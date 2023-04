Menorca | Parel van de Middellandse Zee in het hart van de Balearen

De local | Karel Balas De Franse fotograaf en artdirector Karel Balas richtte de magazines MilK en MilK Décoration op. Hij gaat al meer dan acht jaar naar Menorca en bezit er sinds 2020 in het binnenland een rustiek huisje van zestig vierkante meter. In het boek ‘Secret Houses: Living in Menorca’, waarvoor hij de foto’s nam en Susana Gallardo de tekst schreef, uit hij zijn liefde voor Menorca en de verrassende architectuur. Karel Balas. © Isis-Colombe Combréas De favoriete adressen van Karel Balas staan hieronder aangeduid met een ❤. De Q&A met hem lees je lager in dit artikel.

Slapen

1 | Es Bec d’Aquila | Alaior | ❤

Es Bec d’Aguila is zonder twijfel een van de mooiste vakantie­woningen op het eiland. Ze ligt op de top van een heuvel, omgeven door een prachtig landschap.

Wie met vrienden of (een grote) familie naar Menorca gaat, kan Es Bec d’Aguila huren, misschien wel een van de mooiste woningen op het eiland. Het verhaal van Es Bec d’Aguila (letterlijk Adelaarsbek) begon in de 19de eeuw, toen een familie van rijke Menorcaanse kooplieden haar weekendverblijf bouwde op de top van een heuvel, omgeven door een prachtig landschap.

Es Bec d’Aguila.

De nieuwe eigenaars, Benedicta (afkomstig van het eiland) en haar man Benoit, renoveerden het huis met de hulp van het Parijse architectenbureau L’Atelier du Pont en het plaatselijke bureau Aru Arquitectura. Elementen van de klassieke Menorcaanse architectuur en herontdekte verborgen charmes zoals een prachtig aangelegde tuin, authentieke gewelfde plafonds en Cubaanse handgemaakte tegels werden gecombineerd met hedendaagse invloeden en een zacht en gestructureerd kleurenpalet. Het resultaat is een heerlijke vakantiewoning met twaalf gastenkamers die huiselijkheid combineren met de diensten van een luxehotel.

Es Bec d’Aguila.

Rekening | Vanaf 11.000 euro per week voor 22 gasten, inclusief privéchef, maaltijden, dagelijks onderhoud en schoonmaak. Website | esbecdaguila.com

Es Bec d’Aguila Finca Es Bec Nou, Cami des Becs, 07730 Alaior, Illes Balears, Spanje

2 | Son Blanc | Alaior | ❤

Son Blanc, een voormalige boerderij, is omgeturnd tot een boetiekhotel met veertien kamers, die allemaal een ander interieur kregen. © Karel Balas

De Instagrampagina @sonblancmakingof biedt een unieke inkijk in de vijf jaar durende renovatie van dit hotel – of deze boerderij – en maakt meteen duidelijk waar het om draait: authenticiteit, het communitygevoel, zero waste, duurzame landbouw en lokale producten.

Son Blanc opende deze maand in een gerenoveerde traditionele boerderij, een finca, omgeven door een ongerept, wild landschap van meer dan 130 hectare. Het hotel wordt gerund door dezelfde eigenaars als Es Bec d’Aguila.

Son Blanc. © Karel Balas

De veertien kamers verschillen en zijn elk apart ingericht. Ze hebben privétuinen, terrassen met outdoorhottubs en fantastische uitzichten op het landschap. De gemeenschappelijke ruimtes – zoals de restaurants, het zwembad, de bar en de yogastudio – moeten de gasten in connectie brengen met de natuur, met zichzelf, en uiteraard ook met de andere gasten.

Rekening | Vanaf 170 euro per nacht voor een tweepersoonskamer. Website | sonblancmenorca.com

Son Blanc 07769 Son Blanc, Illes Balears, Spanje

Slapen & Eten

3 | Menorca Experimental | Alaior | ❤

De drie oprichters van de Experimental Group, die al sinds hun kindertijd vrienden zijn, begonnen hun imperium in 2007 met de Experimental Cocktail Club in Parijs. Intussen kwam er een vierde partner bij en openden ze clubs en hotels in New York, Parijs, Londen, Venetië, op Ibiza en sinds 2019 ook op Menorca.

