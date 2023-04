Seoel, Zuid-Korea | Duik in de rollercoaster van dé Aziatische metropool

Nuwa Guest House is een knappe renovatie van een pandje in Jongno, een van de oudste districten van Seoel. Rode draad door het ontwerp is ‘wayu’, wat zoveel betekent als ‘neerliggen en in het rond kijken’, of zeg maar chillen.

Rode draad door het ontwerp van het Nuwa Guest House is ‘wayu’, wat zoveel betekent als ‘neerliggen en in het rond kijken’, of zeg maar chillen. © Texture on Texture

Alles in deze ruimte is naar binnen gericht, hier ben je mijlenver van de snelle wereld achter de deuren: de grote ramen geven uit op de top van de Inwang-berg en op een keurig landschapstuintje dat hopelijk de innerlijke rust symboliseert die je voelt als je hier na een verblijf weer buitenstapt.

Rekening | Vanaf 175 euro per nacht. Website | Te boeken via stayfolio.com. Stay Folio is een interessante verzamelwebsite met een groot aanbod designhotels in de stad.

Nuwa Guest House 118-4 Nuha-dong, Jongno-gu, Seoul, Zuid-Korea

2 | Ryse, Autograph Collection

Hoewel dit hotel tot de Autograph Collec­tion van een grote hotelgroep als Marriott behoort, heeft het een frisse, moderne stijl. De koffiehoek in de hotellobby vinkt alle goeie vakjes aan, met lichte, houten meubels, grijze muren en verfijnde inox details. De rest van het hotel gaat verder op dat coole elan, met goed ingerichte slaapkamers in warme edelsteenkleuren.

Leuk extraatje in de slaapkamers: Zuid-Korea zou Zuid-Korea niet zijn, mocht je behalve badjassen en slippers geen beautymaskers ter beschikking hebben om je huid te verwennen.

Het Ryse-hotel vinkt alle stijlvakjes aan: lichte, houten meubels, grijze muren en verfijnde inox details. © Ryse Hotel

Dat zou wel eens meer deugd kunnen doen dan je denkt, want uitgaan in Ryse kan tot in de vroege uren. Tokki Bar is de prachtige cocktailbar van het hotel die pas om 6 uur ’s ochtends de deuren sluit. De uitbaters ontmoetten elkaar in New York en besloten om de sfeer van een typisch buurtcafé in Brooklyn uit te werken.

Nog indrukwekkender dan het interieur is dat alle alcoholische dranken, van de gin tot de soju, in-house worden gemaakt.

Rekening | Vanaf 300 euro per nacht. Website | rysehotel.com

Ryse, Autograph Collection Zuid-Korea, Seoul, Mapo-gu, 130 Yanghwa-ro, RYSE, Autograph Collection

3 | Handpicked Hotel & Collections

Dit moest wel een mooi hotel worden. Dat is toch het minste waarvan je droomt als je, zoals Handpicked-eigenaar Sean Kim, je voormalige familiehuis afbreekt om er iets nieuws te bouwen. Deze architecturale blok, die met zijn tien verdiepingen boven de andere huizen uittorent, moest ook een meerwaarde bieden aan de buurtbewoners. Gevolg is dat het restaurant Ballroom en de rooftopbar een mix van locals en hotelgasten aantrekken.

Inspiratie voor het hotel kwam van het Wythe Hotel in Brooklyn, New York, wat de rode bakstenen buitenkant verklaart. De kunstwerken in de gemeenschappelijke ruimtes zijn gekozen samen met een galerie die met undergroundmuzikanten samenwerkt, en om duidelijk te maken dat het hier om een alternatief hotel gaat, liet Kim nog metershoge muurschilderingen toevoegen.

Zo veel kunst in de gangen, zo ingetogen zijn de suites. Met licht hout en olijfkleurige details blinken de minimalistische kamers uit in smaakvolle eenvoud.

