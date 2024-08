Exclusief: eerste beelden van gerenoveerde Corinthia Grand Hotel Astoria in Brussel

Aan ambitie ontbrak het de Maltese groep Corinthia Hotels niet toen het in 2016 het Astoria hotel in de Koningsstraat in Brussel kocht. Het hotel, in 1909 ontworpen door architect Henri Van Dievoet en geopened in 1910 voor de Wereldtentoonstelling in Brussel, is sinds september 2000 beschermd erfgoed en één van de mooiste Brusselse hotels uit de belle époque.