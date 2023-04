Tbilisi in Georgië | Meest sexy stad van Europa

De local | Sofia Tchkonia Als oprichtster van de Mercedes-Benz Fashion Week gaf ze de Georgische hoofdstad een fashionable imago. Ze verdeelt haar tijd tussen Parijs, waar ze halftijds woont, en Tbilisi. Sofia Tchkonia. © Grigor Devejiev De favoriete adressen van Sofia Tchkonia staan hieronder aangeduid met een ❤. De Q&A met haar lees je lager in dit artikel.

Slapen

1 | Rooms Hotel | ❤

Een van de eerste boetiekhotels in de stad met een uniek decor dat brutalisme en hedendaagse chic mixt. Het hotel zit in een voormalige drukkerij met opvallende industriële accenten – denk New York in de jaren 30 – en warme, gezellige interieurs met veel recupmaterialen.

De 125 kamers en suites zijn ingericht met vintage meubels. Werken van lokale en internationale kunstenaars worden gecombineerd met fraaie details, zoals handgemaakt behangpapier.

Het Rooms Hotel ligt in de wijk Vera, een creatieve en levendige buurt en de ideale uitvalsbasis om Tbilisi te verkennen. © Design Hotels

Beneden serveert The Kitchen creatieve, internationale gerechten en de bar en lounge zijn hotspots om te brunchen of te aperitieven.

Het hotel ligt in de wijk Vera, een creatieve en levendige buurt en de ideale uitvalsbasis om de stad te verkennen. Rooms heeft ook twee zusterhotels in de bergen van Georgië, waar je in de winter kunt skiën.

Rekening | Vanaf 150 euro voor een tweepersoonskamer met ontbijt. Website | roomshotels.com

Rooms Hotel 14 Merab Kostava Street T'bilisi, 14 მერაბ კოსტავას ქუჩა, თბილისი 0108, Georgië

2 | Hotel Stamba | ❤

Om de hoek van Rooms ligt Stamba, gehuisvest in dezelfde voormalige drukkerij uit 1930. Ook dit logeeradres is een sexy mix van oude Sovjetarchitectuur en hedendaags design. Het grote verschil met Rooms Hotel is dat Stamba als culturele ontmoetingsplek fungeert in de publieke ruimtes beneden, vaak in combinatie met wekelijkse events.

Nóg een plus: in het hotel huist het Photo­graphy and Multimedia Museum, het allereerste fotografiemuseum van het land.

Beneden vind je een mooie tuin met terras, en enkele restaurants en bars, zoals Café Stamba dat een ode brengt aan de Georgische keuken in een moderne interpretatie.

Rekening | Vanaf 220 euro per nacht voor een tweepersoonskamer met ontbijt. Website | stambahotel.com

Hotel Stamba 14, 0108 Merab Kostava St, T'bilisi, Georgië

Eten & Drinken

3 | Fabrika | ❤

Een multifunctionele hub in een voormalige Sovjet-­naaifabriek. Het complex is omgebouwd tot een stedelijke ontmoetingsplek waar kunst, cultuur en creativiteit samenkomen.

Binnen Fabrika zitten een hostel, een aantal kunstenaarsateliers, coworkingruimtes, winkels, bars en restaurants, van koffiebars tot ramenshops.

In het Sovjettijdperk was dit een naaiatelier. Vandaag vind je in Fabrika zowel een hostel, kunstenaarsateliers, coworkingruimtes, winkels, bars als restaurants. © Daniel Newman / Unsplash

Originele armaturen en vintage meubilair refereren aan het Sovjetverleden van het gebouw.

Het idee achter Fabrika: tonen hoe een oud en verlaten pand een tweede leven kan krijgen en het teruggeven aan de stad.

Fabrika 8 Egnate Ninoshvili St, T'bilisi 0102, Georgië

4 | Keto & Kote

Het kleurrijke Keto & Kote is een restaurant dat een traditionele keuken serveert en vooral populair is dankzij de knusse sfeer. Het oude, krakende huis heeft een terras met magistraal uitzicht over de stad.

Keto & Kote is het allerbeste restaurant om de verschillende typische vlees- en groentegerechten van Georgië te proeven, zoals khinkali, delicaat gevulde dumplings.

Nog een klassieker is khachapuri, een kaasbroodje dat op spiesen wordt gedraaid en gegrild boven houtskool. Ook niet te missen is phali, een beroemd Georgisch voorgerecht, waarbij de basis – vaak groenten – wordt gekruid met een pittige notensauspasta met hete pepers, knoflook en kruiden.

