, samen met het zachte zandstrand, ideaal voor mensen met kleine kinderen.