Bekijk zeker de buurttips van hoteleigenaar Sean Kim op de Handpicked-website: die is niet volledig vertaald, maar dankzij Google Translate verkrijg je een versie die voldoende duidelijk is om zijn favoriete buurtmarktjes, restaurants en de lokale boekenwinkel te ontcijferen.

Rekening | vanaf 57 euro per nacht. Website | handpicked.kr Instagram | @handpicked.hotel.seoul

Eten & Drinken

4 | Eeum | ❤

In Eeum serveren ze een selectie klassieke Koreaanse en Taiwanese thee in kopjes die met de hand zijn gemaakt door lokale kunstenaars. © Eeum

Volgens de belastingdienst van Zuid-Korea overschreed Seoel in 2022 de kaap van 90.000 koffiebars en andere gelegenheden om iets te drinken. Effe koffiepauze nemen krijgt een nieuwe dimensie van keuzestress als op bijna elke straathoek americano’s en lattes op het menu staan. In de strijd om de meeste likes zijn er in Seoel ook massa’s shops waar het zwaantje in je cappuccinoschuim het minst indrukwekkende deel van de ervaring is. Jammer, zal de meerwaardezoeker denken, dat die etablissementen vaak voorbijgaan aan het ambacht. Ook onze local Jinseok denkt er zo over: ‘De coffeeshops zijn saai geworden, ze dienen alleen nog voor Instagram.’

Vandaar zijn favoriete, verstopte parel: Eeum, een tot theehuisje gerenoveerde ‘hanok’ – een traditioneel Koreaans huis. Daar serveert de eigenares een selectie klassieke Koreaanse en Taiwanese thee, al vind je er ook koffie. Alles komt in handgemaakte kopjes en bordjes die ze bij lokale kunstenaars kocht.

Eeum.

Het minimalistische interieur met lichte aardetinten is een bubbel van stilte midden in de drukke stad. Van de gasten wordt dan ook verwacht dat ze die sfeer mee onderhouden: schoenen gaan uit en als je de nood voelt om te praten, doe je dat fluisterend.

Eeum 3 Pirundae-ro 9-gil, Ogin-dong, Jongno-gu, Seoul, Zuid-Korea

5 | Woo Lae Oak

Sinds de splitsing in 1948 gingen de twee delen van Korea ondertussen de bekende richtingen uit. Op enkele zwaar gecontroleerde en dikwijls enorm geënsceneerde uitzonderingen na is Noord-Korea vandaag nog steeds onbereikbaar. Natuurlijk kun je de militaire protocollen aan de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea bezoeken, maar het dichtste dat gewone stervelingen vandaag bij Noord-Korea kunnen komen – althans, zonder consequenties te vrezen – is een uitstap naar Wae Lae Oak.

Dat restaurant uit 1946 met kraaknette muren en meticuleus opgelijste stoelen belandde in de Michelin Bib Gourmand en is legendarisch dankzij het naar de Noord-Koreaanse hoofdstad vernoemde gerecht: koude pyongyang-boekweitnoedels in een hartige bouillon of pikante saus.

Het restaurant ligt overigens vlak bij Gwangjang Market, de foodmarket waar je zowat alle streetfood uit Zuid-Korea op één plaats treft. Sannakji zou een echte aanrader zijn, maar of je het echt aandurft om de nog levende inktvis met sesam te eten, dat kies je zelf.

Rekening | Pyongyang-noedels kosten 8,5 euro.

