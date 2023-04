De Côte Basque in Frankrijk | Surfen langs kunst en gastronomie

Hun villa heeft misschien wel het mooiste uitzicht in Guéthary: je kijkt er pal op Parlementia, de golf die Caroline Piechaud zo graag surft. Ramen openzetten staat gelijk met zee opsnuiven. Die ramen zijn overigens pareltjes, want de rood-witte villa is opgetrokken in de typische Baskische architectuur met charmante luikjes.

Je boekt hier vakantieappartementen voor twee tot vijf personen, door Ann ingericht in een stijl die je het best kunt omschrijven als ‘antiek meets surf’. Frank en de kinderen surfen en Villa Anvers voorziet in board racks en andere faciliteiten om bijvoorbeeld je wetsuit uit te spoelen.

De tuin is een plek waar instant zeerust over je heen valt: ligbedden kijken er uit op het water en via een geheim pad bereik je in minder dan een minuut het strand. Caroline organiseert soms evenementen in Villa Anvers.

2 | Hôtel de la Plage | Biarritz

Je kunt de stijl van dit nieuwe hotel in Biarritz omschrijven als ‘un décor ensoleillé’. Het baadt in een zonnige sfeer, met dank aan Olivier Granet-Sottis.

De artistiek directeur van Gaztelur richtte de kamers in met pastelkleuren, vrolijke lampen en kussens. Extraatjes zijn de salon-bibliotheek met een indrukwekkende collectie boeken over de Côte Basque én de rooftopbar met ‘s avonds ‘grignotages’, ofte hapjes, op het menu.

De locatie valt niet te overtreffen: Hôtel de la Plage heeft uitzicht op le Rocher de la Vierge, een rotspunt die je alleen kunt bereiken via een wandelbrug over zee.

3 | Brindos | Anglet

Het vijfsterrenkasteel Brindos ligt aan het gelijknamige meer in Anglet. Je overnacht in kamers, suites of drijvende lodges op het water, te bereiken met een elektrisch bootje.

Je slaapt in kamers, suites of drijvende lodges op het water, te bereiken met een elektrisch bootje.

4 | Hôtel Arcé | Saint-Étienne-de-Baïgorry | ❤

Zodra je de kustregio verlaat, kom je in een andere omgeving terecht: het hart van Frans Baskenland is grillig en bergachtig. Arcé mixt er authenticiteit met geschiedenis en een hedendaags culinair savoir-faire.

Dit hotel-restaurant ligt in het hart van Frans Baskenland, op een uur rijden van de kust. Als je aan onze local Caroline vraagt waar ze het liefst naartoe trekt in een vrij weekend, tipt ze Hôtel Arcé.

In de omgeving brengen de bergen en de natuur niets dan rust. De oceaan valt er niet te bespeuren en dat maakt deze tip van zeekind Caroline zo verrassend. Ze ziet de zee al elke dag, zegt ze, dus trekt ze in een vrij weekend graag het binnenland in. De kustregio is toeristisch, de grootste fout die je als bezoeker kunt maken, is het Baskische binnenland overslaan.

Rekening | Vanaf 150 euro per nacht voor een tweepersoonskamer. Half pension (ontbijt en diner) kost 70 euro per persoon.

Eten & Drinken

5 | Aiete | Biarritz

Vroeger zat op dit adres in de wijk Bibi Beau­rivage in Biarritz een charcuterie, de witte tegels aan de muren zijn er nog de stille getuigen van. Aiete is een restaurantje waar je voorbij zou lopen als je het niet weet zijn, maar achter de kleine entree zit veel ambiance verscholen.

In de open keuken zie je de sympathieke chef Nicolas Breton aan het werk. Hij serveert gerechten à partager, om te delen dus. Zijn keuken is hedendaags Frans Baskisch met lokale producten en wereldse smaken, denk aan carottes rôties aux tandoori.

Even interessant is de wijnkaart met, onder andere, natuurlijke cider of een Baskische pastis.

Q&A met local Caroline Piechaud

Laten we beginnen met Providence. Het concept verandert al eens, kun je uitleggen wat Providence is?

‘Mijn man Antoine en ik zijn begonnen met Providence als ex­po­­ruimte voor upcoming kunstenaars in Guéthary. Later werd het een restaurant waar we ’s avonds gastchefs uitnodigden. Dit jaar lanceren we ook het kledinglabel Moments and Goods.’

Wat betekent het dorp Guéthary voor jou?

‘Ik link het aan de mooiste ‘souvenirs’. Al sinds mijn tienerjaren spendeer ik er al mijn zomers, ik ken er elke uithoek. Later leerde ik er ook Antoine kennen. Het kreeg de jongste jaren een chic imago en dat zien we minder graag gebeuren. Samen met enkele andere koppels kochten we Café du Fronton, waar we een familiekeuken met toegankelijke prijzen willen brengen.’

Vorig jaar lanceerde je samen met Antoine ook Le Palmier, een bar/cantine in Hendaye. Het verschil tussen Hendaye en Guéthary kan bijna niet groter?

‘Hendaye is ideaal voor families, het heeft een weids, open strand en een brede boulevard met wonderlijke architectuur. De sfeer is er warm en iedereen voelt zich welkom. Het ligt op de grens met Spanje en die ‘frontier’-vibes spreken ons aan.’

Is de Côte Basque ook een bestemming voor foodies?

‘Absoluut! En dat mag vaker in the picture komen.’

Welke restaurants raad je ons aan?

‘Elkano in Spaans Baskenland is een sterrenrestaurant waar we altijd naar terugkeren. Bij Cheri Bibi in Biarritz staat nu de geniale Adrien Witte in de keuken. Nicolo in Biarritz wordt gerund door een Siciliaanse chef die slechts enkele tafeltjes bedient. Chez Mattin in Ciboure is een klassieker en Bocata in Saint-Jean-de-Luz combineert zomaar sandwiches en wijn.’

Je surft al sinds je dertiende. Surfen zit in het DNA van deze regio, hoe aanwezig is het in jouw leven?