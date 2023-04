De Catskills en Hudson Valley bij New York | Relaxen in een groen walhalla

In een oude mansion uit de jaren 30 zit hotel Callicoon Hills, omgeven door een zee van bomen zover je kunt kijken. De sfeer doet denken aan een ouderwets Amerikaans vakantieresort en tegelijk oogt de inrichting hedendaags. In 2021 werd het gerenoveerd en vandaag biedt het een moderne kijk op de ‘summer resort culture’ die deze regio al sinds de jaren 60 definieert.

Je blijft hier de hele dag hangen aan het zwembad, in de schaduw onder de bomen, in de Rise & Shine Coffee Shop voor een koffie of in de Conover Club, voor een cocktail.

Of je trekt eropuit: de omgeving staat bekend als een ‘great outdoors’-bestemming. Je vindt in een straal van twintig minuten rijden meerdere Catskills-highlights, zoals het Walnut Mountain Park, Livingston Manor of het beroemde dorp Bethel, waar in 1969 het Woodstock-festival plaatsvond.

2 | Piaule | Catskill

In Piaule slaap je in architecturale bos-cabins in Japans-Scandinavische stijl. Door de grote ramen lijkt het alsof je tussen de bomen zweeft.

Dit is een ‘landscape hotel’ in de uitlopers van de Catskill Mountains, vlak bij het dorp Hudson (zie tip 9). Je slaapt er in architecturale bos-cabins in Japans-Scandinavische stijl. Door de grote ramen lijkt het binnen alsof je tussen bomen zweeft. Piaule heeft behalve een restaurant ook een bosspa, met sauna’s, een verwarmd zwembad en een yoga- en meditatiestudio. Als je houdt van de dingen om je heen, kun je ze meteen kopen, want het merendeel van het interieur is ‘shoppable’.

Piaule is ook de naam van het homewarelabel van eigenaars Nolan McHugh en Trevor Briggs. Wie zich afvraagt wat je in deze regio zoal kunt doen of bezoeken: het hotel maakte een uitstekende onlinebuurtgids in Google Maps, te raadplegen op de website. Er staan meer dan veertig tips in verzameld, van koffiebars tot de beroemde Kaaterskill-watervallen.

3 | Little Cat Lodge | Hillsdale

Een nieuwe ‘mountainside getaway’ aan de voet van de Catamount Mountain, op ruim twee uur rijden van New York en exact even ver van Boston.

De inrichting van Little Cat Lodge is van LoveIsEnough, de designstudio van Loren Daye, de voormalige creative director van de Ace Hotel Group. Dit is een boetiekhotel met twaalf kamers, twee suites, een resto/taverne, zwembad en een ‘cedar barrel dry sauna’.

Little Cat Lodge is ingericht door LoveIsEnough, de designstudio van Loren Daye, de ex-creative director bij de Ace Hotel Group.

Vroeger vond je hier de Swiss Hutte Inn and Restaurant, en die bergsfeer van toen zit er nog altijd in. Als je al in the mood of – beter gezegd – in the woods wil komen: de Little Cat Lodge heeft een fijne playlist op Spotify.

Slapen, Eten & Drinken

4 | The Maker | Hudson

Het kleinschalige hotel The Maker, met slechts een tiental kamers, zit verspreid over drie historische gebouwen in Hudson, het dorpje dat al eens het ‘nieuwe Brooklyn’ wordt genoemd. Het interieur is sexy, romantisch en sen­sueel, dit hotel mixt moeiteloos art deco en mid-century. De eigenaars, Lev Glazman en Alina Roytberg, zijn ook de oprichters van het beauty- en parfumlabel Fresh en hun knowhow over geuren hangt in de lucht.

Sommige kamers (die genoemd zijn naar creatieve beroepen zoals The Writer of The Architect) hebben een goedgevulde bibliotheek, andere een rooftopterras.

The Maker is niet alleen een boetiekhotel, maar heeft ook een koffiehuis en een restaurant.

The Maker is ook populair bij de buurt­bewoners en dat heeft het onder meer te danken aan het koffiehuis, waar de blinkende meubels en gouden details doen denken aan een Weens café uit de vorige eeuw. De broden zijn versgebakken en alle gebakjes, koekjes en meer komen van de lokale bakkerij Bartlett House. Er zijn ook een restaurant (in een serre), een piano­lounge (in een oud koetshuis) én een juice bar (naast de gym). Kortom, er valt sfeer te snuiven.

Eten

5 | Stissing House | Pine Plains

Stissing House is ondergebracht in een houten herberg uit de achttiende eeuw. Chef Clare de Boer haalt haar inspiratie uit oude Shaker-­kookboeken.

Stissing House is het eerste solorestaurant van chef Clare de Boer, bekend van het New Yorkse SoHo-restaurant King. Ze is een voorbeeld van de vele Manhattan-chefs die de oversteek maken richting het hippe Upstate New York. Ze kocht een houten herberg uit de achttiende eeuw en renoveerde het karaktervolle gebouw tot ‘country tavern’. Binnen bleven de krakende vloeren, donkere balken en de houten toog bewaard. Denk er kaarsen en witte tafellakens bij en je begrijpt wat ze bedoelt met ‘landelijke taverne’.

Inspiratie voor de keuken haalde ze in de even oude Shaker-kookboeken, een religieuze groep waar recepten van generatie op generatie werden doorgegeven. Noem het een Amerikaanse versie van de Boerinnenbond. Aan die klassieke keuken voegde ze een hedendaagse twist toe.

De Boer is geen chef die aan ‘showing-off’ doet. The New York Times omschreef haar keuken als een ‘plezier aan tafel’, en meer moet dat niet zijn.

Q&A met local Erin Lindsey

Hoe is Escape Brooklyn begonnen?

‘Als een hobbyproject. Ik werkte als graphic designer in de mode-industrie in New York en kreeg een burn-out. Ik reisde toen vaak naar het noorden van New York, om te wandelen en boerderijkraampjes of vlooienmarkten te bezoeken. Net toen Instagram werd gelanceerd, begon ik mijn trips te documenteren en zo is alles gegroeid. Sinds 2013 is er ook een website en vandaag is Escape Brooklyn mijn job.’

Voor iemand die het gebied niet kent, kun je het verschil uitleggen tussen Hudson Valley en de Catskills?

‘Om te beginnen zijn ze geografisch totaal verschillend. De Catskills zijn bergen en de Hudson Valley is een vallei. Gezien de nabijheid en de gemakkelijke toegang vanuit New York, via Metro-North bijvoorbeeld, is de Hudson Valley meer ontwikkeld dan de Catskills. De klimatologische omstandigheden zijn er iets zachter dan in de Catskills, waar de winters soms meedogenloos kunnen zijn. Het is moeilijk om de sfeer goed te beschrijven, maar wat in me opkomt, is dat de Catskills een meer ruige, ruwe vibe hebben dan Hudson Valley.’

Kun je enkele favoriete hotels tippen?

‘Urban Cowboy, Callicoon Hills, Seminary Hill, Hotel Kinsley en Woodstock Way. Dat zijn boetiekhotels, maar ik ben evenzeer fan van airbnb’s of vakantiewoningen.’

Escape Brooklyn heeft sinds kort een zusje?

‘Yes, Escape LA. Sinds 2020 breng ik de winters door in Californië, waar ik dezelfde content verzamel en (langzaam) publiceer. Vorig jaar kocht ik een huis in Joshua Tree, dat ik wil renoveren tot vakantiewoning. Het is een magische plek en ik kan niet wachten om ze te delen.’

Heb je nog een geheime tip in Upstate New York?