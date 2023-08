Dit zijn de 5 meest luxueuze spa’s van het land

3 | Cabosse | Antwerpen

Net buiten de Leien vormden de gastheren Riad en Filip een herenwoning uit 1864 om tot een luxeguesthouse. Behalve de vier royale suites, de wijnbar en de afternoonteaspot, vind je er ook een poolhouse met een sauna en een hamam. In de tuin kom je tot rust in de natuurlijk aangelegde zwemvijver en de bamboetuin met zonneterras. Kortom: dit is een stille hideaway in hartje Antwerpen.

Praktisch | Adres | Sanderusstraat 19, 2018 Antwerpen

| Tel. | +32 3 689 52 12

| E-mail | info@cabosse.be

| Website | cabosse.be

4 | NE5T | Namen

Dit adults only-hotel in Namen huist in een volledig gerenoveerde vierkantshoeve, aan de oevers van de Maas. De uitbaters gaan voor een combinatie van vijfsterrenservice en comfort, en dat in een ongedwongen, charmante sfeer. Zoals in een maison de famille, zonder witte handschoenen en overdreven plichtpleging.

Tijdens de tien jaar durende restauratie werd de oude hoeve steen voor steen heropgebouwd en getransformeerd in een luxehotel en -spa. In de wellness heb je een uitgebreid aanbod aan behandelingen, met als populairste de Cérémonie Duo. Daarnaast vind je er privéjacuzzi’s en een groot zwembad.

Praktisch | Adres | Allée de Menton 26, 5000 Namen

| Tel. | +32 (0)81 58 88 88

| E-mail | info@ne5t.com

| Website | ne5t.com

5 | Château de Vignée | Rochefort

In de Famennestreek werd de achttiende-eeuwse Château de Vignée gerenoveerd tot een luxehotel op maat van trendy bourgondiërs. Tussen het groen van de Naamse Ardennen onthaast je in de ultramoderne spa. In het binnenzwembad word je omringd door groen. Er is binnen ook een hamam. Buiten relax je in de Finse sauna met zicht op de rivier de Lesse. Ook deze spa biedt lichaamsbehandelingen aan.