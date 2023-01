Van Afrika tot in Amerika: deze 4 droomhotels openen in 2023

Van een huisje te midden van de theeplantages van Haputale in Sri Lanka tot een suite in het voormalige ministerie van Onderwijs van Sydney: dit zijn dé hotelopeningen van 2023 buiten Europa.

Op zoek naar een hotel dichter bij huis? Misschien staat je droomhotel dan wel in dit lijstje.

1 | Ahungalla, Sri Lanka

Aan de zuidkust van Sri Lanka gingen afgelopen maand twee nieuwe hotels van dezelfde eigenaar open: Ahu Bay ligt op Ahungalla Point tussen twee zanderige baaien waar het veilig zwemmen is. Het omvat vier suites met uitzicht op de oceaan en drie strandvilla’s met drie slaapkamers.

Schermvullende weergave ©Shakir Jamaldeen

Nabij Tangalle opende tegelijk Kayaam House: een hotel met acht kamers waar de nadruk ligt op yoga, wellness, vogels kijken en kajakken, dankzij de nabijheid van de Rekawa-lagune.

Schermvullende weergave ©Shakir Jamaldeen

De twee nieuwe hotels maken deel uit van het merk Reverie, dat op zijn beurt eigendom is van Resplendent, het bedrijf ook achter Ceylon Tea Trails en Cape Weligama. Reverie opent eind dit jaar nog een derde nieuwe hotel op Sri Lanka: Kelburne Estate omvat een reeks huisjes te midden van de theeplantages van Haputale, op 1.500 meter hoogte in het zuidelijke heuvellandschap.

| Ahu Bay: vanaf 410 euro voor een tweepersoonskamer

| Kayaam House: vanaf 650 euro voor een tweepersoonskamer inclusief maaltijden, een dagelijkse spabehandeling en yoga

2 | Tel Aviv, Israël

Pinchas Hütt, alias Philip Hutt, geboren in het huidige Lviv (Oekraïne), genoot een opleiding aan het Bauhaus in Weimar en werd een van de grote modernistische architecten van Tel Aviv. Tot zijn meesterwerken behoren twee huizen aan de Rothschild Boulevard: het Yitzhaki-huis op de nummers 89-91 en het nummer 48, dat eerder deze maand heropende als hotel met elf kamers, R48.

Schermvullende weergave ©AMIT GERON

In harmonie met de strakke lijnen van het gebouw zien we lichte, ingetogen interieurs van het architectenbureau Christian Liaigre. Het dakterras (met zwembad) en de tuinen zijn bedacht door de Nederlandse landschapsarchitect Piet Oudolf. Om maar te zeggen: op esthetisch vlak is dit top.

De hoteliers zijn Ruti en Mati Broudo’s R2M, het samenwerkingsverband achter Hotel Monte­fiore in dezelfde stad. Wat meteen betekent dat ook de restaurants hier meer dan de moeite waard zijn.

| Vanaf 1.390 euro voor een tweepersoonskamer

3 | Sydney, Australië

Gebouwd in 1915 in een stijl die plaatselijk bekend werd als edwardiaanse barok krijgt het monumentale voormalige ministerie van Onderwijs van Sydney een nieuw leven als Capella Sydney.

Het pand beslaat een heel gebouw in een deel van het Central Business District, nu bekend als Sandstone Precinct. Het wordt wellicht het eerste werkelijk schitterende ‘grand hotel’ in de stad.

Schermvullende weergave ©Fat Tony Studio

Het bureau MAKE Architects van de Brit Ken Shuttle­worth voegde een glazen dak van vier verdiepingen toe aan wat hij een ‘gevel in Florentijnse palazzostijl’ noemt. Het marmer van de publieke ruimtes werd gerestaureerd en de tuin van de binnenplaats werd in ere hersteld. De oorspronkelijke architect, George McRae, wordt herdacht in de naam van de McRae Bar.

| Opent op 6 maart

| Vanaf 495 euro voor een tweepersoonskamer

4 | Palm Springs, Californië

In 1965 opende tegenover de Moorten Botanical Garden in Palm Springs een motelletje dat decennialang een onopvallend bestaan zou kennen. Maar dat verandert binnenkort: het kreeg een totale make-over en heropent in april als Life House.

Schermvullende weergave ©Life House

Het nieuwe hotel kun je nog het best omschrijven als een moderne residentie uit het midden van de vorige eeuw. Volgens hoteleigenaar Rami Zeidan, die nog maar 34 is, roept het de sfeer op van een ‘botanicus die in de woestijn woont’ en wiens ‘Old Hollywood’-vrienden een weekendje eropuit trekken.

Life House is al het zevende in Ziedans snelgroeiend portfolio van ‘retrohotels die verhalen vertellen’. De 66 kamers bieden uitzicht op de bergen. De zwembadbar, de cabañas en het restaurant op het terras zijn de plekken waar het feest plaatsvindt.