Met de hulp van de Franse designer Dorothée Meilichzon transformeerden ze een traditionele finca in de buurt van Alaior in een hotel met 43 kamers dat het gevoel uitstraalt van een artistiek zomerhuis. Met de studio van Joan Miró op Mallorca of het huis van Salvador Dalí in Cadaqués als inspiratie, wilden ze een plek creëren waar de gasten zich zowel geïnspireerd als ontspannen kunnen voelen.

Het hoofdgebouw maakt deel uit van een landgoed van dertig hectare, met maquis, kronkelende stenen muren en struiken van wilde olijfbomen. Een stoffig pad tussen majestueuze dennen leidt naar een vierkant herenhuis en verscheidene bijgebouwen – tuindershuisjes, een kapel, een varkensstal – die vakkundig werden omgebouwd tot vrijstaande ‘casitas’, sommige met eigen zwembad, tuin of balkon.

Menorca Experimental. © Karel Balas

De inrichting inspireert: een atrium met lattenbalustrades, een massieve houten tafel voor een witgekalkte open haard of een muur van zeegroene keramische tegels. Rustieke, lokale meubelen staan er samen met vintage Charlotte Perriand-eetkamerstoelen en wandlampen van Ryden Rizzo bij Allied Maker.

Volgens Karel Balas eet je hier de hele dag door uitstekend, ook als je er niet verblijft: het ontbijt en het diner worden op het terras aan het hoofdgebouw geserveerd, de lunch in het informele restaurant bij het zwembad.

Rekening | Vanaf 180 euro per nacht voor een tweepersoonskamer. Website | menorcaexperimental.com

Menorca Experimental Camí de Llucalari, 07730, Illes Balears, Spanje

Eten & Drinken

4 | Bar Ulisses | Ciutadella

Joan Canals, barman van beroep en een rusteloze ziel, heeft van Bar Ulisses – gelegen op de markt van Ciutadella – een van de meest trendy en happy plekken van de stad gemaakt.

Je kunt er op eender welk tijdstip van de dag terecht: ‘s morgens voor het ontbijt (de broodjes met sobrasada, butifarró, cuinxot of Franse omelet zijn verslavend) of een koffie terwijl je de drukte van de markt gadeslaat; ‘s middags voor de lunch met lokale producten, zoals vis en zeevruchten van de eigen boot; en ‘s avonds, of op elk ander moment, voor een hapje of een drankje (Joan shaket geweldige cocktails).

In Bar Ulisses kun je op gelijk welk moment van de dag terecht. De vis en zeevruchten in je bord komen van de eigen boot.

Bovendien organiseren ze hier vaak eet- en wijnevenementen, zoals menu’s met aangepaste natuurwijn.

Rekening | Hoofdgerechten tussen 17 en 36 euro. Website | ulissesbar.com | Reserveren via de website.

Bar Ulisses Plaça de la Llibertat, 22, 07760 Ciutadella de Menorca, Illes Balears, Spanje

5 | Nonna Bazaar | Carretera a Cala en Blanes

Nonna Bazaar is omgeven door een boerderij van vierhonderd hectare. In het farm-to-tablerestaurant serveren ze zowel traditionele Menorcaanse gerechten als pizza’s. © Laura Mazzello Photography

Een nieuw farm-to-tablerestaurantconcept in het teken van het delen van ervaringen. De rood ommuurde finca uit 1637 in de buurt van Ciutadella is omgeven door een boerderij van vierhonderd hectare. Het domein heeft verscheidene terrassen en een eigen moestuin.

Nonna Bazaar. © Laura Mazzello Photography

Nonna Bazaar is het geesteskind van hotelier Arnaud Zannier, die exclusieve hotels heeft in Cambodja, Namibië en Vietnam. De menukaart weerspiegelt de verschillende culturele en culinaire invloeden van de Middellandse Zee, met verse seizoensgebonden recepten en kleine gerechten om te delen. Je eet er zowel pizza’s als traditionele Menorcaanse gerechten.

Nonna Bazaar. © Laura Mazzello Photography

Nonna Bazaar is ook meer dan een restaurant. Overdag kun je er wandelen – flaneren is misschien een beter woord, ontspannen in de lounge, petanquen, cocktails drinken in de bar of snuisteren in de conceptstore. Toch komt de finca vooral ’s avonds, na een indrukwekkende zonsondergang, tot leven als je er aan tafel zit met vrienden of familie.

