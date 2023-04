Garzón en José Ignacio in Uruguay | Wijn nippen, cowboys spotten en surfen

Posada Ayana is een nieuw en kleinschalig hotel. Het is eigendom van de Oostenrijkse familie Kofler, die hier eerst een privévakantievilla bouwde, maar al snel besefte dat ze hier meer wilde zijn om de plek te delen met gelijkgezinde gasten.

De Koflers zijn ook fan van hedendaagse kunst. In de posada staat een kunstinstallatie van James Turrell: ‘Ta Khut’. De iconische skyspace met een opening in de witte, marmeren koepel laat het bekende lichtspel van Turrell op een natuurlijke manier overvloeien in het kustlandschap van José Ignacio, telkens rond zonsopgang en -ondergang, en exclusief voor de gasten van de posada.

Posada Ayana. © David De Vleeschauwer

Het hotel omvat zeventien kamers en een villa. Alle suites hebben kamerhoge ramen waar het licht binnenstroomt en de kunstcollectie van de Koflers in de schijnwerpers zet.

De oceaan ligt op vijfhonderd meter wandelen en de zeebries verkoelt de terrassen. Aan het groen-marmeren zwembad wordt het organische ontbijt geserveerd en ‘s avonds vinden hier sfeervolle dinnerparty’s plaats.

Rekening | Vanaf 520 euro per nacht voor een dubbele kamer met ontbijt. Het hotel is alleen voor volwassenen (+18 jaar). Website | posada-ayana.com

Posada Ayana Del Marinero, 20402 Faro de José Ignacio, Departamento de Maldonado, Uruguay

2 | Hotel Anastasio en beachbar El Chiringo | José Ignacio

Met de opening van El Chiringo creëerden eigenaars Diego en Juan het meest sexy strand­adresje aan Brava Beach. Met de voeten in het zand kun je er zowel koffie of cocktails drinken als lunchen: van fish-and-chips en hamburgers tot gezonde salades, tegen de meest redelijke prijzen op het strand van José Ignacio.

El Chiringo moet zowat het meest sexy strand­adresje aan Brava Beach zijn. © David De Vleeschauwer

De strandbar maakt deel uit van het hotel Anastasio, dat iets verder in de duinen ligt en een goed logeeradres is voor wie dicht bij de oceaan wil zijn. Het hotel heeft enkele kilometers verderop ook een ‘estancia’ waar je kunt paardrijden, kajakken of paddleboarden.

Rekening | Vanaf 175 euro per nacht voor een dubbele kamer met ontbijt. Lunchen vanaf 25 euro per persoon. Website | elchiringoji.com || Tel. | +598/91.046.552 Website | anastasiohotel.com.uy

El Chiringo Ágata, 20402 Faro de José Ignacio, Departamento de Maldonado, Uruguay

Anastasio Sienita (calle 3) entre Amatista y la playa, Barrio, C.P, 20402 Faro de José Ignacio, Departamento de Maldonado, Uruguay

3 | Restaurante en hotel Garzón | Garzón | ❤

In Restaurante Garzón ben je aan het goede adres voor premium vleesgerechten, klaargemaakt op het houtvuur of in de kleioven. © David De Vleeschauwer

Je moet goed op voorhand boeken in het ondertussen legendarische restaurant van chef Francis Mallmann. De gasten zijn vaak foodies die de pelgrimstocht naar hier maakten om van zijn keuken te genieten.

Het restaurant met klein hotel (vijf kamers) is ondergebracht in de oude kruidenierswinkel van Garzón, opgetrokken in de typische bakstenen van de streek en met een binnentuin en zwembad.

Restaurante Garzón. © David De Vleeschauwer

Mallmann is ook gelinkt aan de Bodega Garzón, het lokale wijnhuis met topwijnen die vaak in de prijzen vallen in het buitenland.

En voor wie maar niet genoeg kan krijgen van zijn keuken, is er ook een ‘chiringuito’ in José Ignacio.