Rekening | Ongeveer 40 euro per persoon voor een diner.

Q&A met local Sofia Tchkonia Tbilisi wordt steeds populairder, hoe verklaar je de belangstelling? ‘De stad is uniek. De mensen, de architectuur en de gastronomie zijn echte buitenbeentjes vergeleken met de landen die ons omringen of Europa. Soms word je er gek van, maar als je één keer naar Georgië komt, wil je altijd terugkomen. De vergane glorie van Tbilisi is magisch. Veel van de internationale journalisten die voor de Fashion Week naar Georgië afreisden, blijven terugkeren.’ Hoe komt het dat die Fashion Week in Tbilisi zo’n succes is? ‘Toen Demna Gvasalia in 2015 creatief directeur van Balenciaga werd, viel dat samen met de eerste editie van onze Fashion Week. De twee versterkten elkaar en sindsdien wordt de interesse voor Georgische talenten alleen maar groter. De shows vinden ook plaats in architecturale parels van de stad, wat onze Fashion Week nog specialer maakt.’ Waar kunnen we je vinden op een vrije dag? ‘Ik ga iets eten in Ninia’s Garden of bij Veris Duqani en daarna wandel ik in het oude deel van de stad waar ik zo van hou: de buurten van Sololaki en Plekhanov. Ik snuister graag tussen oude spullen op de Dry Bridge-vlooienmarkt en ben altijd op zoek naar oude, Georgische tapijten en keramiek. De bar van hotel Stamba is een klassieker, maar ik ga even graag cocktails drinken bij Fabrika of in Bassiani Club. En ik ben verzot op de ruimte die we nu verbouwen voor de Fashion Week: de Factory Tbilisi, de voormalige Coca-Cola-fabriek van de stad.’ Website | mbfashionweektbilisi.com

5 | Ninia’s Garden | ❤

De locatie van Ninia’s Garden is een gerenoveerd gebouw waar ooit een dokterspraktijk was, met een binnentuin die aanvoelt als een oase in de stad. Het is de perfecte plek voor een eerste kennismaking met de Georgische keuken, die invloeden mixt uit de mediterrane cuisine en het Midden-Oosten.

De vrouwelijke chef Meriko Gubeladze zet vergeten gerechten op de kaart, met een eigen interpretatie van het recept. Om van te watertanden zijn haar chanakhi (traag gegaard lamsvlees, aubergines, tomaten), shkmeruli (scharrelkip in room-knoflooksaus), kubdari (vleespastei uit Svaneti) of gegrilde aubergines in ‘bazhe’ (traditionele walnotensaus).

Rekening | Ongeveer 40 euro per persoon voor lunch of diner.

6 | Weller & Craft

Het tempo waarin nieuwe adresjes openen in Tbilisi is hoog. Een horecagroep om in de gaten te houden is de Communal Company, ook een gelijknamig hotel, overigens.

Het recentste, fijne adres in hun portfolio is restaurant Weller, geïnspireerd op gerechten uit het Midden-Oosten met een focus op gezonde mezze, kebabs en gegrilde delicatessen.

In Tbilisi openen nieuwe eetadressen in een razendsnel tempo. Restaurant Weller brengt gezonde mezze en kebabs. © Weller

Ook nieuw in het lijstje is Craft, een wijnbar in dezelfde straat met alleen natuurlijke wijnen uit Georgië op de kaart.

Rekening | Op beide adressen kun je hapjes bestellen vanaf 3 euro. Instagram | @wellerrestaurant | @craftwinebar_

7 | Wine Factory | ❤

Dit walhalla voor fans van Georgische wijn vind je in een historisch gebouw dat in de Sovjet­tijd diende als wijnfabriek. Na een jarenlange renovatie is het complex nu een cultureel en gastronomisch centrum, waar wijnliefhebbers en fijnproevers samenkomen om te genieten van de rijke Georgische wijncultuur en de lokale keuken.

Er zijn stijlvolle restaurants en cafés (waaronder eentje in een tuinhuis), evenals de gerenommeerde culinaire school Culinarium, een bakkerij, expositieruimtes, kantoren, een kunststudio en een conceptstore die chique kleding verkoopt.

Op het terras vind je standjes met streetfood. Niet te missen is restaurant Veris Duqani, een favoriet van onze local Sofia.