Woo Lae Oak 62-29 Changgyeonggung-ro, Jung-gu, Seoul, Zuid-Korea

Q&A met local Jinseok Eom Vertel eens wat meer over jezelf? ‘Tijdens mijn legerdienst was ik gestationeerd op een Amerikaanse basis. Door de vele buitenlandse contacten verbreedde mijn culturele kijk en besloot ik na mijn dienstplicht modemanagement te studeren aan het London College of Fashion. De winkels die ik in steden als Parijs en Antwerpen ontdekte, inspireerden me om een eigen zaak te openen. Door me aan een palet van aardetinten, bruin en beige te houden, kan ik uit verschillende merken mijn eigen stijl cureren. Meclads bestaat nu vijf jaar.’ Wat voor een stad is Seoel? ‘Seoel is onvergelijkbaar met andere grootsteden. Alles verandert hier vliegensvlug, mensen zijn gek op mode en passen zich snel aan trends aan. Het is een stad die nooit slaapt: om 5 uur ‘s ochtends kun je nog afhaalmaaltijden bestellen, veel zaken zijn de klok rond open. Je kunt hier ook van alle culturen in de wereld proeven: van de cuisine française tot een Japanse mangabeurs, Seoel heeft het allemaal.’ Waar in de stad is je conceptstore? ‘De Hannamwijk in het centrum van Seoel, bekend om haar ambassades, dure appartementen en villa’s. Toen ik in 2018 winkelruimte zocht, waren er vooral cafés, maar na de pandemie openden steeds meer winkels. Daarna volgden de celebrity’s. In Nine One, een nieuw appartementencomplex om de hoek, wonen K-popsterren als rapper G-Dragon. Dit is zowat het Beverly Hills van Seoel.’ Wat is het grootste geheim van Seoel? ‘Als je Seoel vanuit de lucht bekijkt, zie je niet alleen veel gebouwen, maar ook uit de kluiten gewassen bergen. In het midden van de stad kun je je hier aan serieuze hikes wagen.’ Website | meclads.com

Zien & Doen

6 | Bukhansan Nationaal Park

Ondanks de miljoenen inwoners is de natuur erin geslaagd haar prominente plaats in Seoel te behouden. Vanuit de lucht zie je hoe skyscrapers, appartementsblokken en volgepakte wijken afwisselen met groene zones en de zeven hoge heuvels van Seoel.

Het bosrijke gebied rond Bukhansan, met zijn 836,5 meter de hoogste heuvel van Seoel, is sinds 1983 beschermd nationaal park – een zeldzaamheid in hoofdsteden.

Elke wandelaar, van de gezapige dagjestoerist tot de doortastende stapper, vindt hier een passende route naar de top. Het Daedongmun Gate-pad verteer je het makkelijkst en leidt – in april langs erehagen van roze azaleabloesems – naar een adembenemend uitzicht op de top.

Elke wandelaar, van de gezapige dagjestoerist tot de doortastende stapper, vindt in Seoel een passende route naar de top van de 836,5 meter hoge Bukhansan. © Janis Rozenfelds / Unsplash

De Yeongbong Peak Trail langs de mooie Yong­deoksa-tempel vereist al iets meer conditie.

En dan is er ook nog de Baegundae Peak Trail, een pittige hike met soms klimtouwen en als laatste loodjes uit rotsen gehouwen, bijna verticaal stijgende treden richting de top.

Daedongmun Gate Trail, Yeongbong Peak Trail en Baegundae Peak Trail vertrekken vanaf Bukhansan Ui-Station.

7 | Kuzo Gallery

Vorig jaar streek Frieze voor het eerst neer in Seoel, en dat kun je gerust lezen als een seismologische graadmeter: als zo’n internationale hedendaagse-kunstbeurs na Londen, Los Angeles en New York nu Seoel aandoet, weet je dat K-art binnenkort the next big thing is. Zulke events zijn immers alleen de moeite waard in omgevingen die kunnen bogen op de juiste ingrediënten om kunst aan te trekken: voldoende kunstenaars, galeries, musea, toonaangevende kunstscholen en collectioneurs.

De stormloop op Seoel is dan ook volop bezig bij internationale kunstgaleries. Het Berlijnse König ruilde Tokio in voor een ruimte in de strakke flagshipstore van MCM in Gangnam, overigens een architecturaal pareltje van Neri&Hu.

Kuzo Gallery is dé place to be voor experimentele Zuid-Koreaanse hedendaagse kunst. © Kozu Gallery

En Pace Gallery versterkte zijn aanwezigheid in Seoel met een nieuwe galerie vlak bij Samsungs Leeum Museum. Die is vier keer groter dan de eerste Koreaanse stek van de Londense galerie.