Rekening | Vanaf 850 euro per nacht voor een dubbele kamer met ontbijt en fiets om Garzón te verkennen. Minstens 100 euro per persoon voor een diner bij restaurante Garzón, menuprijzen in de bodega beginnen bij 80 euro. Website | restaurantegarzon.com | bodegagarzon.com | chiringuito.meitre.com

Restaurante en hotel Garzón Costa Jose Ignacio y, 20401 Garzón, Departamento de Maldonado, Uruguay

4 | Cruz del Sur Farm en Restaurant | Laguna Garzón en José Ignacio | ❤

De boerderij en het restaurant zijn eigendom van de nicht van Francis Mallmann: Paola en haar Argentijnse man Emiliano Cordeiro. Enkele jaren geleden richtte Paola de biologische boerderij op, omdat ze vond dat er in Uruguay onvoldoende biogroenten beschikbaar waren als aanvulling op het vlees uit het achterland en de vis uit de Atlantische Oceaan. De boerderij ligt dicht bij Laguna Garzón en is te bezoeken volgens afspraak. Het is een inspirerende en zalige plek, je kunt er lunchen of picknicken.

Cruz del Sur Restaurant ligt in het centrum van José Ignacio. Of je nu lamsribbetjes neemt of octopus, alles is perfect gegrild. © David De Vleeschauwer

Het restaurant zelf ligt in het centrum van José Ignacio. Zomerse, gezonde en zeer kleurrijke farm-to-tablegerechten worden geserveerd aan houten tafels met bonte bloemdecoraties. Van gazpacho van heir­loomtomaten tot biolamsribbetjes met een pesto gemaakt van kruiden van de boerderij, perfect gegrild, zoals steeds in Uruguay.

Er is ook een shop waar de biogroenten, lokale honing, olijfolie en andere gourmetproducten verkocht worden.

Rekening | 45 euro per persoon voor een lunch/diner. Website | cruzdelsurfarm.com Tel. | +598/93.357.571

Cruz del Sur Farm en Restaurant C. Las Garzas, 20402 Faro de José Ignacio, Departamento de Maldonado, Uruguay

5 | Parador La Huella | José Ignacio

La Huella is hét strandrestaurant waar de best gegrilde vis geserveerd wordt, samen met perfect gekoelde rosé van de albarinodruif, afkomstig van de Bodega Garzón. San Pellegrino riep de parador in 2022 opnieuw uit tot een van de beste restaurants van Zuid-Amerika.

Niet te missen zijn de ‘pejerrey’-beignets. Die kleine zilverkleurige vissen worden schoongemaakt en doormidden gesneden, gezouten, met bloem bestrooid en gefrituurd. ‘s Zomers (onze winter) is het restaurant zo populair dat je, zelfs met reservering, gemakkelijk een uur moet wachten voor er een tafeltje vrijkomt. ‘s Avonds krijg je er een chic wollen dekentje bij om de koele zeebries te vergeten.

Rekening | 40 euro per persoon voor de lunch. Website | paradorlahuella.com Tel. | +598/44.862.279

Parador La Huella C. de Los Cisnes, 20402 Faro de José Ignacio, Departamento de Maldonado, Uruguay