Rekening | Ongeveer 35 euro per persoon voor de lunch bij Veris Duqani. Facebook | facebook.com/winefactorytbilisi

Zien & Doen, Eten & Drinken

8 | Kacheti-wijnregio

Op nog geen twee uur rijden van de hoofdstad, ligt een van de mooiste wijnregio’s van Europa, met een wijnbouwtraditie van meer dan achtduizend jaar oud. Oranje wijnen, gegist in amforen (qvevri) zijn hier geen trend zoals elders in Europa, maar een eeuwenoude traditie.

Kacheti is perfect in een dag of twee te verkennen, van het ene dorpje naar het andere, langs groene valleien en heuvels omringd door de Kaukasus. Er duiken steeds meer luxueuze logeeradressen in wijndomeinen op, zoals Vazisubani Estate, een boetiekhotel met negentien kamers omringd door wijngaarden.

De Silverlakes Farm van de bekende vrouwelijke chef Tekuna Gachechiladze is omgeven door een wijngaard en zonnebloemveld. © Silverlakes Farm

En steeds meer chefs uit Tbilisi openen countryside-restaurants of pop-ups in deze streek, zoals Silverlakes Farm, dat gerund wordt door de bekende, vrouwelijke chef Tekuna Gachechiladze. Je vindt er negentien chalets, een wijngaard, zwembad, viskwekerij, restaurant met café en zelfs een zonnebloemveld van twee hectare waar ze eigen zonnebloemolie produceert.

Rekening | Vazisubani Estate, vanaf 180 euro per nacht met ontbijt. Silver Lake Farm, vanaf 110 euro per nacht met ontbijt. Website | vazisubaniestate.ge | silverlakes.ge

Vazisubani Estate Vazisubani Estate Kakheti Region, Vazisubani, 1504, Georgië

Silver Lakes Farm kurdghelauri, თელავი 2209, Georgië

Zien & Doen

9 | Archi-tour ❤

De beroemde ‘luchtbrugflats’ zijn een voorbeeld van de brutalistische woonarchitectuur in Tbilisi. © Pau Valero / Unsplash

‘Tbilisi heeft door zijn decennialange economische stilstand het grote voordeel dat veel oude, prachtige gebouwen er nog staan en niet vervangen werden door moderne versies’, vertelt Sofia Tchkonia, die voor de modeshows tijdens de Mercedes-Benz Fashion Week steevast jaagt op historische en iconische gebouwen.

Het hoofdkwartier van de Bank of Georgia is een architecturaal blokkenspel. © Shutterstock

Onze tips voor een architectuurtour: het Schaakpaleis (waar kampioenen worden opgeleid), het National Opera Center (in neo-Moorse stijl en een van de oudste operagebouwen in Oost-Europa), het hoofdkwartier van de Bank of Georgia (een architecturaal blokkenspel, even ludiek als tetris), de bibliotheek van de Staatsuniversiteit (modernistisch icoon), de luchtbrugflats van Nutsubidze (woontorens die met bruggen verbonden zijn) en Chronicle of Georgia (zowat de Georgische versie van Stonehenge, neem de metro).

Blue Crow Media, specialist in alternatieve stadskaarten, heeft een ‘Tbilisi Architecture Map’ (11,95 euro). Dom Publishers heeft een volledige gids gewijd aan de stad: ‘Architectural Guide Tbilisi’ (48 euro).

10 | Dry Bridge | ❤

De Dry Bridge Market is een kleurrijke tweede­handsmarkt met een mooie diversiteit aan antiek, kunst, souvenirs, Sovjetmemorabilia, sieraden, keramiek en boeken.

De markt is nauwelijks te vergelijken met andere vlooienmarkten in Europa, omdat je daar vindt wat je nergens anders vindt. Denk aan pins met Lenin op, vintage USSR-posters of andere items die doen denken aan het communistische verleden van Georgië.

De beroemde vlooienmarkt Dry Bridge Market in Tbilisi. Je vindt er onder andere zeldzame elektronische apparatuur.

De Dry Bridge was oorspronkelijk een brug over de rivier de Mtkvari, maar na het droogleggen van een deel van de stroom in de jaren 50 werd de naam ‘Dry Bridge’ (droge brug) gebruikt.

Behalve om te shoppen is de vlooienmarkt een fijne plek om de couleur locale van de stad op te snuiven en aan people­watching te doen.