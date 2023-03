Ontdek De Durgerdam | Nieuw boetiekhotel in Amsterdam

Op 1 maart opende het nieuwe boetiekhotel De Durgerdam in Amsterdam de deuren. Je overnacht er in een gerestaureerd historisch houten pand en proeft er gerechten van een tweesterrenchef.

Het nieuwe boetiekhotel De Durgerdam, dat twee weken geleden opende in het gelijknamige dijkdorp aan het IJ, past helemaal in die visie. Met een privébootje van het hotel vaar je in vijftig minuten naar het centrum. Met de fiets of de auto doe je er ongeveer een halfuur over.