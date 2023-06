Food adventure in Berlijn | 5 topadressen van kebab tot posh

Silo Coffee | Adres | Gabriel Max Straße 4, 10245, Berlijn

| Website | silo-coffee.com

| Instagram | @silocoffee

| Silo Coffee is elke dag open vanaf 9 uur. Belangrijk: op vrijdag, zaterdag en zondag kom je er met een laptop niet in. Je kunt hier niet reserveren.

2 | Mustafa’s Gemüse Kebap

Een Turkse arbeidsmigrant dresseerde vijftig jaar geleden de eerste kebab in de Duitse hoofdstad. Sindsdien maakt döner een belangrijk deel uit van de Berlijnse culinaire scene. Duizenden kebabzaakopeningen later is Mustafa’s Gemüse Kebap nog altijd de bekendste - zijn aparte reclamespot is een klik waard - en de beste van de stad, althans als ik de ellendig lange rij hongerigen mag geloven.

Als ik de stoet mensen volg langs een drukke weg met zes rijbanen, dan kom ik uit bij een piepklein eetkraampje vol stickers met religieuze propaganda, liefde, feminisme en politiehaat. Zitplaatsen zijn nergens te bespeuren. En ook niet onbelangrijk: je koopt hier een vleesvariant met kip of een vegetarische variant met gegrilde groenten.

Mustafa’s Gemüse Kebap | Adres | Mehringdamm 32, 10961, Berlijn

| Instagram | @mustafasgemuesekebap

3 | Manifesto Market

In 2018 opende in Praag het eerste filiaal van het foodcourt Manifesto Market. Sinds vorig jaar kun je de vierde en tot nu toe grootste vestiging bezoeken in Berlijn, in het winkelcentrum van Potsdamer Platz. En of het groot is. De beneden- en de eerste verdieping worden gescheiden door een brede trap die doet denken aan een cinemazaal - er zijn ook liften. De verschillende standen stillen je honger met Aziatische delicatessen, Noord- en Zuid-Amerikaanse streetfood en Europese lekkernijen, zoals tapas (El Bodegón), okonomiyaki (Kabuki) - een Japanse hartige pannenkoek – en ice cream rolls (Delabuu). Je kunt hier ook wijn proeven, cocktails en mocktails bestellen, en bier drinken uit een twee verdiepingen hoge biertoren.

Een eerste date, gezinsuitje of zakenlunch: de schat aan opties maken deze interactieve eetplek geschikt voor elke gelegenheid. Tussen de standen, tafels en loungesets door loopt de bediening rond in felroze of -blauwe overalls, naar eigen zeggen afhankelijk van wat in de was zit. Het interieur is strak en industrieel, maar de houten accenten en strategisch opgehangen spots en flashy neonlampen geven de plek een warme uitstraling. Net als de kleurrijke steunpilaren van het gebouw waarop iemand zich heeft uitgeleefd.

En mocht je na een paar uur vertoeven in deze foodhub een - volgens mij volledig onterecht - schuldgevoel hebben, dan kun je altijd een bezoek brengen aan de strategisch neergezette sportwinkel tegenover deze eetspot.

Manifesto Market | Adres | Alte Potsdamer Straße 7, 10785, Berlijn

| Website | manifestomarket.com

| Instagram | @manifestomarket.berlin

| Manifesto Market is elke dag open van 11 tot 22 uur.

| Uiteraard zijn er tal van vegetarische en vegan opties.

| Je kunt hier niet cash betalen.

4 | Papillon

Zonder de vlinderstickers op de ramen zou je denken dat dit pand nog altijd dienstdoet als verfwinkel. Maar neen, sinds januari beleef je hier, in een tunnel onder de treinsporen, een exclusieve ‘dinner & dance’-ervaring. ‘Papillon is het grootste filiaal van eigenaar Felix Brandts en meteen ook de kers op de taart’, zegt een van de bijzonder goedgeklede medewerkers me voordat we samen naar binnen gaan. Achter de gordijnen gaan op het eerste gezicht een lounge en een grote ovalen bar schuil. Ik ben hier voor openingstijd, maar nu al wordt flink gebruikgemaakt van het ‘sound-to-light’-systeem. De spiegelrijke muren maken het effect des te groter.

In de tweede ruimte maken het restaurant en de tweede bar zich klaar voor de gasten van vanavond. De rijen gedekte tafels en oranje zetels doen vermoeden dat je hier ‘gewoon’ dineert, tot ik een draaitafel zie staan. ‘Vanaf 23 uur transformeren we het restaurant in een club’, zegt een barman. ‘Dan begint iedereen naast en op de tafels te dansen. Op het verhoogje in het midden van het restaurant dansen dan ook professionals.’ Volgens hem behoren veel van hun klanten tot de high society van Berlijn. Afterparty’s na drukbevolkte filmpremières zijn hier geen uitzondering. En zelfs over het interieur van de toiletten is duidelijk nagedacht.

Zelfs over het interieur van de toiletten is duidelijk nagedacht. © siska vandecasteele

Wat vind je hier op de menukaart? Mediterrane gerechten met Aziatische invloeden, gemaakt van kwaliteits- en seizoensproducten, van de hand van tien ervaren chefs uit zes verschillende landen. Van kaviaar (49 euro) en kreeft (54 euro) tot een garnaalkroket (9 euro) en een champignonrisotto (22 euro), er zijn opties in elke prijsklasse. Je kunt ook kiezen uit Duitse en internationale wijnen, geselecteerd in samenwerking met vooraanstaande sommeliers uit Berlijn. Of misschien past een bontgekleurde cocktail wel beter bij de wilde slash classy vibe die deze zaak wil uitstralen.

Je kunt kiezen uit Duitse en internationale wijnen, geselecteerd in samenwerking met vooraanstaande sommeliers uit Berlijn. Of misschien past een bontgekleurde cocktail wel beter bij de wilde slash classy vibe die deze zaak wil uitstralen. © siska vandecasteele

Papillon | Adres | Hardenbergplatz 15, 10623, Berlijn

| Website | papillon-berlin.com

| Instagram | @papillon.bln

| Papillon is open van maandag tot en met zaterdag, van 18 tot 2 uur.

5 | Deck5

Deze hoogste rooftopstrandbar van de stad ligt op de zevende verdieping van het winkelcentrum Schönhauser Allee Arcaden. Als ik me door de stem van J Balvin laat leiden, wacht in een kleine, uitbundig versierde strandhut een enthousiasteling gekleed in een flashy bloemenhemd me op. Ook als ik naar de rest van het personeel en naar de gasten kijk, voel ik me underdressed in mijn all black outfit. Ik zie ongestreken joggings, rastavlechten en duur uitziende hemden naast trekrugzakken en aan de kant gegooide naaldhakken.

Rond een grote zandbak vind je barbecues, een strand- en een snackbar, paviljoenen en loungesets. In het zand liggen schepjes en emmertjes voor de kinderen, verdoken tussen de bontgekleurde strandstoelen en schommels. En wanneer je het panoramische uitzicht over Berlijn opmerkt, breek je je hoofd niet langer over de vraag of de parasols, palmbomen, discoballen, fake papegaaien en Boeddhabeelden hier wel matchen. Met een glaasje champagne, een biertje of een mocktail en een bakje nachos is het hier bij zonsondergang puur genieten.

Met een glaasje champagne, een stevige pint of een mocktail en een bakje nachos is het hier bij zonsondergang puur genieten. © siska vandecasteele