Costa da Caparica | Portugees surfparadijs met gouden stranden

Ook yoga, tai chi, massages en workshops vegetarisch koken staan hier op het programma. Net als het infinityzwembad met natuurlijk bronwater, zo zuiver dat je het kunt drinken.

Bij Villa Epicurea staan yoga, tai chi, massages en workshops vegetarisch koken op het programma. Net als het infinityzwembad met natuurlijk bronwater, zo zuiver dat je het kunt drinken. © Villa Epicurea

In de gemeenschappelijke keuken staat de jonge Belgische Lotte de Bruijn, die zonder problemen haar gerechten glutenvrij en veganistisch maakt. Het ontbijt is vegetarisch en ‘s avonds kun je een diner boeken onder de noemer ‘mamma left your dinner in the oven’.

Rekening | Vanaf 129 euro voor een tweepersoonskamer met ontbijt. Website | villaepicurea.com

Villa Epicurea R. do Casalinho 5A, 2970-052 Fetais, Portugal

2 | Casa Palmela | Arrábida

Diep in het groen van het natuurpark Arrábida ligt de historische quinta – herenboerderij – Casa Palmela, die al tweehonderd jaar eigendom is van dezelfde Portugese familie. Het is een witte enclave met 21 kamers en suites in klassieke, maar cleane stijl, uitkijkend over de wijngaarden of de onaangetaste natuur van het park.

Voor wie iets rustiger wil logeren dan aan de drukke kust is het de perfecte uitvalsbasis om Arrábida te verkennen. Vanaf de quinta kronkelt de weg omlaag langs het mooie klooster, zeker een bezoekje waard, tot diep in het natuurpark, met vergezichten over het Sado-estuarium en het vakantiewalhalla Troia, met zijn eindeloze witte zandstranden en de oceaan.

De 21 kamers en suites van Casa Palmela kijken uit over de wijngaarden of het natuurpark Arrábida. © David De Vleeschauwer

Hier werd de bekende scène uit de James Bond-film ‘On Her Majesty’s Secret Service’ gefilmd waarin de enige echtgenote die 007 ooit had, net na hun huwelijk doodgeschoten wordt in een Aston Martin.

Rekening | Vanaf 220 euro voor een tweepersoonskamer met ontbijt. Website | hotelcasapalmela.pt

Casa Palmela Quinta Do Esteval, 2900-725 Setúbal, Portugal

3 | Blue Cabana | Praia da Cornélia

Het Engelse reismagazine Condé Nast Traveler riep vorig jaar dit houten, blauw-witte strandpaviljoen uit tot een van de mooiste vakantiehuurhuizen aan een strand in Europa. Blue Cabana ligt zelfs óp het strand.

Deze vrolijke hut is gelegen op het mooie Praia da Cornélia en is volledig omgeven door fijn zand, met uitzicht op de Atlantische Oceaan. Het idyllische strandhuis is een van de weinige oude en traditionele vissershuisjes aan de Costa da Caparica die nog overblijven. Vanuit elk raam zie je ofwel de oceaan, ofwel de duinen. Perfect voor wie recht vanuit de sofa op de surfplank wil springen.

Blue Cabana. © Airbnb

Het houten terras rond het huisje heeft fijne hang- en zitruimtes, terwijl binnen de traditionele, Alentejaanse dekentjes mooi contrasteren met het witte, houten interieur. Onder het dak kijken twee slaapkamers uit over de oceaan.

Rekening | Vanaf 400 euro per nacht voor 4 personen. Website | airbnb.com/rooms/18662347

Praia da Cornélia Praia da Cornélia, Costa da Caparica, Portugal

Eten & Drinken

4 | Palms en Azul | Caparica | ❤

Palms en Azul maken deel uit van het Dr. Bernard-portfolio en zijn niet zomaar de zoveelste strandbar. Palms is een lifestyleoase met een strandrestaurant en licht- en kunstinstallaties die ’s avonds een andere sfeer uitstralen dan overdag.

Het restaurant fungeert geregeld als foodfestival met pop-upconcepten op het strand. Soms grillen ze dagverse vis op een open vuur, zoals een traditionele Portugese churrasco. Andere keren vragen ze aan een chef in residentie, zoals de Japanner Takafumi Suzuki, om te werken met de verse vis die de lokale vissers rechtstreeks aan het restaurant leveren.

Palms is een lifestyleoase met een restaurant aan de strandboulevard. Elk weekend staat een bekende dj op de affiche. © David De Vleeschauwer

Palms is casual en focust op alles wat uit de oven komt. Denk aan zuurdesempizza’s die in negentig seconden klaar zijn, of traag gegrilde groenten. Er zijn ook inventieve cocktails, een fraaie lijst van ambachtelijke biertjes en elk weekend staat een bekende dj op de affiche.

