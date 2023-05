Cityguide Arles: de beste hotels, restaurants en expo's

L'Arlatan (Hôtel à Arles), Rue du Sauvage, Arles, Frankrijk 20 Rue du Sauvage, 13200 Arles, Frankrijk

2 | Expo & To Do: kunstcentrum Luma Arles

Het Luma deed voor Arles wat het Guggenheim voor Bilbao deed: met als glanzende, nieuwe landmark The Tower, een spektakelstuk van ‘starchitect’ Frank Gehry. Zijn 56 meter hoge toren is bekleed met 11.500 fonkelende inox schubben, een materiaal waarvoor Gehry zich inspireerde op het doek ‘Sterrennacht’, dat Vincent Van Gogh in 1888 schilderde in Arles.

Expo | Diane Arbus Speciaal voor de honderdste geboortedag van de Amerikaanse fotografe Diane Arbus presenteert Luma Arles de meest uitgebreide tentoonstelling tot nog toe van het werk van deze uitzonderlijke vrouw. Tot en met 24 september

Sinds de lancering in 2013 transformeert de kunst­mecenas Maja Hoffmann (erfgename van het farmabedrijf Hoffmann-La Roche) met haar fondation Luma in Arles het Parc des Ateliers, een voormalig industrieterrein van 27 hectare, tot een multidisciplinair centrum voor moderne kunst en cultuur en een nieuwe creatieve campus die mensen samenbrengt. Het doel is om de grenzen tussen kunst, cultuur, mensenrechten en milieuvraagstukken te doorbreken.

Luma Arles omvat ook zes historische, grootschalige industriële gebouwen, waarvan er vijf door de in New York gevestigde Duitse architecte Annabelle Selldorf nieuw leven zijn ingeblazen voor presentaties, installaties, tentoonstellingen en kunstenaarswoningen.

Op 27 mei 2023 is het zesde gebouw, Le Magasin Électrique, ingehuldigd: een renovatie in samenwerking met het Belgische BC Architects & Studies & Materials. Meer Belgische trots was hier trouwens al te vinden: de 10 hectare grote landschapstuin, het park en de vijver rondom de campus zijn het werk van Bas Smets.

Van woensdag t/m maandag, 10 tot 18 uur.

Luma Arles, Parc des Ateliers, Avenue Victor Hugo, Arles, Frankrijk 35 Av. Victor Hugo, 13200 Arles, Frankrijk

3 | Hotel & Restaurant: Les Cabanettes, Arles

Deze retrofuturistische ufo werd in 1967 gebouwd door architect Armand Pellier uit Marseille en bleef prachtig in de oorspronkelijke staat behouden: van de houten panelen tot de vintage banken, de glaskunst en de vloerbedekking in de kamers: een parel voor liefhebbers van sixtiesdesign.

Insidertip: ook als je niet in Les Cabanettes verblijft, is het een aanrader om er te dineren. Je eet hier een prima marktkeuken met lokale en seizoensgebonden producten tegen een faire prijs (39 euro voor voorgerecht-hoofdgerecht-dessert).

Les Cabanettes in Arles, tweepersoonskamers vanaf 130 euro.

Les Cabanettes, Arles, Frankrijk Les Cabanettes, 13123 Arles, Frankrijk

4 | Bezoeken en huren: Villa Benkemoun

Ontwerp vrij en onbevreesd. Dat waren de belangrijkste richtlijnen die Simone en Pierre Benkemoun begin jaren 1970 aan hun bevriende architect Emile Sala meegaven, toen ze hem vroegen een vrijstaande gezinswoning te ontwerpen. Het koppel was in 1962 met de drie kinderen uit Algerije vertrokken om zich in Arles te vestigen. Ze droomden van een ‘transparante en open plek om te wonen’.

Sala, die Le Corbusier als zijn meester beschouwde, ontwierp aanvankelijk niets. ‘Hij vroeg mijn ouders om in notitieboekjes alle ideeën op te schrijven die bij hen opkwamen over hoe zij dagelijks zouden willen leven’, vertelt dochter Brigitte Benkemoun. Wonen in een groot huis betekende voor de familie Benkemoun grote tafels, veel eten, veel mensen. Toen hij uiteindelijk aan het tekenen sloeg, creëerde Sala vloeiende en dynamische ruimtes, flexibele volumes, spelend met licht en schaduw. In plaats van rechte lijnen gaf hij de voorkeur aan rondingen die de ruimte meer zachtheid gaven.

Het gezin Benkemoun nam in 1974 zijn intrek in het huis en woonde er meer dan veertig jaar. Toen haar ouders in 2016 en 2017 stierven, besloot Brigitte om samen met haar man de Villa Benkemoun in leven te houden, en open te stellen voor het publiek. Vandaag wordt het huis verhuurd als gastenverblijf, en voor foto­shoots of evenementen.

Eén of twee keer per jaar verwelkomt de Villa ook een kunstenaar, die er zijn of haar werk kan presenteren. Dit najaar, vanaf midden september tot midden oktober, zullen er werken te zien zijn van schilder Jacques Soisson. De villa is dan elk weekend toegankelijk voor bezoekers.