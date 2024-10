Is een AI reisgids de toekomst van reizen?

Wil je de taal liever zelf leren zonder gebruik te maken van ‘cheat sheets’? Sinds de lancering van Duolingo Max, een premium abonnementsdienst die gebruikmaakt van GPT-4, komen er steeds meer betalende gebruikers bij. Wat apps zoals Duolingo en andere gemeen hebben, is de ‘text messaging interface’. Geen stijve lessen meer, maar chatten – via tekst of spraakberichten – met je digitale taalbuddy. Bij fouten krijg je meteen feedback. Dankzij bijna-menselijke stemmen en perfecte spraakherkenning fungeren de bots als persoonlijke taalcoaches. Toegegeven, ze zijn nog niet helemaal foutloos, maar ze komen aardig in de buurt van een echte docent.

2 | Musea en de magie van AI

Virtuele gidsen en praatgrage ooievaars

Wie doet het?

Internationale topmusea zoals het British Museum of het Louvre, maar ook het Zwin Natuur Park of het Museum voor Schone Kunsten in Gent leggen een laagje AI over hun museumervaringen.

Artificiële intelligentie?

Advertentie

Het Zwin heeft dit jaar iets nieuws uit zijn bek geschud: een pratende ooievaar. De vogel vraagt bezoekers om feedback na hun museumbezoek. Klantenservice in vogelvorm, als het ware. Het project kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen het provinciebedrijf Westtoer en de Gentse AI-experts van Lean Mean Learning Machine. Zij zijn geen vreemden in de AI-museumwereld, want eerder gaven ze schilderijen in het Museum voor Schone Kunsten in Gent een stem. Bezoekers konden via een microfoon vragen stellen aan de ‘zittende vrouw’ in een werk van Rik Wouters.

In het British Museum wordt AI gecombineerd met augmented reality (AR). Met de AR-app van het museum zien bezoekers via hun apparaten een virtuele laag boven op de werkelijkheid, zoals historische objecten in hun originele context.

Verleidelijke droomwereld In het werk van de Parijse 3D-kunstenaar Hugo Fournier, wiens beelden dit artikel begeleiden, vloeien kunst, design en architectuur samen. Fourniers creaties zijn zowel surrealistisch als verbluffend realistisch, en voeren je mee naar een verleidelijke droomwereld. Zijn inspiratiebronnen zijn visionaire architecten zoals Antti Lovag, Claudio Silvestrin en Ludwig Mies van der Rohe. | Website | hugofournier.com

In het Young Museum in San Francisco kon je, in samenwerking met Snap Inc., het bedrijf achter Snapchat, avondjurken van Yves Saint Laurent of Valentino virtueel op jezelf passen. Hoewel AR op zichzelf geen AI is, kan artificiële intelligentie AR naar een hoger niveau tillen, bijvoorbeeld door middel van beeldherkenning of personalisatie.

AI maakt museumbezoeken interactief, met chatbots die je doorheen het museum gidsen. De Franse start-up AskMona van de jonge onderneemster Marion Carré is een specialist in AI voor musea en werkte onder meer samen met het Louvre, de Fondation Louis Vuitton en het Centre Pompidou. De chatbots van AskMona kennen de museumcollectie door en door en houden rekening met eerdere bezoeken, waar je je bevindt in het museum en je persoonlijke voorkeuren. Bovendien kun je via hun ‘smart magnets’ chatten met beroemde kunstenaars zoals Vincent van Gogh.

Advertentie

3 | Next-gen reisplanner

Reisagent op je telefoon of desktop

Wie doet het?

Met zoveel AI-reisplanners op de markt lijkt het wel alsof je een supermarkt voor reisplanning binnenwandelt: Trip Planner, Mindtrip, Layla, Wonderplan, iPlan, TripIt, RoamAround, Vacay, GuideGeek, Byway of Sekr: allemaal spelen ze reisagent. Ook hotelwebsites hebben een AI-powered travel planner; zo heet die van Expedia Romie, en Accor lanceerde er recent eentje met Amazon. Of je kunt simpelweg reisvragen stellen aan (Google) Gemini of ChatGPT.

Je kunt een reisartikel – van sabato.be bijvoorbeeld – invoeren en hopla, daar is je trip op basis van het artikel al uitgestippeld, met foto’s, kaart en links. © Hugo Fournier

Artificiële intelligentie?

Stel: je wil op citytrip naar Rotterdam, maar in je drukke leven is er geen tijd om de reis voor te bereiden. Online word je overspoeld door een zee aan informatie, maar hoe voorkom je dat je kopje-onder gaat in de digitale jungle? AI-aangedreven travel planners doen het werk voor jou. Deze chatbots stippelen je reis uit, geven inspiratie en maken zelfs een minuut-per-minuut dagplanning of boeken je hotel of vliegtuig. ‘End-to-end trip planning’, heet dat in technologietermen. Je kunt je reisroute downloaden in een pdf of naar je e-mail sturen.

Advertentie

75 procent van de reizigers haalt vandaag zijn inspiratie uit sociale media, maar wat doe je er vervolgens mee? Bij Mindtrip kun je eenvoudig een reel of TikTok-video invoeren, waarna AI de plaatsen in de video herkent. Meer nog: je kunt ook een interessant reisartikel – van sabato.be bijvoorbeeld – invoeren en hopla, daar is je driedaagse trip op basis van het artikel al uitgestippeld, compleet met foto’s, een overzichtelijke kaart met aangeduide adressen en makkelijk klikbare internetlinks. De naamloze chatbot heeft er nog geen minuut voor nodig.

Volgens een rapport van Deloitte maakt ‘The GenAI agent’ een opmars: een virtuele reisconciërge die niet alleen trips boekt, maar ook inzicht biedt in prijsoptimalisatie, weersomstandigheden, loyaliteitsprogramma’s en annuleringsvoorwaarden. Het is als een reisagent en persoonlijke assistent ineen, en bovendien extreem flexibel, want slaapt nooit en is 24/7 beschikbaar. Klein detail: superman kan wel wat extra nachtrust gebruiken, want helemaal foutloos werken deze next-gen reisagenten nog niet. Als we aan Layla een driedaags programma voor Oostende vragen, krijgen we de opera in Gent getipt.

4 | Virtuele receptie

Chatbots als de nieuwe helden van de front desk

Wie doet het?

Bijna alle grote hotelketens, zoals Hilton, Marriott, Accor of Ritz-Carlton, experimenteren momenteel met AI in hun conciërgediensten en smartroomtechnologie. In sommige Disney-hotels kun je zelfs praten met een Disney-figuur die Alexa-gewijs je diner bestelt. Jonge ketens zoals het Duitse Numa gaan nog een stap verder en schaffen zelfs de receptie af.

Artificiële intelligentie?

Ze zijn altijd beschikbaar, helpen je bij het boeken van je kamer, regelen je check-in, passen de kamertemperatuur aan, sturen je een digitale sleutel en geven persoonlijke aanbevelingen in de buurt. Chatbots fungeren als de nieuwe helden van de receptie met een virtuele rolodex. Het is alsof je een butler hebt die je gedachten kan lezen en nooit moe wordt of slaapt.

In de hotels van Marriott kun je via een chatbot de wificode opvragen, een extra nacht boeken of de temperatuur in de kamer een graad hoger zetten. Airbnb heeft sinds de coronapandemie ‘contactless self check-in’ geïntroduceerd, waarbij je de deur opent met een digitale code. Tegenwoordig vertaalt het platform ook je gesprekken met anderstalige hosts in real time.