Rekening | Vanaf 20 euro per persoon voor een lunch. Website | palmsdrbernard.pt Tel. | +351/21.29.11.045

Dr. Bernard Praia do CDS, Apoio de Praia 11, 2825-391 Costa da Caparica, Portugal

5 | Praia Princesa | Caparica

Een van de mooiste strandadressen is het stijlvolle Praia Princesa, waar het witte decor de fraaiste strandsetting oplevert.

Net zoals veel zaken in Caparica is de strandbar eigendom van een buitenlander, in dit geval zes Franse vrienden. Het is de mooiste plek om een strandstoel te huren en van zon en zee te genieten. Geen luide muziek of feestjes bij Praia Princesa, maar focus op de oceaan. Bovendien is het ook een van de meest kind- en babyvriendelijke strandbars in Caparica.

Het restaurant van Praia Princesa focust op licht en gezond. Probeer zeker de zwarte rijst met inktvis of de vangst van de dag. © David De Vleeschauwer

Je kunt er ook houten, met riet overdekte tafeltjes huren, ideaal voor wie met de voeten in het zand wil lunchen. Het restaurant zelf focust op licht en gezond. Probeer zeker de zwarte rijst met inktvis of de vangst van de dag, een eenvoudige, maar perfect gegrilde vis. Of vraag naar de ‘pregado’, de tarbot, een absolute delicatesse. Nog een fijn detail: dit adresje is het hele jaar open om iets te eten of te drinken.

Rekening | Sharinggerechten vanaf 10 euro, hoofdgerechten tussen 17 en 28 euro. Voor een strandbed betaal je 10 euro per dag. Website | praiaprincesa.com | Reserveren via de website.

Praia Princesa Est das Praias, 2825 Costa da Caparica, Portugal

Q&A met local Grégory Bernard Hoe kwam je hier terecht? ‘Na een succesvolle, internationale loopbaan in telecom, mode en film – dat ging van het produceren van de film ‘Lagerfeld Confidential’ tot een job als attaché voor de Franse ambassade in Washington – was het tijd om te vertragen aan de Portugese kust. Ik koos in 2015 voor Caparica, vooral voor de relaxte vibe en het koude water van de Atlantische Oceaan. Dat staat voor mij gelijk aan een gezonde levensstijl.’ Was het de bedoeling om te blijven? ‘Jazeker. Ik ontstreste en surfte, maar ik zag al snel veel potentieel in Caparica en omstreken. Mijn filosofie? Van Caparica het Portugese Venice Beach maken met een beachy life­style en dat op twintig minuten rijden van Lissabon. In 2018 was mijn eerste project Dr. Bernard, genoemd naar mijn vader, een arts. Het werd een strandbar en restaurant, een community hub, met focus op wellness, surfen en vooral een plek om gelijkgezinden te ontmoeten en te ontspannen met de voeten in het zand.’ Wat zijn de volgende plannen? ‘Deze zomer open ik Azul Canope, een strandrestaurant en -bar met focus op verse vis, rechtstreeks gekocht van de plaatselijke vissers. Tegen 2024 wil ik het strandtreintje uit de jaren 60, de Transpraia, opnieuw lanceren. We werken aan een masterplan om Caparica beter te verbinden met Lissabon, via het vissersdorpje Trafaria, dat dichtbij ligt. Bedoeling is dat iedereen in Lissabon zeer snel van stad naar strand kan en dat op een milieuvriendelijke manier, zonder de auto, wel met elektrische bootjes en de trein.’ Website | drbernard.pt | caparicasurf.com

6 | Casa Reîa | Caparica

Casa Reîa. © Casa Reîa

Casa Reîa is de recentste darling van de Costa Caparica. Het thema is ethnic-chic met een eclectische en wereldse menukaart. De Israëlische chef-kok Udi Barkan heeft een voorliefde voor groenten en zijn Braziliaanse cochef Pedro Henrique Lima Amendola focust graag op alles wat uit de oceaan komt. Denk: geroosterde courgettes met munt en frambozen, carpaccio van rode biet met aardbeien en groene-uienvinaigrette, en gegrilde zeevruchten met Portugese rijst.

Naast het restaurant is een bar waar een perfect gestyled strandpubliek lounget in het camelkleurige interieur met heel veel kandelaars die het strand doen oplichten.

Casa Reîa. © Leesa Fleming

Reîa ziet zichzelf als een cultureel laboratorium dat graag nieuw talent, muzikanten en artiesten uitnodigt. Reîa heeft een holistisch programma dat gezondheid promoot, met workshops en yogasessies. Er is ook een kleine boetiek met wellnessproducten, accessoires en kleding in natuurlijke stoffen.

