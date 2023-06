Citytrip Berlijn | Van het nieuwste hotel tot de ‘Big Nudes’

Een gloednieuw hotel, Berlijns go to lifestylewinkel en een duik in de wereld van cultuur en geschiedenis: dit zijn de vier must-visits van de Duitse hoofdstad.

Sinds kort rijdt weer een nachttrein tussen Brussel en Berlijn. Na dat avontuur trok ik van het nieuwste hotel in de Duitse hoofdstad naar de vijf iconische ‘Big Nudes’ van de Berlijnse fotograaf Helmut Newton. Met deze vier must-visits leer je de stad kennen.

1 | The Square Berlin East

Deze conceptstore moet wel erg goed geïsoleerd zijn, want zodra de portier de grote voordeur in het slot laat vallen, merk ik niets meer van de stadsdrukte buiten. Maar ook het treffende interieur brengt rust. De Parijse studio Pierre Augustin Rose koos voor de juiste kleuren en posities. En het is hier o zo clean. Dus hoe graag ik ook wil, ik hou mezelf tegen om te paraderen over de beige, keurig gestoomde tapijten en vlij me toch maar niet neer in de teddystoffen zetels. En naast de paspoppen gekleed in Chanel, Balenciaga en Jacquemus, blijft mijn aandacht ook even hangen bij de beelden van artiesten als Nicolas Lefebvre en Thomas Junghans.