Q&A met local Francis Mallmann Je groeide op in Patagonië. Hoe belandde je in het toen nog onbekende Garzón? ‘Eind jaren 70 opende ik een restaurant aan het strand in José Ignacio. Het was toen een knusse kustplaats waar vooral de bemiddelde Argentijnen uit Buenos Aires het weekend kwamen doorbrengen. Ik hield dan al van het stoffige, bloedmooie achterland, met zijn wijde, niet-geasfalteerde wegen. Twintig jaar geleden opende ik een restaurant met hotel erbij in Garzón, omdat ik al voelde dat het daar speciaal was.’ Hoe zag je Garzón evolueren? ‘Toen ik het restaurant opende, was het niet meer dan een enclave met minder dan tweehonderd inwoners. In 2009 opende ik ook een keramiekshop en inviteerde ik kunstenaars die er in residentie konden verblijven. Zo ontdekten interessante mensen Garzón. Maar het blijft gelukkig low profile: stoffige cowboydorpjes zijn niet voor iedereen weggelegd.’ Hoe wordt het karakter van dit typische dorp behouden? ‘Ik opende een atelier voor hout- en ijzerbewerking, zodat iedereen in dezelfde stijl kan bouwen. Ik wil in de toekomst zelfs een museum voor arts & crafts openen.’ Zullen we meer Mallmann-projecten zien in Garzón? ‘Het bestaande restaurant met klein hotel werd onlangs uitgebreid met Casa Anna, het voormalige huis van de Engelse galeriehouder Martin Summers. Het is een prachtige annex met een suite en drie kamers, tuin en zwembad.’ Wat serveer je in je restaurant in Garzón? ‘Lokale, premium vleesgerechten, verse vis uit de Atlantische Oceaan en biologische groenten, klaargemaakt op het houtvuur of in de kleioven.’ Waarom wordt Uruguay almaar populairder? ‘Steeds meer mensen zijn op zoek naar safe havens zoals Uruguay. Bovendien is het klimaat hier vrij stabiel. Vroeger kostte een huis aan het strand in José Ignacio 300.000 euro. Nu worden ze verkocht voor acht miljoen. Desondanks blijft de sfeer gezellig: dát is het geheim van Garzón.’ Website | restaurantegarzon.com

6 | La Juana | La Juanita

Dit is de favoriete hang-out van wie hier thuis is en meteen ook het gezelligste restaurant met bar in de buurt. Het is weg van het strand, in de levendige La Juanita-buurt, op een kilometer van José Ignacio.

La Juana is alleen ’s avonds open, dan branden er ontelbare lichtjes op het houten terras en onder de sfeervolle zeildoeken. Het is ongetwijfeld het meest romantische restaurant rond José Ignacio.

De keuken is hedendaags, met veel hartige gerechten die uit de kleihoutoven komen of van de gigantische grill binnen: alles (zelfs de desserts zoals de crème brûlée met limoen) wordt klaargemaakt op hout. Op het menu staan gegrilde octopus, lamsvlees met polenta en voor de vegetariërs is er malfatti (een soort gnocchi) met spinazie en ricotta, badend in een intense tomatensaus.

Rekening | Vanaf 35 euro per persoon voor een diner. Eigen wijn meebrengen kan voor 9 euro per kurk. Instagram | @juanacocinabar

La Juana 10, 20402 Faro de José Ignacio, Departamento de Maldonado, Uruguay

7 | La Juanita | Laguna Garzón en José Ignacio

Veel locals verhuisden de jongste jaren vanuit José Ignacio naar de nabijgelegen buurt La Juanita, aan de andere kant van de grote baan en verscholen in het weelderige groen. Daardoor ontstond een microkosmos van coole, nieuwe adressen. Ga zeker koffie drinken bij Rizoma, een prachtige boekenwinkel en koffiebar, ontworpen door de bekende Argentijnse architect Diego Montero Espina. Rizoma heeft ook enkele mooie kamers te huur.

La Juanita is een microkosmos van coole, nieuwe adressen, zoals Rizoma, een boekenwinkel en koffiebar van de Argentijnse architect Diego Montero Espina. © David De Vleeschauwer

Rizoma 5984+99X between Calle José Ignacio and Calle, Calle Los Lobos, 20402 Faro de José Ignacio, Departamento de Maldonado, Uruguay

Ernaast ligt de Laurel & Barbour-shop. Laurel is het lokale, organische cosmeticamerk van Paz Pittaluga, een jonge onderneemster en bekend model in Uruguay. Ze verkoopt haar producten in combinatie met kleding en accessoires van het outdoormerk Barbour.

