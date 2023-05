Van Nice tot Saint-Tropez | Topadressen langs de Côte d'Azur

La Ponche © La Ponche

De kamers en suites zijn – net als de cocktails – genoemd naar deze illustere sterren. Geniet dus van een verblijf in de ‘Brigitte Bardot’-suite of de ‘Georges Pompidou’-kamer terwijl je nipt van de ‘Romy Schneider’-cocktail (24 euro).

| Waar? | Saint-Tropez

| Prijs? | Vanaf 410 euro per kamer

Restaurants

Babel Babel

In een klein vissershuisje op de Promenade met uitzicht op zee vind je het coolste restaurant-café van Nice. Geopend in de zomer van 2019, kun je hier terecht voor een culinaire reis met Israëlische, Noord-Afrikaanse, Turkse en mediterrane gerechten: terrine van octopus en varkenskop, schapenkaas met koolrabibladeren en huisgemaakte brioche, tartaar van gerookt rundvlees en aardpeer...

Babel Babel © Babel Babel

Onze aanrader: de ‘laffa’ (een soort pita, maar dan dunner), gegarneerd met makreel, hummus, tomaten, lenteuitjes, uienpickles, yoghurtsaus en koriander.

| Waar? | Nice

| Openingstijden? | Van donderdag tot en met maandag – Keuken open van 12 tot 23 uur

Le Canon

Sébastien Perinetti toont in dit hippe restaurant (muren in ruwe baksteen, rode formica tafels, jarenzeventigverlichting) zijn prijswijnen en neemt je mee op een reis door de Franse Rivièra. In de keuken staan biologische producten centraal waarvan de kwaliteit en herkomst gewaarborgd worden.

Zoals bijna elke goede bistro vandaag is er geen menukaart, maar een lijst van gerechten die dagelijks verandert, volgens de seizoenen en de ontdekkingen van de chef. ‘Het is het product dat het menu dicteert en Elmahdi Mobarik, de chef, die het uitwerkt’, aldus Perinetti.

| Waar? | Nice

| Openingstijden? | Van maandag tot en met vrijdag voor lunch en diner (behalve op woensdag, wanneer de bistro alleen ‘s avonds open is)

Le Plongeoir

De geschiedenis van dit restaurant-op-een-rots dat onze cover siert, gaat terug tot eind negentiende eeuw. Toen werd op deze rots vlak bij de haven een oude vissersboot geplaatst, waar chique gasten hoog boven de golven thee konden drinken. Via een loopbrug zes meter boven de zee was de boot verbonden met een prieeltje op het strand – het summum van klasse in die periode. In 1941 werd een architect aangesteld om het gehavende restaurant te renoveren, en er een modernere ‘beachclub’ te creëren, inclusief duikplanken.

Le Plongeoir © marionbutetstudio @leplongeoir

Vandaag is Le Plongeoir nog altijd een van de iconische plekken in Nice. Reden: de bijzondere setting en de unieke architectuur. Maar eerlijk? Het is er te duur, niet bijzonder lekker en bijna onmogelijk om een tafeltje te reserveren. Wie er toch een zonsondergang wil meemaken, kan proberen een plekje te bemachtigen in de loungebar Le Vivier.

O ja, duiken van de drie platformen mag helaas niet meer, die plek wordt ingenomen door de ‘Baigneuses’, standbeelden die duikende badgasten uitbeelden en gemaakt zijn door kunstenaar Brian Androt met drijfhout dat aanspoelde na de storm Alex vorig jaar.

| Waar? | Nice

| Openingstijden? | Alle dagen voor lunch en diner

Shoppen

Bazar Bio

Bazar Bio, gevestigd in een voormalige tapijtwinkel, is een cultadres voor beautyverslaafden in Nice. In deze wellnesstempel kun je niet alleen producten shoppen, maar ook een holistische behandeling boeken waar een gezichtsspecialist de geavanceerde formules en anti-aging-spiermassagetechnieken van Tata Harper toepast.

| Waar? | Nice

| Openingstijden? | Van dinsdag tot en met zaterdag – Van 10.30 tot 19 uur