Het Noorden is het nieuwe Zuiden | Belgen over hun 'Scandi Switch'

1 | Geert Hannon en Anke Appel, interieurzaak feelathome

‘Onze liefde voor het Noorden is dik tien jaar geleden ontstaan’, zegt Geert Hannon. ‘Na zoveel jaar op vakantie in het Zuiden hadden we het daar zo’n beetje gehad. Dus zijn we in de zomervakantie voor drie weken naar Zweden getrokken. Dat is supergoed meegevallen. Toch zijn we nog een paar keer naar het Zuiden op vakantie geweest, tot we in 2012 in de zomervakantie naar Noorwegen zijn gegaan. Daar is de vonk definitief overgeslagen. Noorwegen is in onze ogen een pak mooier dan Zweden.’