Nonna Bazaar. © Laura Mazzello Photography

Rekening | Hoofdgerechten tussen 18 en 37 euro. Website | nonnabazaar.com Tel. | +34/662.96.72.07

Nonna Bazaar Tres Alquarias, Carretera a Cala en Blanes, 07760, Islas Baleares, Spanje

Q&A met local Karel Balas Herinner je je nog je eerste keer op Menorca? ‘Dat was in oktober 2015. De bevriende architecte Anne-Cécile Comar had me uitgenodigd bij haar thuis en het was liefde op het eerste gezicht.’ Waarom voel je je aangetrokken tot het eiland? ‘Ik ben geboren in de Luberon, in de Provence, waar ik mijn jeugd doorbracht in de natuur. Menorca, met zijn kleuren en geuren, de ruwe fauna en de overweldigende bloemenpracht, doet me aan mijn jeugd denken. De natuur brengt me tot rust, ik kan er mijn batterijen opladen. Mensen denken bij de Balearen meteen aan de zee, maar Menorca heeft meer te bieden dan een mooie kustlijn. Er is landbouw, fruit- en groenteteelt, wijnbouw. Het eiland is zeer groen, het lijkt bijna op een landschap in Ierland of Bretagne. De Unesco heeft Menorca in 1993 uitgeroepen tot biosfeerreservaat, veel trekvogels maken er een tussenstop. Ik hou ook van het eilandgevoel en van de verbondenheid tussen de eilandbewoners. Maar wat écht opvalt, is de authenticiteit. Die oprechtheid staat haaks op de hippe strandbars en souvenirshops op veel andere eilanden.’ Wat is het eerste wat je doet als je er aankomt? ‘Gaan zwemmen, natuurlijk! En mijn citroenbomen bekijken, die helaas niet erg snel groeien.’ Is Menorca de jongste jaren fel veranderd? ‘Ja, sinds de komst van Hauser & Wirth zijn de prijzen van de huizen enorm gestegen en hebben veel Fransen er een tweede verblijf gekocht. Ik ben niet per se tegen al die vernieuwingen en vernieuwde aandacht voor Menorca, zolang het maar ecologisch gebeurt met respect voor de natuur.’ Waarom een boek over de architectuur op Menorca? ‘Het eiland is achtereenvolgens Engels, Frans, weer Engels en vervolgens Spaans bezit geweest, en die hebben alle hun stempel gedrukt op de architectuur.’ Wat is typisch voor dit eiland? ‘De beroemde sandalen, de mahón-kaas en de mahón-gin. De Menorcanen hebben een variant gemaakt van de gin-tonic, met Fanta lemon en mahón-gin: ‘la pomada’. Lekker!’ info: ‘Secret Houses: Living in Menorca’ van Karel Balas en Susana Gallardo is uit bij rizzoli, 72 euro.

6 | Bar Tamarindos | Es Grau

Nu het niet zeker is dat de iconische strandbar, ofte ‘chiringuito’, Bucaneros op Binibeca Vell nog zal opengaan – de strandhut kreeg in 2022 geen vergunning meer van de Spaanse autoriteiten – kunnen we Bar Tamarindos aanraden.

De eenvoudige, pretentieloze bar op het strand van Es Grau is ideaal voor een lange lunch met uitzicht op het water. Es Grau is sowieso een bezoekje waard: je ziet er talloze taferelen van een vredig dorpsleven, waar je als gejaagde stadsmens minstens een paar keer per jaar van droomt: denk aan oudjes die voor hun witgekalkte huizen lange verhalen vertellen en kaartspelen op plastic tafels in eenvoudige cafés en bars.

Rekening | Hoofdgerechten tussen 16 en 24 euro. Website | tamarindosmenorca.com Tel. | +34/682.62.57.75

Bar Tamarindos Carrer Pas des Tamarell, 14, 07701 Es Grau, Illes Balears, Spanje

Zien & Doen

7 | Hauser & Wirth Menorca | Mahón

Voor de haven van de hoofdstad Mahón ligt Illa del Rei: een steil, klifachtig eilandje waar het gerenommeerde Hauser & Wirth een heuse ‘belevingsgalerie’ bouwde. © Daniel Schäfer

Voor de haven van de hoofdstad Mahón ligt Illa del Rei: een steil, klifachtig eilandje waar een achttiende-eeuws marinehospitaal staat. Tegenwoordig zijn het niet zieke en gewonde zeelieden die er aankomen, maar kunstliefhebbers. De gerenommeerde galerie Hauser & Wirth bouwde er in 2021 verscheidene bijgebouwen om tot een heuse ‘belevingsgalerie’.

