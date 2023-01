Deze 7 Europese droomhotels openen in 2023

Van logeren in een omgebouwd XXL-treinstation in de Franse Pyreneeën tot overnachten in het meest luxueuze hotel van Rome: deze zeven Europese droomhotels openen in 2023.

1 | Londen, Verenigd Koninkrijk

Net geopend en nu al de ‘heetste’ bestemming in Londen: art’otel London Battersea. Slapen doe je hier in de oude kolencentrale aan de Theems. Battersea Power Station is een van de meest iconische gebouwen in Londen, onder meer vereeuwigd op de platenhoes met vliegend varkentje van Pink Floyd.

Schermvullende weergave ©Radisson Hotels

Veertig jaar nadat de witte schoorstenen hun laatste rookpluim uitbliezen, en na een renovatie die meer dan tien miljard heeft gekost, herbergt het gigantische complex een winkelcentrum, kantoren, appartementen en een gloednieuw luxehotel.

Schermvullende weergave ©Matthew Shaw

Voor de inrichting tekende de Spaanse designer Jaime Hayón. Dé blikvanger: de infinitypool op het dak.

| Vanaf 400 euro per nacht voor een tweepersoonskamer

2 | Huesca, Spanje

Toen Canfranc International in 1928 werd geopend aan de Spaans-Franse grens – op duizend meter hoogte in de Pyreneeën – was het een van de mooiste treinstations in Europa. Een beaux-artspaleis met een gevel van 241 meter, verlicht door 365 ramen. In 1970 werd het station gesloten en hoewel het een bedevaartsoord werd voor spoorwegliefhebbers, raakte het in verval.

Schermvullende weergave

Afgelopen dinsdag, 24 januari, heropende het als Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, een verwijzing naar de oorspronkelijke opening van het station door koning Alfonso XIII van Spanje en de toenmalige Franse president Gaston Doumergue.

In de voormalige stationshal is nu de receptie ondergebracht. Twee historische treinwagons dienen als restaurant. De rest van het gebouw werd omgebouwd tot 104 slaapkamers, een zwembad, spa en bibliotheek. Het nieuwe hotel is eigendom van de Barceló-groep.

| Vanaf 233 euro voor een tweepersoonskamer

3 | Crans Montana, Zwitserland

Net boven de belangrijkste skilift van Crans, in de Zwitserse Alpen, gaat in februari het Six Senses Crans Montana open. Dit eerste ski-in-, ski-out-resort, met 78 kamers met een terras of balkon met uitzicht op de laatste bocht van de Chetzeron-piste, biedt een eigentijdse kijk op de chalet-esthetiek. Denk: veel lariks, eikenhout, kwartsiet en leisteen. Er zijn binnen- en buitenzwembaden, een spa en een openluchtbioscoop, met vuurkorven en warme dekentjes.

Schermvullende weergave ©Six Senses Hotels Resorts & Spas

Behalve in Crans zijn er dit jaar ook Six Senses-openingen in Rome, de Malediven en de Himalaya.

| Opent op 1 februari

| Vanaf 705 euro voor een tweepersoonskamer

4 | Amsterdam, Nederland

Op iets meer dan een halfuur fietsen (tien kilometer) van het Rijksmuseum in Amsterdam, aan de oevers van het IJmeer, ligt Durgerdam. In dit dorp met ongeveer 430 inwoners opent in het voorjaar een gastronomisch hotelletje aan het meer: De Durgerdam.

Schermvullende weergave ©Studio Unfolded

Het pas gerestaureerde zeventiende-eeuwse vakwerkgebouw, dat ook per privéboot (of taxi) vanuit Amsterdam bereikbaar is, krijgt veertien kamers. Ze zijn ontworpen door het hippe Nederlandse Buro Belén.

De Mark, het hotel-restaurant, staat onder leiding van de chefs Richard Oostenbrugge en Thomas Groot, wier Amsterdamse paradepaardje ‘212’ twee Michelinsterren telt.

| Opent op 1 maart

| Vanaf 250 euro voor een tweepersoonskamer

5 | Brussel, België

Na Londen, Amsterdam en Parijs strijkt The Hoxton neer in Brussel. Dat is goed nieuws voor de locals: in Shoreditch (Oost-Londen) was het The Hoxton die de buurt een levendige impuls gaf. De hippe keten belooft nu hetzelfde voor de omgeving van de Botanique/Kruidtuin.

Schermvullende weergave ©The Hoxton

Het wordt een hotel met 198 kamers, een coworkingplek, een rooftopbar, en verscheidene bars en restaurants (onder meer een Peruviaans).

Het gebouw spreekt tot de verbeelding: de Victoria Reginatoren, het voormalige IBM-kantoor, dateert uit 1974 en telt 22 verdiepingen. De seventiesvibe vertaalt zich ook in het interieur, ontworpen door Aime Studios.

| Opent op 1 april

| Tot 31 maart vanaf 130 euro voor een tweepersoonskamer

6 | Rome, Italië

Als je weet hoeveel controverse er was toen het luxehuis Fendi besloot om zijn hoofdkwartier te verhuizen naar het Palazzo della Civiltà Italiana, een gebouw dat Mussolini’s favoriete bouwstijl illustreerde, is het moedig van Bulgari om een hotel te openen in een van de monumentale kantoorgebouwen op het Piazza Augusto Imperatore, gebouwd in opdracht van Il Duce en geflankeerd door het ronde Mausoleum van Augustus (gebouwd in 28 voor Christus en heropend voor het publiek in 2021 na een sluiting van tachtig jaar). De gevel van het hotel is versierd met reliëfs van gevleugelde overwinningen.

Schermvullende weergave ©Bulgari Hotels

Toch is het een imposante plek voor wat volgens de CEO van Bulgari, Jean-Christophe Babin, ‘het meest luxueuze hotel wordt dat ooit in Rome is gebouwd’.

De architecten Antonio Citterio en Patricia Viel hebben bij de verbouwing veel rood, geel en groen marmer gebruikt. Chef Niko Romito (wiens restaurant Reale, in Castel di Sangro, drie Michelinsterren heeft) zal het restaurant leiden. En zoals het Bulgari’s erfgoed betaamt, komt er een bibliotheek met boeken over juwelen.

| Opent in de zomer

| Prijzen nog niet bekend

7 | Melides, Portugal

Op een halfuurtje rijden van Comporta, 120 kilometer ten zuiden van Lissabon, kom je in het stranddorpje Melides. Volgens het reismagazine Condé Nast Traveler is dit het Portugese antwoord op Montauk op Long Island, New York.

Schermvullende weergave ©Hotel Vermelho

Het spectaculaire strand is de jongste tijd erg en vogue bij architecten, kunstenaars en ontwerpers, onder wie de Belg Vincent Van Duysen, maar ook Philippe Starck, Anselm Kiefer en Christian Louboutin, die er volgende zomer een hotel met vijftien kamers opent.

Hotel Vermelho – verwijzend naar de kleur rood – is gebouwd door een lokale architecte, Madalena Caiado. Het interieur weerspiegelt Louboutins eigen eclectische smaak in meubels, kunst en keramiek.