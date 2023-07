Hotel La Réserve van Coucke en Versluys in Knokke geopend

Marc Coucke en Bart Versluys ontvangen maandag de eerste gasten in hun vernieuwde hotel La Réserve aan de Elisabethlaan in Knokke-Heist na een groot renovatieproject.

La Réserve is sinds de opening in 1949 een vaste waarde in Knokke-Heist. Veel Hollywoodsterren, politici, koninklijke gasten, toonaangevende ontwerpers en intellectuelen logeerden al in het hotelgebouw, onder anderen Keith Haring, Brigitte Bardot, David Beckham en Paris Hilton. Jean-Claude Van Damme, een vaste hotelgast, was recent zelfs aanwezig op een van de dry-runs in het restaurant La Rigue.