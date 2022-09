De 5 beste packrafttrips in Europa

1. Gorges du Tarn, Gorges de L’Ardèche, Frankrijk

2. Soca, Slovenië

3. Visttásvággi, Zweden

Waarom? ‘De Vistas-rivier is een van de grote smeltwaterrivieren in het Kebnekaise-massief. De afvaart van twee dagen begint in de schaduw van Zwedens hoogste bergtoppen. De eerste helft van september is magisch in dit gebied: de muggen zijn verdwenen, het berkenbos explodeert in spectaculaire herfstkleuren en ’s nachts danst het noorderlicht al aan de hemel.’