Verlies ook lokale spelers niet uit het oog, zoals Foundry, Kukje en Kuzo Gallery. Die laatste is onze aanrader: een galerie in de opkomende wijk Seongsu en al sinds 2012 een vertegenwoordiger van experimentele Zuid-Koreaanse hedendaagse kunst: zowel fotografie, keramiek, multimediale installaties als schilderkunst. Het in 2021 opgeleverde gebouw dat hoog boven de wijk uittorent, is nog een reden om de galerie te bezoeken.

Kuzo Gallery Zuid-Korea, Seoul, Seongdong-gu, 성수2가제1동 331-10

8 | Leeum Museum of Art

Het Leeum Museum of Art is het uitgelezen voorbeeld van hoe traditionele cultuur en moderniteit hand in hand gaan in Zuid-Korea. Het headlinet vandaag zowel het traditionele witte porselein uit de Joseon-dynastie als Hirst, Warhol, Rothko en Judd.

Het museum werd gebouwd met centen van Samsung: met zo’n techbedrijf als eigenaar en opdrachtgever moest het gebouw een sterk staaltje van architectuur zijn. Niet één, maar drie sterarchitecten bouwden de verschillende onderdelen van het museum: de Zwitser Mario Botta, de Fransman Jean Nouvel en de Nederlander Rem Koolhaas.

Het Leeum Museum of Art is ontworpen door maar liefst drie ‘starchitects’: Mario Botta, Jean Nouvel én Rem Koolhaas. © Haley Truong / Unsplash

Mooi meegenomen is dat de souvenirshop van het museum oprecht de moeite loont dankzij de omvangrijke selectie ambachtelijke Koreaanse keramiek.

Rekening | Dit museum is gratis te bezoeken. Website | leeum.org | Vooraf reserveren is een must.

Leeum Museum of Art 60-16 Itaewon-ro 55-gil, Yongsan-gu, Seoul, Zuid-Korea

Buurt

9 | Hannam

Hannam is een van de hipste en rijkste buurten van Seoel. De smalle straatjes tussen Hangangjin Station en Hannam Station rijgen de galeries, boekenwinkels en hippe restaurants aan elkaar.

In deze buurt opende onze local Jinseok Eom zijn kledingwinkel Meclads, met een sterk gecureerde selectie van nichekledingmerken: van Namacheko en Dream Department tot zelfs onze Belgische Jan Jan Van Essche.

Even verderop is Post Poetics een interessante boekhandel, met in de aluminium rekken het soort architectuur-, kunst- en fotografieboeken en magazines die leuker zijn om naar te kijken dan om te lezen.

De kunst- en architectuurboekhandel Post Poetics. © Post Poetics

Daarvoor kun je dan weer gaan zitten in de aanpalende vestiging van Anthracite Coffee, een koffieshop die behalve voor de koffie ook bekend is om het strakke interieur.

Een andere aanrader in Hannam is Parc: een restaurant dat zich specialiseerde in het serveren van de eenvoudige Koreaanse keuken op grootmoeders wijze in een tot in de puntjes afgewerkt interieur.

10 | Seongsu-dong

Tearoom Matchacha is een theebar aan de rand van Forest. Je kunt er workshops volgen of een gecureerde selectie Koreaanse thee proeven. © Matchacha

Door de aanhoudende instroom van nieuwe restaurants, kunstgaleries en kledingzaken die het liefst openen in oude industriepanden is de vergelijking snel gemaakt: die crea­tieve influx gaf Seongsu-don een reputatie als hipstermagneet.

Hier vind je coole galeries zoals Kuzo, hippe skin­caremerken zoals Amore of ingetogen restaurants zoals Hanoi 102 (tel. +82/2.469.51.01). En dan zijn er nog de ontelbare koffiebars.

Seongsu-dong. © Eun Kim / Unsplash

De moeite om te proberen is Cafe Cha, het zaakje waar fluffige dalgonakoffie ontstond voor die een TikTok-rage werd. Of Myosa, waar de desserts te mooi zijn om op te eten.