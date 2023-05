Mont Ventoux beklimmen? | Hotels en restaurants in de buurt

Must-visits

La Scourtinerie

Al vier generaties lang maakt de familie Fert ‘scourtins’, manden van kokosvezels. Het weefatelier met vooroorlogse machines is een bezoekje waard, en nadien open je met veel plezier je portefeuille in de shop, waar je leert dat de toepassingen voor kokosvezels eindeloos zijn: van onderleggers en tapijten tot hangmatten of poefs.

Le Bleuet

Le Bleuet is niet zomaar een boekhandel, het is een cultureel instituut met naam en faam en een bedevaartsoord voor boekenliefhebbers. In een typisch Provençaals huis met blauwe luiken, in het midden van het charmante dorpje Banon, staan 120.000 boeken verspreid over vier verdiepingen met wenteltrappen en houten balken.