In de zomer van 2023 opent zusterrestaurant Simple, op het strand van Sao João, met achter het fornuis de bekende chef João Rodrigues en een focus op ultraverse ingrediënten uit de oceaan.

Rekening | 50 euro per persoon voor een lunch. Website | casareia.com | Reserveren via de website.

Casa Reîa Praia da Cabana do Pescador, 2825-491 Costa da Caparica, Portugal

Zien & Doen

7 | Ahoy Portugal | ❤

Een fijne manier om deze regio vanaf het water te verkennen is met de Astrolábio, een traditionele vissersboot gebouwd in 1949 en oorspronkelijk bedoeld om op tonijn te vissen. Vanuit de haven van Sesimbra neemt eigenaar Rodrigo Belo zijn gasten mee langs de mooiste plekjes.

De Portugees werkte zijn hele carrière als general manager in grote hotels in Barcelona, maar was de drukte van de stad beu. Hij kocht de traditionele boot en renoveerde die.

Vanuit de haven van Sesimbra neemt de Astrolábio, een traditionele tonijnvissersboot uit 1949, je mee langs de mooiste plekjes. © David De Vleeschauwer

Rodrigo kent de kust van Arrábida tot Caparica door en door en je kunt met vrienden of familie meevaren voor een paar uurtjes tot een hele dag. Dan geniet je van zwembeurten in kleine baaien, ver van de ambiance van Caparica. Wie langer aan boord wil blijven, kan ook een overnachting met diner en ontbijt aan boord boeken.

Rekening | Vanaf 30 euro voor een boottochtje in groep, privé op aanvraag. Een nacht aan boord van de Astrolábio kan vanaf 300 euro per persoon, zonder avondmaal en ontbijt. Website | ahoyportugal.com

Ahoy Portugal Cais espadarte, 2970-263 Sesimbra, Portugal

8 | Matta Boards | Sobreda | ❤

De man achter dit surfplankenmerk was in de jaren 1990 een van Portugals bekendste surfers en shapers (surfplankmakers), met verscheidene internationale titels achter zijn naam. Nuno Matta surft nog altijd, maar richtte ook het merk Matta Boards op, met een gelijknamige shop en showroom in Caparica.

Matta Boards. © David De Vleeschauwer

Hij vertaalt zijn surftechnieken in op maat gemaakte surfplanken, alle met de hand gevormd in een shop die volgens hem groot genoeg is om een verschil te maken, maar klein genoeg om de klanten een persoonlijke ervaring te bezorgen.

Een bezoek aan zijn atelier is overigens ook voor kinderen een aanrader.

Matta Boards R. Jaime Cortesão 7, 2815-758 Sobreda, Portugal

9 | Surfen | Caparica

Lissabon staat bij het grote publiek niet meteen bekend als een echte surfbestemming, maar Caparica is een van de meest consistente surfspots van het hele land en wordt soms een ‘swellmagneet’ genoemd, omdat er ideale surfgolven zijn.

De plek is ook geschikt voor beginners, omdat de stevige golven veel schuim creëren, perfect voor eerste surfervaringen.

Lissabon staat bij het grote publiek niet meteen bekend als een surfbestemming, maar dat is de stad wel. Caparica is een van de meest consistente surfspots van het hele land.

Tussen Praia da Cova en Praia Nova tref je de ene na de andere surfschool en -shop met huurboards, zoals Casa Reîa. De surfsfeer geeft de hele kuststrook een coole vibe en ook onze local heeft er een surfhub: het Dr. Bernard Surf Center.

Rekening | Een board en wetsuit huren kan vanaf 25 euro, lessen nemen vanaf 30 euro (inclusief benodigdheden). Website | caparicasurf.com

Dr. Bernard Surf Center Pontão da Costa de Caparica, Costa da Caparica, Portugal

10 | Portinho

Vergeet ook niet de oude haventjes langs de kust te bezoeken, zoals Portinho – wat kleine haven betekent – met intieme ‘tabernas’ en restaurants, vaak op houten palen in het water gebouwd en waar het op zomerse dagen heerlijk lunchen is.

Onze favoriet is Restaurante O Farol, met verse vis en lokale zeevruchten.

Langs de kust liggen nog oude, vergeten haventjes, zoals Portinho, met knusse ‘tabernas’ en restaurants. Vanaf het kleine zandstrand kun je ook paddle boards huren om de rotsachtige randen van de kust te verkennen. © David De Vleeschauwer

Vanaf het kleine zandstrand van Portinho kun je ook paddle boards huren om de rotsachtige randen van de kust te verkennen met de azuurblauwe inhammen of geheime stranden zoals het Praia dos Coelhos, wat verder weg.

Rekening | Vanaf 30 euro per persoon voor de lunch. Website | farolarrabida.pt Tel. | +351/938.091.780