Hauser & Wirth Menorca is veel meer dan een ‘white cube’-galerie. Het is een bestemming. Ze bestaat uit twee galerieruimtes, een educatief lab, een restaurant, prachtige tuinen (aangelegd door Piet Oudolf) en een shop.

Hauser & Wirth Menorca. © Daniel Schäfer

Je spendeert er makkelijk een volledige dag. Je komt aan per boot en wordt meteen begroet door een roze sculptuur van Franz West. Vanaf deze maand kun je er terecht voor de expo ‘After the Mediterranean’, een tentoonstelling samengesteld door curator en schrijver Oriol Fontdevila, die zeven kunstenaars samenbrengt wier werk de sociale en ecologische uitdagingen van de regio aankaart.

Rekening | De expo’s zijn gratis te bezoeken. Het tentoonstellingsprogramma voor 2023 omvat ‘After the Mediterranean’ (tot 28 mei) en een tentoonstelling van Christina Quarles (opent op 17 juni). Tussen de twee expo’s is de galerie gesloten. Tickets voor de pendelboot kun je boeken op de website van de galerie.

Hauser & Wirth Menorca Diseminado Illa del Rei, S/N, 07700, Islas Baleares, Spanje

8 | Cala Binidali

Menorca heeft talloze prachtige stranden en kleine baaien, dus kiezen is moeilijk. En toch. Mocht je maar naar één strand kunnen, laat het dan Cala Binidali zijn, aan de ruige maar prachtige zuidoostkust van Menorca.

Cala Binidali vat Menorca perfect samen. Je moet wat moeite doen om er te komen, het is klein en grillig, maar o zo mooi. Het zandstrand(je) ligt aan de landzijde van een bochtige inham van de zee, omgeven door steile rotsen en inheemse flora. Je parkeert boven op de klif en neemt het aftandse pad tot aan de baai.

Daar word je meteen verrast door het kristalheldere water van Cala Binidali, wat het een uitstekende plek voor snorkelaars maakt. Een leuke extra is Bar Som Sis, een eenvoudige bar boven aan de baai. Aan eenvoudige tafels zitten locals tussen de weinige toeristen te genieten van een aperitief met een kommetje chips.

Cala Binidali Carrer de sa Nastre, 146, 07712 Maó, Illes Balears, Spanje

9 | 10N Menorca | Es Castell

10N Menorca is een hybride kunstruimte die een gemeenschap van kunstenaars samenbrengt. Het project bestaat ook in Brussel, en kreeg sinds 2021 een tweede plek in Menorca, in een oud timmerpakhuis naast de haven van Mahón.

Het is een platform waar opkomende en gevestigde kunstenaars ideeën uitwisselen, en elke zomer organiseren ze tentoonstellingen over maatschappelijke vraagstukken.

Deze zomer opent de expo ‘Second Nature’, waarin drie kunstenaars – Martin Belou, Nicolas Bourthoumieux en AnneMarie Maes – elk vanuit hun eigen achtergrond en praktijk (installatie, fotografie en beeldhouwkunst) kijken naar ecologie en ecosystemen.

Rekening | De expo is gratis te bezoeken. Wanneer | Openingsweekend 16, 17 en 18 juni. Expo van 4 juli tot en met 12 augustus Instagram | @10n_menorca

10N Menorca Polígono Industrial, Av. d'es Castell, 3, 07720 Es Castell, Illes Balears, Spanje

10 | Stenen labyrint | Lithica

Als je even genoeg hebt van Menorca’s stranden, pittoreske stadjes en landelijke restaurants, dan kun je naar Lithica, waar eeuwenoude steengroeves een monumentaal landschap vormen, ergens tussen labyrint en sculptuur.

In 1994 stopte de steenwinning en raakte de steengroeve in onbruik en sindsdien vormt ze een bijzondere attractie. Kalksteen werd hier op twee manieren gewonnen: handmatig (negentiende en twintigste eeuw) en machinaal (tussen 1960 en 1994).

In Lithica vormen eeuwenoude steengroeves een monumentaal landschap, ergens tussen labyrint en sculptuur. In 1994 raakte de steengroeve in onbruik en sindsdien vormt ze een bijzondere attractie. © Shutterstock

In de oude groeven waar met de hand gekapt werd, ontdek je een botanisch circuit dat je naar een middeleeuwse tuin met rozenstruiken, planten en waterfonteinen brengt. De moderne, machinaal bewerkte steengroeven zijn een kubusvormig amfitheater waar in de zomer concerten worden gehouden.

Rekening | Een toegangsticket kost 6 euro. Website | lithica.es