Luik ontluikt: zes insiders delen hun beste tips voor de 'Cité Ardente'

Valt er in Luik meer te ontdekken dan wafels, balletjes en koffie? Zes Luikenaars verklappen hun favoriete adressen, van Daniel Buren in het station tot een 'cantine liégeoise'.

Insider 1 | Ondernemer Stephan Uhoda

Schermvullende weergave ©Anthony Dehez

Ondernemer Stephan Uhoda heeft twee passies: de stad Luik en hedendaagse kunst. Twee liefdes die hem inspireerden voor een monumentaal nieuw project: hij vroeg de Franse kunstenaar Daniel Buren om het station Luik-Guillemins in te kleuren. Vanaf 15 oktober 2022, kun je het resultaat bekijken.

Insider 2 | Sterrenchef Thomas Troupin

Schermvullende weergave ©Anthony Dehez

Sterrenchef Thomas Troupin (34) stootte op ongeloof en zelfs onbegrip toen hij een paar jaar geleden besloot om zijn nieuwe restaurant Toma [19] in zijn geboortestad Luik te openen. ‘De Luikenaren zouden niet klaar zijn voor mijn keuken, zeiden ze. Maar kijk, vandaag is iedereen trots dat ik hier zit. En we lokken ook een nieuw publiek naar de stad.’

Insider 3 | Blogster/influencer Sophie Ismail

Schermvullende weergave ©Anthony Dehez

Blogster/influencer Sophie Ismail mag dan al de helft van de tijd in Parijs doorbrengen, Luik is en blijft haar thuisstad. Haar lifestyleblog Alerte à Liège, een van de allereerste van het land, bestaat intussen 15 jaar. Haar schrijfsels openden veel deuren, van collabs met Chanel en LVMH tot een carrière als gastlector en communicatieconsultant.

Insider 4 | Restauranteigenaar Aris Kumeso Mateta

Schermvullende weergave ©Anthony Dehez

Restauranteigenaar Aris Kumeso Mateta (32) vindt dat de keuken van zijn thuisland Congo in België ondergewaardeerd is. Daar wil hij met zijn restaurant en delicatessenzaak Yaka Afrotoria in Luik verandering in brengen. ‘Iedereen maakt vandaag Noord-Afrikaanse klassiekers als couscous, tajine en shakshuka klaar. Maar ken je ook poulet yassa, mafé au bœuf en thieboudienne?

Insider 5 | De zussen Alexandra (26), Pauline (27) en Marie (28) Van Damme

Schermvullende weergave ©Anthony Dehez

De zussen Alexandra (26), Pauline (27) en Marie (28) Van Damme openden afgelopen zomer Vinicurien, een nieuwe wijnbar in Outremeuse, een eilandje op de plek waar de Ourthe en de Maas samenkomen. ‘We wilden altijd al een project met ons drieën beginnen nadat we waren afgestudeerd. En we wisten dat het een wijnbar zou worden.’

Insider 6 | Modeondernemers Salomé en Morgane Lindenberg

Schermvullende weergave ©Anthony Dehez