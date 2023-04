Sabato’s The 100 Travel reisgids | 10 bestemmingen, 10 insiders, 100 tips

Voor deze nieuwe editie 2023 van The 100 Travel kiezen we bij Sabato voor plekken waar iets beweegt, leeft, bougeert. Zoals Chania, het ongerepte Kreta. Of de Soča-vallei in Slovenië, een pretpark voor natuurzoekers. We vroegen de weg aan tien locals, en kwamen uit bij honderd reistips. Niet alleen sterrenrestaurants, maar ook een taverne waar een Griekse chef al bijna twintig jaar kookt zonder elektriciteit. Geen beroemde stadspleinen, maar buurten die talk of the town zijn.