De Laurel & Barbour-shop van model Paz Pittaluga. © David De Vleeschauwer

La Juanita 20402 La Juanita, Departamento de Maldonado, Uruguay

Nog wat verder ligt de Otra Vintage Style Leather Shop, met robuuste en duurzame lederwaren, geïnspireerd op wat de gaucho’s dragen. Tapa’s en wijn vind je in een dromerige en relaxte setting bij Solera, zowel om te kopen als om ter plekke te proeven.

Coole cowboy Tavo Rodríguez van de Otra Vintage Style Leather Shop in La Juanita. © David De Vleeschauwer

Otra Vintage Style Leather Shop América Latina 12, 20402 Faro de José Ignacio, Departamento de Maldonado, Uruguay

Alle adressen vind je in de Los Lobos-straat in La Juanita. Instagram | @laurelji_ | @otra.vintage | @rizoma.lajuanita | @soleravinosytapas

8 | Puente Laguna Garzón

Vanuit José Ignacio gaat het over de Route 10 noordwaarts tot Puente Laguna Garzón. Dat is een ringbrug, ontworpen door de Uru­guayaanse architect Rafael Viñoly, die een cirkel maakt over het water van Laguna Garzón. De brug werd vooral gebouwd om auto’s te doen vertragen over de lagune en wandelaars veiliger te laten oversteken.

Puente Laguna Garzón. © David De Vleeschauwer

Het is een van de mooiste plaatsen om kite­surfers aan het werk te zien en het zelf ook eens te proberen. De jongste jaren openden steeds meer scholen die zowel windsurf- als kitesurflessen geven. Op de Laguna Garzón kun je bij Kite Club Uruguay en Kite Y Windsurf Laura ook suppen, kajakken en zelfs zeilen.

Puente Laguna Garzón 5CXG+4WC, Rambla, 20000 Departamento de Maldonado, Uruguay

9 | Atelier Eva Claessens | Garzón

De Belgische kunstenares Eva Claessens woont en werkt al sinds 2007 in Garzón. Haar atelier is vrij te bezoeken. © David De Vleeschauwer

Een van de anciens van Garzón is de Belgische kunstenares Eva Claessens, die hier al sinds 2007 permanent woont en werkt. Haar atelier ligt in het dorp zelf. Ze reist vaak de wereld rond, soms met exposities, zoals in 2020 in het Richard Neutra ‘Lovell Health House’ in de heuvels van Los Angeles (de eerste expo ooit in dat iconische huis) en deze zomer in Château La Coste in de buurt van Aix-en-Provence.

Claessens schildert met acrylverf op diverse structuren. Ze is ook beeldhouwer en maakt keramiek. Ze liet een hologram maken van haar 35 jaar oude paard Wadee, dat in Garzón op een weide staat. Het is haar droom om dat hologram in datzelfde Richard Neutra-huis te laten rondwandelen als kunstinstallatie.

Het 35 jaar oude paard Wadee van de Vlaamse kunstenares Eva Claessens. Ze liet er een hologram van maken als kunst­installatie. © David De Vleeschauwer

In 2020 opende ze een nieuw atelier in Garzón waar bezoekers welkom zijn.

Rekening | Een bezoek is gratis. Reserveren | Via Instagram of mail. Website | evaclaessens.com

10 | Piero Atchugarry Gallery | Garzón

Piero Atchugarry is de zoon van de bekende kunstenaar en beeldhouwer Pablo Atchugarry uit Uruguay. In 2014 opende Piero zijn eerste galerie in Garzón, met een focus op hedendaagse kunst.

Intussen introduceerde hij ook een programma voor artiesten in residentie. Kunstenaars van over de hele wereld kunnen naar Garzón komen en kunst maken, geïnspireerd op het landschap en de natuur rond het dorp. Bezoekers van de galerie kunnen vaak artiesten aan het werk zien, want de ruimte fungeert ook als studio.

Piero Atchugarry Gallery. © David De Vleeschauwer

Elke kunstenaar maakt een sculptuur die dan in het nabijgelegen park geplaatst wordt. Piero heeft een tweede galerie in Miami en in Garzón zelf opende hij eind 2019 een tweede locatie, de Viewing Room.