Marokko | Ontstuimend Marrakech en luxe in de Agafay-woestijn

Er hangt een huiselijke, ontspannen sfeer in deze Berberse omgeving: Arabische hengsten staan te snuiven in de kraal, er lopen pauwen rond, een ezel, geiten en kippen. In de omgeving worden kruiden en groenten gekweekt die later worden verwerkt in de gerechten.

Rekening | Vanaf 190 euro per nacht voor 2 personen in een explorer-tent, inclusief ontbijt.

2 | Berber Lodge | Oumnass | ❤

Berber Lodge is gebouwd als een kashba, een typisch dorp, verspreid over vijf hectare in een oude olijfgaard.

Berber Lodge is sinds 2017 genesteld aan de voet van het Atlasgebergte, aan de rand van het dorp Oumnass, ongeveer 25 kilometer ten zuiden van Marrakech. De lodge van eigenaar Romain Michel-Ménière is een ode aan de Berbercultuur.

Hij is een Frans-Zwitserse binnenhuisarchitect die sinds 2002 in Marokko woont. Met de bevriende architecten van Studio KO en landschapsarchitect Arnaud Casaus opende Romain Michel-Ménière dit oord met als doel de cultuur van de Berbers te ontdekken.

Het rustieke retreat is gebouwd als een kashba, een typisch dorp, verspreid over vijf hectare in een oude olijfgaard. Het is ontworpen met respect voor de traditionele architectuur en ambachtelijke bouwtechnieken: bakstenen van klei en modder, plafonds van riet en palmbomen en balken van eucalyptushout.

Berber Lodge omvat negen roze lodges, elk met een eigen tuin of patio. Elke lodge is ingericht met een mix van traditio­neel en design. Zo vind je er handgemaakte berber­tapijten, textiel en kussens, antieke Marokkaanse meubels, kleurrijke stoffen, lampenkappen van lang gras, en rieten manden en voetenbankjes. Studio KO: ‘Het toevluchtsoord heeft alles waar wij van houden. Het is er rustgevend en mooi, eenvoudig, rustiek met een vleugje verfijning. De sfeer is bijna poëtisch.’

3 | Kasbah Beldi | Amizmiz

Nog in de Agafay-woestijn, in het dorp Amiz­miz, ligt Kasbah Beldi, het landelijke broertje van de bekende Beldi Country Club net buiten Marrakech. De omgeving steelt de show: het grote meer omringd door pijnbomen, de honingkleurige toppen van de Atlas en de kegelvormige Toubkal, bestrooid met sneeuw.

Na een tocht in de Atlas of in de woestijn kun je uitrusten op een van de berbertapijten onder een oude steeneik en genieten van een heerlijke tajine met kip en citroen.

Rekening | Vanaf 140 euro per nacht voor een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt. De lodges vanaf 165 euro per nacht.

4 | Maison Brummell Majorelle | Gueliz

Na drie jaar strategisch plannen en bouwen is dit jaar het verfijnde en serene hotel Maison Brummell Majorelle een feit. Daarvoor werkte de Oostenrijkse eigenaar Christian Schallert (die eerder al Hotel Brummell in Barcelona opende) samen met de Nieuw-Zeelandse architect Bergendy Cooke en de Marokkaanse architect Amine Abouraoui. In de rue Yves Saint Laurent heeft het een unieke locatie, met uitzicht op een deel van de Majorelle-tuinen.

Dankzij de gunstige ligging vlak bij de Majorelle­tuin kun je al vroeg in de ochtend (vanaf 8 uur) de tuin bezoeken. Geniet van deze oase van rust midden in de stad, die enkele jaren geleden gerestaureerd werd door landschapsarchitect Madison Cox.

Eten & Drinken

5 | Sahbi Sahbi | Gueliz | ❤

Na het succes van Le Grand Café de la Poste en Bô Zin in Marrakech, opende het Franse koppel Helena Paraboschi en Pierre Pirajean eind 2022 een derde, bijzonder restaurant in het hart van de trendy wijk Gueliz: Sahbi Sahbi. Net zoals voor hun twee andere restaurants deden ze ook voor Sahbi Sahbi een beroep op Studio KO. Het geheel doet denken aan een verfijnde versie van een Japans eethuis, met naast klassieke tafels onder grote papieren Akari-­lampenkappen ook een grote U-vormige toog rond de open keuken.

Sahbi Sahbi betekent in het Marokkaans zielsverwanten. Het restaurant wordt uitsluitend gerund door vrouwen en geeft een zeldzame inkijk in de geheimen van de Marokkaanse keuken. In Marokko is de keuken traditioneel een geheimzinnige plek, het verborgen domein van de ‘dadas’, vrouwen die de recepten van generatie op generatie mondeling doorgeven. Sahbi Sahbi wijkt af van die traditie door een open keuken in het hart van de eetzaal te plaatsen.

Q&A met locals Karl Fournier en Olivier Marty (Studio KO)

Marrakech loopt als een rode draad doorheen jullie carrière. Hoe is dat verhaal begonnen?

‘We werden verliefd in 1996 en in datzelfde jaar gingen we voor het eerst samen op reis… naar Marrakech. Ook op de stad hadden we meteen een crush: nauwelijks een jaar nadat we in 2000 ons architectenbureau in Parijs hadden opgericht, voegden we een satellietlocatie toe in Marrakech.’

Voelt de stad als jullie tweede thuis?

‘Ja. We gaan er gemiddeld een keer per maand naartoe. We vielen in de eerste plaats voor de cultuur, de landschappen, het licht en de warmte. We missen de stad heel snel.’

Is het Marrakech van nu vergelijkbaar met het Marrakech van twintig jaar geleden?

‘Oh neen, ze barst uit haar voegen en ze wordt zo uitgestrekt dat hele wijken ons ontgaan. We moeten vandaag zuinig bouwen en zorgzaam omgaan met de plaats die er is. Als architecten dragen we een verantwoordelijkheid; we weigeren dan ook veel aanvragen voor nieuwe gebouwen in Marrakech. Tegelijk gebeurt er iets heel moois: jonge Marokkanen die in het buitenland hebben gestudeerd of er een paar jaar hebben gewerkt, komen terug. Zij hebben de energie om nieuwe dingen te creëren en om een ambachtelijke knowhow nieuw leven in te blazen.’

Zijn er bepaalde gebouwen die jullie bewonderen?

‘Natuurlijk. Om te beginnen al het historische architectonische erfgoed van de oude stad. De Ben Youssef Medersa (een voormalige Koranschool) en het El Badi-paleis zijn architecturale parels. Maar ook de medina, een van de grootste in de Arabische wereld, is de moeite waard, net als het nieuwe Musée de la Parure.’

Willen jullie nog insidertips delen?